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Вести: всем бывшим заключённым украинцам запретили въезд в Россию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что Россия запретила въезжать на свою территорию всем украинцам, которых обменяли 7 сентября. Как передают «Вести», по информации Динзе, въезд запрещён «пожизненно из соображений безопасности».
Вести: всем бывшим заключённым украинцам запретили въезд в Россию
Reuters
Россия запретила въезжать на свою территорию всем 35 украинцам, которых 7 сентября обменяли на осуждённых на Украине. Как пишут «Вести», об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе. Ранее было известно, что въезд в Россию запретили только Роману Сущенко.
 
«Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют», — сказал Динзе и добавил, что это делают якобы из соображений безопасности.
 
«Кому-то об этом сказали, кому-то — нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям — пожизненный запрет на въезд. Не на каких-нибудь 20 лет, а пожизненно», — отметил он.
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