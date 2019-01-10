Daily Telegraph: британские учёные выяснили, что тюремные решётки плохо влияют на заключённых

Тюремные решётки «символизируют наказание», поэтому от них необходимо отказаться. К такому выводу пришли британские учёные по итогам финансируемого государством исследования, информирует The Daily Telegraph. Крупнейшая английская тюрьма «Бервин» станет полигоном для обкатки новых технологий, а если они окажутся успешными, то этот опыт используют в исправительных учреждениях по всей стране.

В новых тюрьмах Великобритании не будет решёток на дверях, потому что они «излишне ассоциируются с наказанием», пишет The Daily Telegraph. К такому выводу пришло исследование, посвящённое переосмыслению тюремной архитектуры, с целью повышения вероятности реабилитации преступников через «нормализацию их быта». Исследование спонсировалось государством и заняло три года.

Как информирует издание, сейчас в Баттском университете проходит второе исследование (стоимостью £600 000) призванное выяснить, поможет ли реабилитации, если «заключённых» называть «людьми», а «камеры» — «комнатами».

Кроме того, в крупнейшей английской тюрьме «Бервин» проводится эксперимент, целью которого является создание более «домашней» атмосферы, путём переименования тюремных блоков в «сообщества», а изоляторов в «комнаты ожидания». Кроме того, заключённым выдаются ноутбуки, а тюремные помещения снабжаются чаем и бутербродами.

«Смысл в том, чтобы понять, что могут сделать тюрьмы для реабилитации преступников. Необходимо относится к ним с доверием и уважением. Необходимо поощрить их инвестировать в себя и в своё будущее. Важность такого исследования непросто донести до общественности и до министров», — The Daily Telegraph приводит слова куратора исследования, профессора Ивонны Джоукс из Баттского университета.

По мнению профессора Джоукс, необходимо «нормализовать» тюремную обстановку. К примеру, нужно избавиться от вертикальных и горизонтальных решёток на окнах, потому что они символизируют собой наказание. Кроме того, Джоукс предложила увеличить площадь камер и улучшить доступ к наружному пространству. Представители правительства сообщили, что ознакомятся с результатами её второго исследования.

Издание пишет, что тюрьма «Бервин», в которой содержится 2 100 арестантов, станет тестовым полигоном для новой модели, основанной на либеральном, скандинавском подходе. Если эксперимент будет успешен, модель внедрят и в других тюрьмах. Как сообщает The Daily Telegraph, в ходе найма тюремного персонала, больший упор делался не на опыте, а на ценностях кандидатов.

Издание сообщает, что профессор Джоукс выступала в качестве советника тюремных надзирателей по всей Англии: она поддерживала новый дизайн тюрем, пробежки заключённых в парках, тюремные дебаты и проекты, связанные с искусством среди арестантов. Кроме того, Джоукс призывала Британию последовать примеру Дании и позволить заключённым готовить себе еду «хотя бы иногда».