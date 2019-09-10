1+1: на Украине заговорили о новом обмене заключёнными

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире канала «1+1» рассказала об обмене с Россией и о дальнейших договорённостях. По словам Денисовой, в российских тюрьмах сейчас находятся 113 украинцев и существуют перспективы того, что в этом году может произойти новый обмен задержанными.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала об обмене с Россией и о дальнейших договорённостях. Об этом она заявила в эфире канала «1+1».

«Украинцы, освобождённые из плена, являются свободными гражданами. Десять политзаключённых были помилованы президентом России, один — господин Бекиров — освобождён под личное обязательство, и 24 моряка были освобождены под личное обязательство моё, как человека, который заслуживает доверия согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса России», — рассказала она.

По словам Денисовой, когда она вступила в эту должность, в 2018 году, она объехала украинские тюрьмы, в которых находились российские граждане, для того чтобы они написали заявление на обмен на имя Владимира Путина. Относительно того, в чём уступила Украина во время обмена, Денисова сказала: «Ничего нет важнее, чем человек и его жизнь».

«Именно Зеленский занял позиции, что к 24 морякам нужно добавить политзаключённых. Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших, те, которые идентифицированы, 113, из них 89 крымских татар. Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдёт», — добавила Денисова.