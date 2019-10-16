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Корреспондент: почти половина украинцев за отказ от русского языка в школах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Почти половина украинцев в той или иной степени одобряют то, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения. Как передаёт «Корреспондент», согласно опросу, проведённому Киевским международным институтом социологии, данное решение поддерживают 49% жителей страны.
Корреспондент: почти половина украинцев за отказ от русского языка в школах
Reuters

Почти половина украинцев — 49% — в той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения. Как пишет «Корреспондент», опрос Киевского международного института социологии показал, что 47% опрошенных в той или иной степени не одобряют такое решение.

Как напоминает издание, 16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ, в частности, определяет, что единственным государственным языком на Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти и образовании.
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