Onet: польско-российские отношения разбил паралич, и виной тому — агрессивная политика Москвы

Польшу уже на протяжении долгих лет воспринимают как не совсем серьёзного, но зато очень напыщенного партнёра, который лишь хочет, чтобы Запад и Россия постоянно находились в состоянии холодной войны, пишет польский журналист Виктор Юраш. В статье на портале Onet он объясняет, что Россия, Белоруссия и даже Украина поняли, что Варшаве по сути нечего предложить, потому что она не проводит суверенной внешней политики, а лишь чётко выполняет указания Вашингтона.

Когда в 2015 году партия «Право и справедливость» пришла к власти, можно было ожидать охлаждения отношений с ЕС, но также иметь надежду на их потепление на восточном направлении. К сожалению, регресс в отношениях с западными партнёрами, за исключением США, привёл и к ослаблению позиции Польши на востоке, пишет на портале Onet польский журналист Виктор Юраш.

Польско-российские отношения стали заложником «агрессивной, неоимперской и реваншистской политики Москвы». Кризис в двусторонних отношениях оказался настолько глубок, что политические контакты по сути парализованы. Не помогает им, конечно, и постоянное удерживание Россией обломков президентского самолёта Ту-154М, который потерпел крушение в 2010 году в Смоленске. «Ничто не оправдывает циничной и рассчитанной на провоцирование Польши политики Москвы... Это объективный скандал и отсутствие уважения в отношении Польши», — подчёркивает журналист.

В статье он обращает внимание на то, что Польша хотела участвовать в решении судьбы Донбасса — однако за переговорным столом её не хотела видеть не только Россия, но и западные державы, которые не без оснований считали, что Польша лишь осложнит диалог с восточным соседом. «В ситуации, когда Россия не готова ни к каким уступкам и намерена и далее проводить агрессивную политику, какое-либо соглашение не в интересах Польши. Польша хочет, чтобы Запад и Россия находились в состоянии холодной войны», — считает Юраш.

Чересчур антироссийская риторика — хотя по сути и обоснованная — правящей партии «Право и справедливость» в дипломатическом плане является ошибкой. Она лишает Польшу возможности влиять на дипломатический процесс, а также контролировать его, добавляет он.

Сегодня у Польши уже практически нет никаких каналов связи с Россией, даже культурные отношения между странами были сведены на нет, а любой, кто встретится с послом России в Варшаве, может опасаться подозрений в измене. И это ненормально, убеждён автор.

«Если дело дойдёт до соглашения — большей или меньшей ценой Украины — Запада с Россией, Польше будет не на чем строить отношения», — предполагает он. На протяжении последних 30 лет в отношениях Польши с Украиной постоянно звучала фраза «стратегическое партнёрство», но так и не удалось реализовать ни одного стратегического проекта. Хотя на официальном уровне отношения всегда были хорошие, Украина часто в ответ на политическую поддержку со стороны Польши реагировала неуместным, а порой даже скандальным прославлением культа ответственных за Волынскую резню предводителей «Украинской повстанческой армии» (УПА)*. И хотя после прихода к власти Владимира Зеленского исторические разногласия между Польшей и Украиной стали стихать, в политическом плане Варшава и Киев никогда ещё не были так далеки друг от друга, сожалеет журналист.

Однако с точки зрения национальной безопасности Польши именно Белоруссия является ключевым государством, потому что любой сценарий возможного вооружённого конфликта с Россией предусматривает прежде всего вторжение с белорусского направления. Польша, отрицающая авторитарный режим белорусского государства, не принимала даже во внимание то, что альтернативой для Лукашенко никогда не была демократическая оппозиция, а лишь кто-то полностью зависимый от Москвы. При этом попытка перезагрузки с Белоруссией была проведена непрофессионально, и она повторила все ошибки польско-российской перезагрузки. О ней объявили прежде, чем переговоры были завершены, — Польша забыла, что в отношениях с диктатурами на Востоке вес имеют только конкретные действия и договорённости, а не жесты, констатирует автор статьи.

«Несколько месяцев назад высокопоставленный белорусский чиновник объяснил мне, что его страна не будет приходить к согласию с Польшей. Он аргументировал это тем, что, хотя сегодня Варшава и пытается говорить с Минском, белорусские власти глубоко убеждены в том, что, как только Вашингтон тем или иным образом договорится с Москвой, и в рамках такого соглашения «естественно» Белоруссия окажется в российской сфере влияния, Варшава незамедлительно прекратит диалог и вновь признает Минск «отвратительной диктатурой», — вспоминает Юраш. Другими словами, белорусская элита власти, так же как и в других бывших республиках СССР, придерживается мнения, что Польша полностью зависима от воли США и что она не проводит суверенной внешней политики, а лишь чётко выполняет указания Вашингтона, отмечает журналист.

Он объясняет, что вопреки собственным интересам Польша начала подражать западным союзникам и вести себя так, будто она региональная держава — а она ни больше ни меньше среднее государство ЕС и НАТО.

«Нравится нам это или нет, для наших партнёров за восточной границей ключевым является то, чего мы можем добиться в Брюсселе, а не то, что мы сами предлагаем. В особенности потому, что мы ничего кроме пустых слов не в состоянии предложить: ни кредитов, ни инвестиций, ни безопасности, ни даже торговли. Но хуже всего то, что Польшу уже на протяжении долгих лет воспринимают как не совсем серьёзного, но зато очень напыщенного партнёра», — резюмирует на портале Onet польский журналист Виктор Юраш.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).