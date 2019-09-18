Вести: всем бывшим заключённым украинцам запретили въезд в Россию

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Le Figaro разобралась, стоит ли бояться «путинских суперракет» Le Figaro
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Die Welt: Сноуден заявил, что был бы не против перебраться в Германию Die Welt
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Польский военный: Россия — «терпеливый агрессор», который готовится к войне Tygodnik Solidarnosc
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Немецкий профессор права: Россия не «аннексировала» Крым InfoSperber
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Independent: Байден считает, что темнокожие родители не умеют воспитывать детей Independent
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Guardian: разница в миллион долларов — Голливуд платит актёрам больше, чем актрисам Guardian
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Polityka: «славянин на корточках» покоряет Запад — на благо российской пропаганде Polityka
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24 Horas: Гуаидо считает публикацию его фотографий с наркоторговцами уловкой со стороны правительства Мадуро Canal 24 Horas TV
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Защитник «Локомотива» Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча с «Байером»
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в беседе с «Известиями» рассказал об ожиданиях от матча с леверкузенским «Байером».
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Порошенко не явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
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СМИ: Здание Рады проверяют на наличие взрывчатки
Здание Верховной рады Украины проверяют на наличие взрывных устройств.
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Орешкин: коррекция цен на нефть из-за ситуации с Saudi Aramco не нужна
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство не видит предпосылок для пересмотра макропрогноза по ценам на нефть в 2019—2020 годах в связи с атаками беспилотников на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
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Нурмагомедов рассказал об исправлении ошибок в Instagram
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что прислушивается к своим подписчикам в Instagram, когда ему указывают на ошибки.
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Силуанов: к 2030 году БРИКС займёт больше половины мировой экономики
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что к 2030 году страны БРИКС будут занимать более половины мировой экономики.
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Политолог назвал актом отчаяния слова главы МИД Украины о санкциях
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.
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Экс-тренер Ковалёва объяснил, почему Альварес захотел драться с россиянином
Джон Дэвид Джексон, бывший тренер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, считает, что обладатель поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес выбрал россиянина в соперники, так как тот является самым слабым чемпионом в своём дивизионе.
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Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
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Эрдоган обозначил сроки начала возможной операции Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнёт операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности.
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Россия в июле сократила вложения в госдолг США более чем на $2 млрд
Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги США, следует из данных американского Минфина. Так, в июле их уровень снизился на $2,35 млрд — до $8,5 млрд.
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Нурмагомедов рассказал, как его на экзамене не узнал преподаватель
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о случае во время экзамена в университете.
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Экс-футболист «Динамо» Воронин не исключает, что Кокорин может уехать в Европу
Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин считает, что освобождённые из колонии по УДО нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев смогут вернуться в футбол.
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В Минздраве рассказали о методах борьбы с онкозаболеваниями
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью РИА Новости заявил, что избавление от вредных привычек помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, а выявление рака на ранней стадии — спасти жизнь.
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Адвокат Устинова рассказал о содержании апелляции
Адвокат актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии за применение насилия по отношению к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, Дмитрий Чешков рассказал RT об обжаловании приговора своему подзащитному.
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Рухани заявил о снижении давления США на Иран
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что давление Вашингтона на Тегеран достигло пика и идёт на спад.
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Тренер «Ливерпуля» Клопп считает, что «Наполи» может выиграть ЛЧ
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что итальянский «Наполи» может стать победителем футбольной Лиги чемпионов нынешнего сезона.
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Участника акции 27 июля Губайдулина освободили под подписку о невыезде
Участника несанкционированной акции 27 июля в Москве программиста Айдара Губайдулина освободили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
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Минобороны Ирана отвергло обвинения в атаке на НПЗ Saudi Aramco
Министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство ISNA.
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Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Губайдулина
Мещанский суд в Москве вернул в прокуратуру дело участника несанкционированный акции 27 июля программиста Айдара Губайдулина, сообщает ТАСС.
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Белорусская баскетболистка жёстко раскритиковала российский фильм
Баскетболистка сборной Белоруссии Анастасия Веремеенко поделилась впечатлениями от просмотра российского фильма «Движение вверх», который рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу над США в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.
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Наталия Касаткина рассказала об истории балета «Сотворение мира»
Хореограф Наталия Касаткина в беседе с «Известиями» рассказала об истории балета «Сотворение мира».
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Автоэксперт оценил инициативу о списании банкротам штрафов в ГИБДД
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что россиянам, прошедшим процедуру личного банкротства, могут списать штрафы в ГИБДД.
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Колокольцев провëл встречу с министром общественной безопасности Вьетнама
Глава МВД России Владимир Колокольцев провёл встречу с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом. Об этом рассказала официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.
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Роналду сравнил свой лучший гол с занятием любовью
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назвал свой лучший гол, а также сравнил его с занятием любовью со своей девушкой Джорджиной Родригес.
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Филиппин
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья острова Минданао на юге Филиппин.
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Гаспарян не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Сеуле
Россиянка Маргарита Гаспарян проиграла Кирстен Флипкенс из Бельгии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в южнокорейском Сеуле.
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Четверо российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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В «Зените» прокомментировали травму Азмуна в матче с «Лионом»
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о травме нападающего команды Сердара Азмуна в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
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Трамп: КНР покупает сельхозпродукцию из США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал закупать американскую сельскохозяйственную продукцию.
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СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников
Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.
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Порье бросил очередной вызов Макгрегору
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье заявил, что готов выйти на реванш с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
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Эксперт оценил сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия»
Военный эксперт, главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходарёнок прокомментировал RT заявление генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, который рассказал о российской ракете Х-101 с «недостижимой дальностью действия».
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Защита Устинова обжаловала приговор
Защита актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия по отношению к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Чешков.
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Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
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Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор актёру Устинову
Секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что видеозаписи задержания актёра Павла Устинова доказывают его невиновность.
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Судья Лапочкин рассказал о 3,5 тыс. негативных сообщений после матча «Спартак» — ЦСКА
Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин рассказал о негативных сообщениях в свой адрес после одного из матчей между московскими «Спартаком» и ЦСКА.
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Ульяновскую чиновницу не уволят за селфи в «шоколаде»
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника Светлану Опёнышеву за селфи в «шоколадной» ванне.
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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола пошутил о покупке квартиры на Украине
Главный тренер английского «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола перед гостевым матчем первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» пошутил, что купил квартиру на Украине.
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Опубликовано постановление о роспуске ЦИК Украины
Опубликовано постановление о роспуске Центральной избирательной комиссии Украины.
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Гендиректор «Зенита» заявил, что пенальти повлиял на исход матча с «Лионом»
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
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В Кабардино-Балкарии нейтрализованы двое боевиков
Двое боевиков, планировавших совершить теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Арбитр Лапочкин рассказал, как Слуцкий обращался к нему по рации во время матча
Российский арбитр Сергей Лапочкин рассказал о случае, когда тренер Леонид Слуцкий во время матча обратился к нему по рации резервного судьи.
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Глава Минприроды оценил запасы газа в России
Запасы газа всех категорий в России составляют 73 трлн кубометров, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на Тюменском нефтегазовом форуме.
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«Спартак» назначил Власова новым коммерческим директором
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора.
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Онколог заявил о вероятности скачка смертности от рака в России
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан в интервью газете «Известия» заявил, что если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.
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Рубль растёт к евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Роналду ответил на вопрос о своём финансовом состоянии
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии.
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Тренер Макгрегора высказался о возможных соперниках Нурмагомедова
Оуэн Родди, тренер по боксу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, высказался о возможных соперниках действующего обладателя титула организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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«Коммерсантъ» узнал о согласии ЦБ блокировать счета ИП за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых есть задолженности по налогам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ЦБ Министерству финансов.