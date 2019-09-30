Rzeczpospolita: Россия запретила въезд на свою территорию вице-спикеру сейма Польши

Власти России не стали дожидаться приезда вице-спикера сейма Польши Малгожаты Гощевской, чтобы развернуть её на границе. Они предпочли, чтобы эту информацию заблаговременно сообщила польскому политику белорусская пограничная служба после получасового допроса во время её визита в соседнюю страну, сообщает Rzeczpospolita. Сама вице-спикер сейма назвала это решение протестом.

Вице-спикеру сейма Польши Малгожате Гощевской из партии «Право и справедливость» запрещён въезд на территорию Российской Федерации — об этом политик узнала во время контроля на польско-белорусской границе, сообщает Rzeczpospolita.

Гощевская собиралась в Белоруссию, чтобы участвовать среди прочего в мероприятиях в связи с началом учебного года в Польской общественной школе в Волковыске в Гродненской области под руководством Союза поляков Белоруссии.

Более того, она посетила могилы защитников Гродно и других солдат, павших в 1939 году и в 1919—1920 годах, отмечает издание.

Во время контроля на польско-белорусской границе автомобиль генерального консула Польши в Белоруссии, с которым ехала Гощевская, был подвергнут тщательной проверке, а сама Гощевская детально допрошена касательно того, в какие места она едет и с какой целью. Гощевская уверяет, что польская сторона заблаговременно проинформировала Минск о деталях её поездки.

После получасового удерживания её на границе белорусские пограничники сообщили, что нет никаких препятствий для въезда польского политика. «После каких-то консультаций мне сообщили: добро пожаловать на территорию Белоруссии. При этом пограничники, по их словам, имели обязательство сообщить мне также о том, что на территорию Российской Федерации я въехать не могу, так как на меня распространяется запрет выезда», — сказала Гощевская.

«Это был своего рода протест», — заявила политик. Она также добавила, что ещё неизвестно, предпримет ли польский МИД какие-либо шаги и, если примет, какими они будут.