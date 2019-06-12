Fox News: Канада «махнула рукой» на своих заключённых — тюремные власти поощряют наркоманию

В федеральной тюрьме канадской провинции Альберта планируют открыть центр для героиновых инъекций, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, вместо того чтобы пресечь проникновение наркотиков на территорию, тюремные власти «помогают» заключённым деградировать и губить себя.
Мало что может быть хуже, чем сесть в тюрьму. Это ужасно. Так и задумано, это ведь средство устрашения. Но у тюремного заключения есть — хотя бы гипотетически — положительная сторона: для некоторых это может быть шансом начать жизнь заново. Отказаться от старых привычек, выработать новые, лучшие. Особенно это касается наркоманов. Для многих тюрьма — единственный доступный им центр лечения наркозависимости. За решёткой многие приходят к трезвости.
Однако теперь канадская федеральная тюрьма в Альберте планирует открыть центр, где можно было бы под наблюдением вкалывать героин. Это планируется сделать на территории тюрьмы, для заключённых. Государство называет это «средством снижения вреда», но, конечно же, это прямо противоположное. Это средство обеспечения вреда. Вместо того чтобы пытаться пресечь употребление незаконно проносимого героина заключёнными, тюремные власти решили с этим мириться и даже поощрять. Во имя какой-то мнимой «безопасности».
Это новое доказательство того, что на своих граждан канадское правительство махнуло рукой. Оно решило просто наблюдать за деградацией и саморазрушением своих людей в водовороте зависимости и смерти. Как в случае с эвтаназией и абортами на поздних сроках — всё это есть в Канаде — это знак того, что их общество стало суицидальным. Иначе не скажешь.
И если эта практика придёт сюда — некоторые, без сомнения, будут этого добиваться — это будет означать, что Америка стала такой же.
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