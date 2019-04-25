Independent: Трамп похвалил Китай за казни наркоторговцев

В отличие от США, в Китае самые тяжкие преступления, к которым причисляется торговля наркотиками, несут за собой самые серьёзные наказания, вплоть до смертной казни. «Я это очень ценю», — отметил президент США Дональд Трамп, выступая на конференции, посвящённой растущей проблеме наркозависимости в Америке.

Президент США Дональд Трамп похвалил Китай за практику проведения казней над наркоторговцами, сообщает The Independent.



Выступая на конференции Rx Drug Abuse and Heroin Summit, посвящённой проблемам наркозависимости, американский лидер привёл в пример Китай, где недавно власти ужесточили контроль за препаратами с содержанием фентанила, сходного по своим свойствам с героином. Теперь распространение этого вещества станет серьёзным преступлением.



Также Трамп отметил, что он «очень ценит» методы наказания, к которым Пекин прибегает в отношении людей, попавшихся на торговле наркотиками. «Обвинения будут выдвигаться в категории наиболее тяжких преступлений. А в Китае, в отличие от нашей страны, категория самых тяжких преступлений несёт за собой самые тяжкие последствия. Это конец. Преступнику придётся заплатить самую высокую цену. И я это очень ценю», — цитирует газета главу Белого дома.



Как напоминает издание, по данным организации Amnesty International на 2017 год, в Китае проводятся тысячи казней по обвинениям в преступлениях, связанных с наркотиками. Впрочем, получить точные данные очень сложно, поскольку информация о казнях относится к государственной тайне.



Трамп обратил внимание, что по статистике каждый год от злоупотребления наркотиками умирают более 70 тыс. американцев. Только, как подчеркнул президент, по его мнению, реальное положение дел может быть намного хуже.



По оценкам, наркозависимостью страдают порядка 2 млн человек, сюда входят и те, кто употребляет обезболивающие по рецепту, и те, кто принимает незаконные вещества вроде героина. По словам Трампа, его администрация выделила $6 млрд на борьбу с наркотиками.