AL.com: пытки, убийства, изнасилования — Минюст США узнал, как живётся в алабамских тюрьмах

Согласно результатам расследования Минюста в отношении исправительных учреждений штата Алабама, их заключённые нередко подвергаются пыткам и сексуальному насилию со стороны «сокамерников», сообщает AL.com. На фоне того, что в переполненных алабамских тюрьмах самый высокий уровень убийств по стране, следователи пришли к выводу, что власти штата не справляются с контролем над исправительными учреждениями.