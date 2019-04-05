AL.com: пытки, убийства, изнасилования — Минюст США узнал, как живётся в алабамских тюрьмах

Согласно результатам расследования Минюста в отношении исправительных учреждений штата Алабама, их заключённые нередко подвергаются пыткам и сексуальному насилию со стороны «сокамерников», сообщает AL.com. На фоне того, что в переполненных алабамских тюрьмах самый высокий уровень убийств по стране, следователи пришли к выводу, что власти штата не справляются с контролем над исправительными учреждениями.

В среду 3 апреля Министерство юстиции США опубликовало результаты федерального расследования в отношении тюрем штата Алабама, которое велось с октября 2016 года. Как отмечает AL.com, в ходе проверки следователи раскрыли ряд вопиющих нарушений и ужасающих фактов.

Так, например, как выяснили следователи, некоторые заключённые занимаются вымогательством у родственников своих сокамерников, угрожая физической расправой и изнасилованиями. Один из заключённых отправил женщине сообщение с угрозой изнасиловать её сына и «порезать его на куски», если она не переведёт ему $800 в качестве компенсации за наркотики, которые якобы этот сын забрал. Когда мать попросила у вымогателя время, чтобы собрать деньги, он ответил: «Я пытался по-хорошему — с тобой и с ним…. Мамаша, это ты с ним сотворила».

Как говорится в отчёте по алабамским тюрьмам, долги, в особенности когда дело касается наркотиков, нередко могут приводить к сексуальному насилию. Это подтверждается показаниями многих заключённых. А те, кто имел смелость жаловаться администрации, сами получали наказания от надзирателей за нарушения правил безопасности, поскольку им приходилось признаваться в употреблении наркотиков.

Другой инцидент: после того как один из заключённых умер в исправительном учреждении имени Томаса Килби, несмотря на то что, согласно акту о вскрытии, его ударили острым предметом в голову и спину и у него был расколот череп, в своём отчёте сотрудники тюрьмы классифицировали смерть «по естественным причинам». «Зафиксирован целый ряд случаев, когда в отчётах Управления исправительных учреждений штата Алабама причины смерти указаны как «естественные», но на самом деле причинами скорее всего были стычки между заключёнными», — цитирует информационный сайт отрывок из доклада Минюста.

Вообще, как обнаружили следователи, наряду с изнасилованиями и пытками, убийства представляют весьма реальную угрозу для заключённых алабамских исправительных учреждений. Нередко во время нападений и потасовок в ход идёт самодельное оружие.

AL.com приводит выдержку из отчёта по алабамским тюрьмам: «Заключённые тюрьмы округа Бибб рассказали, что ножи есть у «всех» и заключённым нужно оружие, чтобы сохранить свою жизнь. Один заключённый заявил: «Бибб — это место, где тебе нужно драться с того дня, как ты туда попадаешь, иначе ты станешь шестёркой и получишь ножа». Другой вспомнил, что когда он прибыл в Бибб, надзиратели предупредили его, что ему понадобится нож для защиты… По оценкам начальников смен в учреждениях, которые мы посетили, порядка 50—75% заключённых были вооружены каким-либо оружием».

По словам ресурса, насилие в тюрьмах Алабамы «может принимать разные формы». Как выяснилось, под действием наркотиков некоторые заключённые нередко нападают на окружающих. Однако опять-таки из-за наркотиков другие теряют сознание и подвергаются сексуальному насилию. Также периодически в исправительных учреждениях друг с другом расправляются члены различных банд.

В марте 2018 года надзиратель тюрьмы Вентресс получил информацию о том, что один из заключённых «подвергается пыткам» в спальных блоках. Получив медицинскую помощь, пострадавший объяснил, что его связали и пытали на протяжении двух дней, прижигали кожу и вставляли ручку веника в задний проход. Всё это — в отместку за то, что ранее жертва пожаловалась на сексуальное насилие. В апреле того же года в том же учреждении один заключённый напал на другого с самодельным топором — раненого пришлось везти в больницу за пределами тюрьмы.

В случае с сексуальным насилием его масштабы определить очень непросто, поскольку жертвы предпочитают молчать из страха, от стыда или от уверенности, что виновных никто не накажет, отмечают составители отчёта Минюста. Кроме того, не было зафиксировано ни одного случая, когда кто-либо из сотрудников исправительного учреждения своими глазами видел сексуальное насилие или препятствовал ему. Следователи делают вывод, что надзиратели либо не сообщают о таких инцидентах, либо плохо следят за заключёнными.

Правда, стоит признать, что надзирателям — усердно они пытаются выполнять свою работу или нет — в любом случае приходится нелегко работать в столь опасных условиях. «Когда выходишь из этих ворот и осознаёшь, что ты всё ещё жив, понимаешь, что день был хорошим», — поделился один из надзирателей исправительного учреждения имени Уильяма Дональдсона.

Согласно отчёту, начиная с 2017 года, надзиратели алабамских тюрем подвергались нападениям с острыми предметами, избиениям и угрозам. В 2016 году, ещё до того, как власти штата были оповещены о расследовании, надзирателя Дональдсонской тюрьмы убили за то, что тот отказался выдать заключённому вторую порцию еды. В то же время за последние пару лет десятки сотрудников исправительных учреждений штата были арестованы за поставку наркотиков на территорию тюрем и прочие должностные преступления.

В Алабаме по статистике происходит больше всего убийств по сравнению с тюрьмами других штатов. И с каждым годом, с ухудшением условий пребывания в учреждениях и растущей перенаселённостью, случаи применения насилия между заключёнными учащаются.

«Власти Алабамы умышленно игнорируют весь этот ущерб или существенный риск ущерба. Они не в состоянии исправить систематические недоработки, которые способствуют росту насилия», — заключили следователи.