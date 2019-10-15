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Euronews: День защитника Украины отметили протестами против вывода войск из Донбасса
В Киеве прошла массовая акция протеста, участники которой потребовали от президента Владимира Зеленского отказаться от вывода войск из Донбасса или уйти в отставку. Сам Зеленский в День защитника Украины посетил Донецкую область, где вручил награды военнослужащим и заявил, что за годы вооружённого конфликта страна «переродилась и стала сильнее», передаёт Euronews.

Многотысячная акция протеста прошла в Киеве в День защитника Украины. Демонстранты потребовали от президента Владимира Зеленского или отказаться от отвода войск в Донбассе, или подать в отставку. Они называют «предательством» принятие так называемой формулы Штайнмайера об урегулировании конфликта в регионе.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Наше правительство решило капитулировать, вот почему мы здесь. Мы протестуем и мы надеемся, что можно добиться мира без капитуляции.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Я не хочу, чтобы мы выводили наших солдат с позиций, на которых они стоят. Потому что как только мы выйдем, российские войска сразу займут эти позиции.

Сам Владимир Зеленский в День защитника Украины отправился в Донецкую область, к передовой. Там президент возложил цветы к памятнику погибшим в ходе войны в Донбассе и вручил награды военнослужащим. Он поблагодарил их за отвагу, доблесть и защиту страны. Зеленский заявил, что за годы конфликта Украина переродилась и стала сильнее.

Дата выхода в эфир 14 октября 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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