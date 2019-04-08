Guardian: автором известной работы Малевича оказалась его ученица

Выставленный в галерее Тейт портрет представительницы русской богемы с красной сумочкой удостоился особых похвал критиков, пишет британская газета The Guardian. Однако исследования российского искусствоведа Андрея Васильева показали, что холст не принадлежит кисти Казимира Малевича, как было заявлено ранее, а был создан ученицей великого авангардиста Марией Джагуповой.

Портрет представительницы русской богемы с красной сумкой в руках, представленный как заново обнаруженный шедевр Казимира Малевича, стал звездой на лондонской выставке в 2014 году, пишет британская газета The Guardian. Критики наградили полотно особыми похвалами на выставке в галерее Тейт Модерн, посвящённой художнику-авангардисту.

Портрет Елизаветы Яковлевой © Tate

Однако кропотливое исследование русского любителя живописи вскрыло махинации в мире искусства, в результате которых картину ошибочно посчитали работой известного художника и оценили в миллионы фунтов стерлингов. Документы, собранные Андреем Васильевым и переданные в компетентные органы, указывают на то, что портрет сценографа Елизаветы Яковлевой с её яркой красной сумкой, вероятно, является работой женщины, которая когда-то жила в Ленинграде и была ученицей Малевича. Как сообщает британская газета, имя художницы — Мария Джагупова, и именно она придумала модную сумку геометрической формы, которую держит Яковлева на портрете.

Хотя портрет был охарактеризован директором Национальной портретной галереи Николасом Каллинаном как произведение, в котором Малевич использовал цвет для выражения бунтарства, похоже, полотно больше нельзя расценивать как дополнение к творчеству Малевича — художника, известного своей минималистической работой 1913 года под названием «Чёрный квадрат».

Основным доказательством авторства является документ, извлечённый из советских архивов психиатром в отставке Васильевым. В нём перечисляются все картины Джагуповой, принадлежавшие государству. Соцреализм был единственным направлением в искусстве, разрешённым во времена Сталина, и работы Малевича и его учеников были не в лучшем положении, утверждает издание.

Инвентарный номер из ленинградского реестра до сих пор виден на обороте холста, сообщается в статье. По словам Васильева, советские чиновники оставили на обороте холста номер районного финансового отдела. Он уверен, что Джагупова — «одарённый и потрясающий художник», и она гордилась этим портретом. «Она включила его в перечень своих значимых творений, предоставленный для словаря советских художников, — пояснил Васильев. — Портрет был важен для неё не только потому, что это была одна из её лучших картин, но и потому, что Яковлева была её другом и партнёром».

Выставка в галерее Тейт, прибывшая в Лондон из Бонна и впервые открывшаяся в Голландии в 2013 году, продемонстрировала портрет так выгодно, что Городской музей Амстердама пожелал купить полотно у голландского коллекционера. Однако цена, которую тот запросил, превышала €20 млн, и это положило конец переговорам.

Как отмечает The Guardian, неприятности начались, когда портрет был выставлен в России в 2017 году на выставке Малевича «Не только «Чёрный квадрат». У Васильева тогда возникло ощущение дежавю: портрет был представлен ему как произведение неизвестного художника в 1980-е годы. После этого Васильев принялся копаться в петербургских архивах, и постепенно загадка дамы с красной сумкой начала проясняться. Несколько документов в архиве отсутствовали, а имя Джагуповой, казалось, улетучилось из истории искусства.

В соответствии с государственными документами, картина была продана в 1977 году за 14 рублей 40 копеек. С тех пор она нигде не появлялась до конца 1980-х годов, когда она была зарегистрирована как работа неизвестного художника. В районе 1990-х, когда полотно приобрёл голландский коллекционер, на нём была подпись Малевича, сообщает британская газета.

Подлинность картины была засвидетельствована к тому времени, как её увидели на Западе, а позже она была подтверждена французским историком искусства Андреем Наковым. Он выразил сомнения по поводу подписи художника. Кроме того, после того как искусствовед увидел рентгеновский снимок полотна, он предположил, что портрет был начат Малевичем и закончен другим художником.

Не видя оригинала, ведущий американский эксперт по Малевичу Шарлотта Дуглас посчитала полотно подлинным произведением Малевича в своём эссе об использовании текстиля в издании Art Journal 1995 года.

Любые попытки связаться с изображённой на портрете Яковлевой, чтобы прояснить вопрос авторства портрета, оставались тщетными: она погибла во время осады Ленинграда в 1942 году. Сама Джагупова умерла в одиночестве в 1975 году, семьи у неё не было.

«С одной стороны, искусствоведы и кураторы музея подняли картину, созданную неизвестным учеником Малевича, до уровня шедевра», — отмечает Васильев. С другой стороны, по его мнению, «сказка» о художнице, чьё имя было стёрто для отнесения её работы к творению великого покойного авангардиста, «прекрасно вписывается в современный феминистский дискурс».

И всё же, по версии Васильева, Джагупова могла бы порадоваться ошибочно установленному авторству картины. «Как преданная ученица Малевича, которая боготворила своего учителя, она могла бы гордиться тем, что её картина была сочтена лучшей работой его позднего периода», — цитирует искусствоведа британская газета The Guardian.