NYT: «путеводная звезда погасла» — США превратились для Украины из светоча демократии в фабрику клеветы

Если ещё совсем недавно Вашингтон был одним из самых верных сторонников и защитников украинских либералов, строящих у себя в стране демократию, то теперь, при администрации Дональда Трампа, он принялся портить им жизнь ради политической выгоды для отдельных лиц, считает колумнист NYT Мишель Голдберг. По мнению Голдберг, самое негативное влияние на имидж Вашингтона внутри страны оказал личный адвокат Трампа Руди Джулиани, который своими «клеветническими высказываниями» буквально за несколько недель испортил имидж США среди украинцев.

В 2014 году «коррумпированный» президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию от массовых протестов в Киеве; тогда, в ходе событий, которые украинцы называют «революцией достоинства», «полицейские снайперы перебили десятки демонстрантов», пишет обозреватель The New York Times Мишель Голдберг. Как отмечает журналистка, после революции ряд молодых идеалистов решили войти в политику, надеясь «изменить свою многострадальную страну изнутри» — и одним из этих идеалистов стал Сергей Лещенко, на тот момент являвшийся, «наверное, самым известным украинским журналистом-расследователем».

В 2013 году Лещенко прослушал летний курс лекций американского политолога Фрэнсиса Фукуямы в Стэнфордском университете, предназначенный для активистов со всего мира, желающих обучиться «строительству демократических институтов» — и сам Фукуяма посоветовал украинцу и нескольким его друзьям баллотироваться на выборах в Раду, рассказывает автор. «Мне казалось, что после «майдана» особенно важно, чтобы все эти люди из гражданского общества действительно попали в правительство», — признавался в беседе с Голдберг политолог.

Многие из них так и поступили: уже в октябре того же года Лещенко — «худощавый, бородатый хипстер, обожающий рейв-культуру» — стал одним из «ориентированных на Запад новичков», избравшихся в Раду, продолжив при этом работать журналистом и «разоблачать коррупцию». В нынешнем году после победы на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского именно Лещенко стал одним из его советников на время переходного периода, подчёркивается в статье.

Ну а после адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани принялся активно критиковать молодого политика, называя его «участником заговора против Америки», пишет автор.

В 2016 году Лещенко помог обнародовать так называемую чёрную бухгалтерию — учётную книгу на несколько сотен страниц, обнаруженную в штаб-квартире Партии регионов, к которой ранее принадлежал Янукович, напоминает Голдберг. Среди опубликованных материалов оказались в том числе и данные о выплатах $12,7 млн соратнику Трампа Полу Манафорту, который в тот момент был директором избирательного штаба Дональда Трампа, а ранее работал советником у бывшего президента Украины.

Сегодня Манафорт находится в тюрьме — его осудили за уклонение от уплаты налогов, поскольку он не сообщил о своих украинских доходах американским властям; тем не менее, по версии Руди Джулиани, публикация «чёрной бухгалтерии» была попыткой навредить господину Трампу. В мае юрист Трампа в интервью американским СМИ назвал опубликованные документы «фальшивкой», а Лещенко — членом группировки «врагов нашего президента, а местами — и врагов Соединённых Штатов». Кроме того, в прошлом месяце Джулиани выступил с «яростной» речью на канале CNN, обвинив одну из ведущих антикоррупционных организаций Украины, Центр противодействия коррупции (ЦПК), в том, что там выдумали «всю ту грязную информацию, в итоге оказавшуюся фальшивым документом, созданным для того, чтобы очернить Манафорта», цитирует юриста Трампа обозреватель NYT.

В «бредовой альтернативной реальности» Джулиани самые непримиримые противники коррупции на Украине сами становятся её воплощением, а сильно поражённые этим общественным недугом фигуры, которые ведут вендетты против активистов — включая бывших прокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко — превращаются в героев, считает Голдберг. «И эта запутанная, достойная Зазеркалья фантазия в итоге стала определять внешнюю политику США по отношению к Украине. Трамп отозвал из страны американского посла Мэри Йованович, которую многие реформаторы называли своей героиней, приостановил предоставление стране военной помощи, которая так была ей нужна, при этом попросив Зеленского сделать ему «одолжение» и провести расследование по поводу бредовых фикций об украинском вмешательстве, а также в отношении Джо Байдена и его сына Хантера», — перечисляет журналистка.

Поскольку Украина сильно зависит от американской поддержки, из-за «клеветничества» со стороны Джулиани Лещенко, покинувший Раду в августе, не смог оставаться на посту советника Зеленского, продолжает автор. Теперь, когда Украина оказалась в центре «международного скандала исторических масштабов», он «с огромным удивлением для себя обнаружил, что его шельмуют мощные силы внутри Америки, которая когда-то была самым упорным защитником тех украинцев, которые борются за демократию», сетует она.

«Я мог ещё вообразить, что какие-нибудь украинские прокуроры сошьют на меня дело, что на меня нападут преступники или набросятся тролли в соцсетях, — рассказал сам Лещенко в беседе с обозревателем NYT. — Но я и подумать раньше не мог, что реальные проблемы у меня начнутся из-за заявлений личного адвоката американского президента».

На нынешнем этапе президентства Трампа у США «если и есть внешнеполитический курс, то он сводится к тому, чтобы подлизываться к правителям с ежовыми рукавицами и предавать при этом всех, кто когда-то верил в общепризнанные идеалы Америки», убеждена Голдберг: так, Трамп «дал своё благословение» Турции на наступление против сирийских курдов и не сказал ни одного слова поддержки в адрес демонстрантов, выступающих за демократию в Гонконге. Что же касается Украины — страны, «оказавшейся в тисках опосредованной войны против России» и вынужденной выдерживать «нескончаемый поток» дезинформации и пропаганды и бороться против исторически закрепившейся коррупции, — здесь реформаторы всё ещё пытаются осознать, как им быть, «когда американский президент выступает против них».

Как рассказал автору статьи украинский философ Владимир Ермоленко, прозападные реформаторы ранее считали Соединённые Штаты «идеальным и очень хорошо работающим демократическим государством», но теперь «этот имидж размывается, и это очень опасно». Украинцы, с которыми удалось поговорить самой Голдберг, «не наивны» — они понимают, что Америка, как и любая другая страна, руководствуется в целом не высокими принципами, а собственными интересами. Однако, подчёркивает колумнист NYT, были времена, когда США хотя бы считали одним из своих интересов «защиту демократических ценностей», что в таких странах, как Украина, давало либералам возможность давить на «неуступчивых чиновников».

Бывший член правления ЦПК, а ныне депутат Рады Александра Устинова подтверждает: большая часть реформ, и в особенности те из них, которые были направлены против коррупции, были проведены благодаря поддержке, оказанной гражданскому обществу Международным валютным фондом и американским посольством. Кроме того, по её словам, США также в определённой степени защищали местных активистов от нападок властей, включая фальсифицированные уголовные дела, которые открывали против борцов с коррупцией при генпрокуроре Луценко.

Теперь всё изменилось, констатирует автор. Как сообщала ранее NYT, после отзыва Трампом американского посла, Луценко открыто выказывал своё злорадство по этому поводу в адрес главы ЦПК, заявляя, что американский президент устранил их «крышу».

Как комментировал ситуацию в беседе с Голдберг Фрэнсис Фукуяма, Вашингтон «вместо того, чтобы экспортировать на Украину качественное государственное управление, экспортировал туда нашу коррупцию». Фукуяма оказался более чем прав: как пишет автор статьи, всего через несколько часов после её интервью с Лещенко СМИ сообщили о том, что два клиента Джулиани украинского происхождения, Лев Парнас и Игорь Фруман, были задержаны в США по обвинению в финансовых преступлениях, связанных с выборами. Согласно официальному обвинению, Парнас и Фруман «пытались удовлетворить собственные финансовые интересы, а также политические интересы как минимум одного чиновника украинского правительства, с которым они работали».

Как только появились сообщения о задержании соратников Джулиани, Голдберг написала об этом Лещенко — и тот сразу же догадался о том, что указанный в обвинительном заключении анонимный украинский чиновник — Луценко. Предполагать подобное было вполне естественно: к тому моменту СМИ уже сообщили, что именно Парнас и Фруман помогли Джулиани связаться с Луценко, который и «скармливал адвокату Трампа теории заговора» о Лещенко, экс-после США и Джо Байдене, говорится в материале. Позже предположения подтвердил американский канал NBC News, сообщивший, что Парнас и Фруман действительно обслуживали интересы экс-генпрокурора Украины.

Благодаря «авантюрам» Джулиани, касавшиеся исключительно Украины конфликты «жуликоватого» прокурора «развились в скандал, который скорее всего приведёт к импичменту американского президента», убеждена автор. В отношении самого юриста Трампа также была инициирована проверка — американские федеральные прокуроры пытаются определить, нарушил ли он какие-либо законы.

Луценко успел уехать с Украины в Лондон, а украинские власти открыли в его отношении уголовное дело по подозрению в злоупотреблениях властью, не касающихся, впрочем, нынешнего скандала, отмечается в статье. В недавнем интервью британским СМИ экс-генпрокурор заявил, что, общаясь с Джулиани, старался говорить ему то, что тот сам хотел слышать. Однако, хотя теперь никто не должен больше доверять Луценко, «в нашей поляризованной, взбешённой медийной среде, ложь никуда не пропадает — сторонники Трампа так и будут принимать слова бывшего генпрокурора за чистую монету», полагает автор. Хуже того, хотя Америка о них и забудет, эти «клеветнические росказни, раздутые Трампом и Джулиани», будут жить на Украине много лет, «вредя тому народу, которому наша страна когда-то хотела помочь».

По словам господина Лещенко, клеветническая кампания, запущенная Джулиани, продолжается повсюду — сначала его заявления передают в американских СМИ, а затем в украинских. Как полагает он, теперь те украинские политики, пытающиеся избежать наказания за коррупцию, смогут заявлять: «Посмотрите на активистов, журналистов и депутатов, которые борются против коррупции — в США им не рады, так что слушать их не стоит», а это сильно навредит репутации этих людей на Украине, пишет NYT.

В «политике эпохи постправды» украинцы искушены: к примеру, в стране ещё в 2015 году появилась организация StopFake, борющаяся против «российской дезинформации, сеющей хаос в политике Украины», однако тогда ещё было сложно представить, что США «вскоре наряду с Россией станут поставщиком боевой лжи» для страны, подчёркивает Голдберг. «Это очень нам в новинку, поскольку теперь, похоже, есть не только влияние России на украинскую политику, но и влияние Украины на США — ну а происходящее в США влияет на Украину, — заявил в интервью NYT один из основателей StopFake Евгений Федченко. — Так что теперь обстановка осложняется».

Но есть и кое-что не слишком уж и сложное — на протяжении своей истории Америка «немало грешила против демократии во всём мире», но на Украине она хотя бы была раньше на «правильной стороне», а теперь не будет и этого, подытоживает обозреватель NYT. Бывший американский дипломат в беседе с Голдберг описал ситуацию так: «Путеводная звезда погасла». Теперь США «играют на стороне олигархов», в заключение отмечает автор.