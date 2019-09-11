TL: освободители или оккупанты — выставка к 75-летию ввода советских войск расколола Болгарию

Выставка, посвящённая 75-летию ввода в Болгарию советских войск, вызвала в стране неоднозначные реакции, сообщает Tageblatt Lëtzebuerg. Одни настаивают на том, что Красная армия была не освободителем, а «оккупантом». Другие же отдают должное СССР за вклад в победу над нацистской Германией, рассказывает люксембургское издание.
Российское посольство в Болгарии организовало в Софии выставку, посвящённую 75-летию ввода в страну советских войск, сообщает Tageblatt Lëtzebuerg. В зале российского центра культуры, где находятся экспонаты, рассказывают о дружбе двух народов. Снаружи же проходят демонстрации, участники которых кричат «Оккупант» и размахивают плакатами с надписями: «Сталин не был освободителем».
Одни 9 сентября клали цветы к подножию памятника Советской армии, а другие в этот день вспоминали «жертв коммунизма». Спор о том, стоит ли считать Красную армию оккупантом или освободителем, раскололо балканское государство. Ситуацию усугубляют и приближающиеся коммунальные выборы в стране.
Ещё до открытия выставки правительство Болгарии обратилось к Москве в недипломатичном тоне. В болгарском МИД признали, что СССР внёс большой вклад в победу над нацизмом, но подчеркнули: «Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что штыки Красной армии принесли народам Восточной Европы 50 лет репрессий». Дипломаты призвали российское посольство не поддерживать «сомнительный тезис освобождения».
После немецкого вторжения в Болгарию в 1941 году страна оказалась в нацистском блоке, но отказывалась объявлять войну Советскому Союзу и отправлять солдат на Восточный фронт. Из-за запоздалого расторжения пакта в августе 1944 года София не смогла избежать советского вторжения.
5 сентября 1944 года Москва объявила Болгарии войну. После этого власть в стране захватили болгарские коммунисты. До 1989 года балканское государство считалось одним из самых «покладистых» сателлитов Москвы. В отличие от Польши, Венгрии и Чехословакии там не проходили забастовки рабочих и массовые протесты против коммунистической системы.
Тем не менее многие в стране пострадали от репрессий, оказались в тюрьмах и рабочих лагерях. Но многие пожилые люди до сих пор вспоминают о советской эпохе в положительном ключе, потому что из-за бесконечных экономических трансформаций пережили много лишений. Также в болгарах глубоко укоренился пропагандируемый советской властью образ братского славянского народа, который освободил их от османского ига, объясняет издание.
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