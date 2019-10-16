Корреспондент: почти половина украинцев за отказ от русского языка в школах

03:00 МВД возбудило дело по факту жестокого обращения с учеником в Москве В пресс-службе МВД России сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летней учительницы одной из школ Москвы, которую подозревают в жестоком обращении с 11-летним учеником.

03:00 Сафонов опроверг слухи о конфликте с тренерским штабом молодёжной сборной России Голкипер Матвей Сафонов прокомментировал информацию о сложностях в отношениях с тренерским штабом молодёжной сборной России по футболу.

03:00 Трамп принял действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис» в Белом доме Президент США Дональд Трамп провёл традиционный торжественный приём действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — клуба «Сент-Луис Блюз».

03:00 Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.

03:00 Сборная Испании повторила рекорд немцев, квалифицировавшись на седьмой Евро подряд Чемпионат Европы по футболу 2020 года стал для сборной Испании седьмым подряд, на который команде удалось пробиться посредством квалификационного раунда.

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03:00 «Нижний Новгород» уступил «Тенерифе» в стартовом матче основного раунда баскетбольной ЛЧ В матче первого тура основного раунда баскетбольной Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) — «Нижний Новгород» на выезде потерпел поражение от испанского «Тенерифе» со счётом 67:81.

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03:00 Определились шесть из 24 участников футбольного Евро-2020 По результатам матчей, которые состоялись в рамках предпоследнего международного окна квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, определились шесть участников финального турнира первенства Старого Света, которое пройдёт в 12 странах, в том числе и в России.

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03:00 Греция вырвала победу в матче отбора на Евро-2020 с Боснией и Герцеговиной благодаря автоголу на 88-й минуте Сборная Греции одержала победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

03:00 Эрдоган прокомментировал санкции США против Турции Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не обеспокоена введением санкций и намерена продолжить операцию «Источник мира» в Сирии.

03:00 Швейцария победила Ирландию в матче отбора на Евро-2020 Сборная Швейцарии одержала победу над национальной командой Ирландии в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

03:00 Италия разгромила Лихтенштейн в отборе на Евро-2020 Сборная Италии одержала разгромную победу над национальной командой Лихтенштейна в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

03:00 Испания в компенсированное время вырвала ничью в матче со Швецией и вышла на Евро-2020 Сборные Испании и Швеции сыграли вничью в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

03:00 Адвокат заявил о предъявлении обвинения новому фигуранту дела 27 июля Участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Андрею Баршаю предъявлено обвинение в применении к росгвардейцу насилия, не опасного для здоровья. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила его адвокат Светлана Байтурина.

03:00 Пенс и Помпео приедут в Турцию для обсуждения «Источника мира» Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео во время визита в Турцию призовут Анкару прекратить ведение огня в Сирии, где турецкая сторона проводит военную операцию «Источник мира». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

03:00 Капитан сборной Болгарии высказался о расистских выкриках фанатов в матче с Англией Капитан сборной Болгарии и полузащитник российского клуба «Ростов» Ивелин Попов прокомментировал расистские выкрики с трибун в матче восьмого тура квалификации на Евро-2020 с национальной командой Англии.

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03:00 Глава ФИФА призвал ввести пожизненное отстранение болельщиков за расизм Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с проявлением болельщиками расизма в матче восьмого тура квалификации на Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии.

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03:00 Павлюченкова обыграла Саккари в первом круге Кубка Кремля Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

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03:00 В Госдуме прокомментировали предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ.

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03:00 Пойман медведь, гулявший по улицам Чебоксар Полицейские поймали медведя, который гулял по улицам Чебоксар, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу МВД по Чувашии.

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03:00 В Екатеринбурге заявили о ликвидации 175 незаконных свалок с начала года В Екатеринбурге заявили о ликвидации 175 незаконных свалок с начала 2019 года, сообщает kp.ru.

03:00 В Госдуме оценили призыв Киева ужесточить антироссийские санкции Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму.

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03:00 В МВД рассказали о главных причинах ДТП с участием начинающих водителей Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Николай Гиляков в беседе с kp.ru рассказал о главных причинах ДТП с участием начинающих водителей.

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03:00 В Сирии прошли митинги против «иностранной оккупации» В городе Ракка и ряде населённых пунктов провинции Дейр эз-Зор прошли митинги «против иностранной оккупации». Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

03:00 Дубль Пукки помог Финляндии разгромить Армению в отборе на Евро-2020 Сборная Финляндии одержала разгромную победу над национальной командой Армении в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

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03:00 В Пентагоне назвали продуктивным разговор Шойгу и Эспера В Пентагоне считают продуктивным телефонный разговор между американским и российским министрами обороны Марком Эспером и Сергеем Шойгу, который состоялся 15 октября.

03:00 Футболистки сборной России проиграли команде Испании в полуфинале Всемирных пляжных игр Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Испании в матче 1/2 финала Всемирных пляжных игр в Дохе.

03:00 Российские футболисты вышли в финал Всемирных пляжных игр Мужская сборная России по пляжному футболу обыграла национальную команду Ирана в матче 1/2 финала Всемирных пляжных игр в Дохе.

03:00 СК показал подозреваемых в убийстве продававшей автомобиль девушки Опубликованы фотографии подозреваемых в убийстве на Урале Ксении Каторгиной, которая пропала пять дней назад, после того как поехала продавать свой автомобиль.

03:00 «Авангард» победил СКА в матче КХЛ Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).