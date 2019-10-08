La Croix: во Франции вспоминают русского автора гимна французского сопротивления

Бытует миф, что гимн французского Движения Сопротивления «Песня партизан» родился в подполье, однако на самом деле композиция была написана в Лондоне эмигранткой из России Анной Марли, сообщает La Croix. Как отмечается в статье, в своё время об авторах музыки и текста песни предпочитали умалчивать, чтобы не рушить образ песни, сочинённой партизанами оккупированной Франции. Сегодня в музее ордена Освобождения в Париже проходит выставка, призванная напомнить об истинном происхождении знаменитой композиции.

Бытует миф, что «Песня партизан», ставшая гимном французского Движения Сопротивления, родилась в подполье, однако на самом деле знаменитое произведение времён Второй мировой войны было написано в Лондоне эмигранткой из России, гордившейся подвигами российских партизан, пишет La Croix. Речь идёт о русской дворянке Анне Марли, урождённой Бетулинской, родившейся в Петрограде в 1917 году в разгар Октябрьской революции и вскоре переселившейся в Париж.

Напомнить об этом решили организаторы открывшейся в Париже выставки, главными экспонатами которой стали гитара Марли и оригинал текста песни. Как сообщает издание, выставка будет проходить в Музее ордена Освобождения до 5 января — годовщины создания композиции.

Как рассказывает издание, композитор, гитаристка, танцовщица и певица парижских кабарэ Бетудинская, взявшая сценический псевдоним Марли, после начала войны была вынуждена искать новое убежище в Англии, где она «вращалась в русскоязычных кругах» и работала буфетчицей в вооружённых силах движения «Свободная Франция». Именно в Лондоне в 1942 году, после прочтения описания Смоленского сражения, положившего конец наступлению нацистов на Восточном фронте в 1941-м, Марли написала музыку и русский текст «Марша партизан», — который позднее превратился во французскую «Песню партизан».

В 1943 году по инициативе видного деятеля сопротивления Эммануэля д’Астье де Ла Вижери сын еврейских эмигрантов из России Жозеф Кессель вместе со своим племянником Морисом Дрюоном написал французский текст песни. Как говорил Кессель, воевавший в двух войнах, «народ, у которого нет песни, — это народ, неспособный сражаться».

По словам газеты, Эммануэль д’Астье де Ла Вижери пожелал, чтобы авторы песни сохраняли анонимность. «Марли, Кессель, Дрюон, пишущие это в Лондоне за чашкой чая с сэндвичами, — всё это не вызвало бы большого доверия к песне в подполье. Нужно было вообразить, что она родилась в оккупированной Франции и принадлежит всем партизанам», — подчёркивает куратор выставки Лионель Дарденн. Несмотря на то что в 1945 году имена авторов текста стали известны, эта ложная «лубочная картинка» в общественном сознании сохраняется, отмечает La Croix.

«Песня партизан», звучавшая во время передач «Свободной Франции» на радио BBС, а с 1943 года исполнявшаяся множеством исполнителей на разный манер, включая Джозефин Бейкер, Ива Монтана, хор Красной Армии, Джонни Холлидея и других, сегодня звучит во время официальных церемоний, однако люди до сих пор не знают, откуда она взялась, подчёркивает куратор выставки.

По иронии судьбы, «Песню партизан» в своё время взяла на вооружение и армия освобождения Вьетнама от французской власти Вьет Минь. Сегодня знаменитую композицию присвоили себе «жёлтые жилеты», изменив слова «Мой друг, слышишь ты» на «Макрон, слышишь ты», передаёт газета.