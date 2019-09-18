Вести: всем бывшим заключённым украинцам запретили въезд в Россию

Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что Россия запретила въезжать на свою территорию всем украинцам, которых обменяли 7 сентября. Как передают «Вести», по информации Динзе, въезд запрещён «пожизненно из соображений безопасности».

Россия запретила въезжать на свою территорию всем 35 украинцам, которых 7 сентября обменяли на осуждённых на Украине. Как пишут «Вести», об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе. Ранее было известно, что въезд в Россию запретили только Роману Сущенко.

«Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют», — сказал Динзе и добавил, что это делают якобы из соображений безопасности.

«Кому-то об этом сказали, кому-то — нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям — пожизненный запрет на въезд. Не на каких-нибудь 20 лет, а пожизненно», — отметил он.