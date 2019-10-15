Euronews: День защитника Украины отметили протестами против вывода войск из Донбасса

03:00 Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.

03:00 Сурки из Московского зоопарка впали в спячку Сурки из Московского зоопарка погрузились в спячку, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

03:00 Роскачество отчиталось о результатах проверки микроволновок Роскачество отчиталось о результатах проверки микроволновых печей, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу организации.

03:00 Более восьми тысяч военнослужащих ЮВО провели учения с боевой стрельбой Более 8 тыс. военнослужащих Южного военного округа на 30 полигонах провели учения с боевыми и электронными пусками ракет и боевой стрельбой, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

03:00 В Италии сообщили о планах прекратить экспорт оружия в Турцию Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Италия планирует прекратить экспорт оружия в Турцию.

03:00 Российский боксёр Курбанов проведёт поединок с экс-чемпионом мира Чавесом Россиянин Магомед Курбанов проведёт следующий поединок против бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Диего Чавеса.

03:00 Источник: попавшую под санкции США россиянку задержали в Минске Гражданка России Анна Богачёва, попавшая под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы, была задержана в Минске.

03:00 Иванов оценил экологическую ситуацию на Байкале Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценил ситуацию на Байкале.

03:00 Армия Сирии взяла под контроль Манбидж и его окрестности В Минобороны России сообщили, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населёнными пунктами.

03:00 СМИ: Кавани рассматривает «Ювентус» в качестве места продолжения карьеры Эдинсон Кавани рассматривает «Ювентус» в качестве места продолжения карьеры.

03:00 Адвокат: осуждённый в России украинец Давыденко включён в список на обмен Гражданин Украины Константин Давыденко, который был осуждён на семь лет лишения свободы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, включён в список на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

03:00 Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT заявил, что ему ничего не известно о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, кроме того, что «она тяжело больна».

03:00 В Турции разбился учебный самолёт В районе Манавгат турецкой провинции Анталья разбился учебный самолёт. Об этом информирует Anadolu.

03:00 Опубликовано видео допроса подозреваемых в избиении в Красноярске Следственный комитет России опубликовал видео задержания двух подозреваемых в избиении до смерти жителя Красноярска.

03:00 Сборные Северной и Южной Кореи сыграли в футбол впервые за 29 лет В рамках азиатской части отбора к чемпионату мира по футболу — 2022 в Пхеньяне сыграли сборные Северной и Южной Кореи.

03:00 Балаев встретится с бывшим бойцом UFC Брандао на турнире ACA 103 Российский боец смешанных единоборств Марат Балаев выступит на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 103 в Санкт-Петербурге.

03:00 Эскадра истребителей совершила полёт в рамках визита Путина в Абу-Даби Эскадра истребителей совершила пролёт над Абу-Даби и раскрасила небо цветами российского триколора в рамках торжественной церемонии, посвящённой государственному визиту российского президента Владимира Путина.

03:00 Более 40 рейсов отменили из-за протестов в аэропорту Барселоны В аэропорту Барселоны Эль-Прат во вторник, 15 октября, было отменено 45 рейсов из-за вспыхнувших ранее протестов. Об этом информирует El Pais.

03:00 В Китае оценили итоги последнего раунда торговых переговоров с США Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин и Вашингтон по итогам последнего раунда торговых переговоров смогли добиться существенного консенсуса по первой части торгового соглашения.

03:00 Медведев: есть мечта сыграть на Олимпиаде Российский теннисист Даниил Медведев признался, что мечтает попасть на Олимпийские игры.

03:00 СМИ: В Каталонии протестующие перекрыли железную дорогу Каталонские протестующие перекрыли участок железной дороги в муниципалитете Матаро. Об этом сообщает газета Periodico.

03:00 В Москве домработница украла у мужчины более 5 млн рублей Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о том, что домработница украла у него 5,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

03:00 Эрдоган прокомментировал военную операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии против террористов проводится согласно плану, представленному в Совет Безопасности ООН.

03:00 Медведев рассказал, когда может стать первой ракеткой мира Четвёртый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Даниил Медведев заявил, что если ему удастся поддерживать текущий уровень выступлений, то он может стать первой ракеткой мира.

03:00 Путин прибыл в ОАЭ Президент России Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом.

03:00 В России впервые оштрафовали по статье о фейковых новостях Судебный участок мирового судьи №157 Хорошёвского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье о фейковых новостях. Об этом сообщает ТАСС.

03:00 Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказать сборную Турции Министр по делам молодёжи и спорта Франции Роксана Марасиняню потребовала от Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) наказать сборную Турции за воинское приветствие.

03:00 В Раде назвали сроки завершения работы в «турборежиме» Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета сообщил, что парламент завершит работу в «турборежиме» уже на этой неделе и перейдёт к плановой работе.

03:00 Медведев заявил, что может пропустить Кубок Кремля Российский теннисист Даниил Медведев не исключил того, что он пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) — Кубок Кремля.

03:00 Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна принести извинения России и российскому народу, после чего можно будет обсуждать восстановление отношений между двумя странами.

03:00 Синоптики рассказали о колебаниях температуры в Москве Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается на этой неделе в столице.

03:00 Туктамышева считает, что сможет прыгнуть четверной тулуп Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева заявила, что считает возможным добавить четверные прыжки в свою программу.

03:00 В ВСУ назвали цели прибытия эсминца ВМС США Porter в Одессу В Генштабе ВСУ рассказали о целях прибытия ракетного эсминца ВМС США Porter в порт Одессы. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

03:00 ВС России смягчил наказание осуждённому за шпионаж украинцу Верховный суд России постановил смягчить наказание с 10,5 до 7 лет лишения свободы в отношении гражданина Украины Константина Давыденко, который был осуждён за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины.

03:00 Источник: волейболист Яковлев не получит приз на КМ, хотя стал лучшим блокирующим Российский волейболист Иван Яковлев не получит приз лучшего блокирующего Кубка мира из-за изменений в правилах награждения.

03:00 Более 130 человек пострадали при протестах в Каталонии Более 130 человек пострадали в результате протестов в Каталонии. Об этом информирует El Pais.

03:00 На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя поискового отряда «Прорыв» Николая Волкова.

03:00 Минспорт Болгарии объявил о разрыве отношений с Болгарским футбольным союзом Министр спорта Болгарии Красен Кралев заявил, что правительство страны приостановило отношения с Болгарским футбольным союзом и требует отставки президента организации Борислава Михайлова.

03:00 В СК рассказали о возможности опознавать преступников в масках В Следственном комитете сообщили, что криминалистам ведомства под силу «распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской, выявить уничтоженные в цифровом пространстве следы, отыскать тщательным образом скрытое».

03:00 Экс-замглавы «Аэрофлота» стал президентом «Альфа-Групп» Бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» Вадим Зингман назначен на должность президента «Альфа-Групп». Об этом сообщает пресс-служба консорциума.

03:00 СМИ: «Барселона» интересуется Рашфордом в качестве замены Суаресу Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попал в сферу интересов «Барселоны».

03:00 В Подмосковье началась церемония прощания с космонавтом Леоновым На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах началась церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым.

03:00 В Москве у женщины украли 95 тысяч рублей с банковских карт У жительницы Москвы украли более 95 тыс. рублей с банковских карт после того, как, по её утверждениям, её номер телефона был перепродан другому человеку.

03:00 Кейн заявил, что сборная Англии могла отказаться от продолжения матча с Болгарией из-за расизма Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн прокомментировал поведение трибун в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с командой Болгарии (6:0).

03:00 Китай призвал Турцию прекратить операцию в Сирии Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин призывает Анкару прекратить военные действия на территории Сирии.

03:00 Загитова рассказала, откуда берёт мотивацию Фигуристка Алина Загитова, чемпионка мира и Олимпийских игр, заявила, что мотивацию работать над собой ей даёт самокритика.

03:00 В ЕС оценили шансы заключить соглашение по брекситу Переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье заявил, что достижение соглашения по брекситу «все ещё возможно на этой неделе».

03:00 Пассажирский самолёт вынужденно вернулся в Якутск Самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», который выполнял рейс из Якутска в Саккырыр, вынужденно вернулся в аэропорт вылета в связи с падением давления масла в двигателе.

03:00 В России стартовали оперативно-тактические учения Росгвардии В России в период с 15 по 18 октября проходят оперативно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.