Корреспондент: почти половина украинцев за отказ от русского языка в школах

Почти половина украинцев в той или иной степени одобряют то, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения. Как передаёт «Корреспондент», согласно опросу, проведённому Киевским международным институтом социологии, данное решение поддерживают 49% жителей страны.
Почти половина украинцев — 49% — в той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения. Как пишет «Корреспондент», опрос Киевского международного института социологии показал, что 47% опрошенных в той или иной степени не одобряют такое решение.
Как напоминает издание, 16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ, в частности, определяет, что единственным государственным языком на Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти и образовании.
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что в ходе телефонных переговоров лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал президенту США Дональду Трампу «держаться подальше» от сирийского города Кобани, для того чтобы избежать дальнейшей эскалации в САР.
В матче первого тура основного раунда баскетбольной Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) — «Нижний Новгород» на выезде потерпел поражение от испанского «Тенерифе» со счётом 67:81.
По результатам матчей, которые состоялись в рамках предпоследнего международного окна квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, определились шесть участников финального турнира первенства Старого Света, которое пройдёт в 12 странах, в том числе и в России.
Участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Андрею Баршаю предъявлено обвинение в применении к росгвардейцу насилия, не опасного для здоровья. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила его адвокат Светлана Байтурина.
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео во время визита в Турцию призовут Анкару прекратить ведение огня в Сирии, где турецкая сторона проводит военную операцию «Источник мира». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Капитан сборной Болгарии и полузащитник российского клуба «Ростов» Ивелин Попов прокомментировал расистские выкрики с трибун в матче восьмого тура квалификации на Евро-2020 с национальной командой Англии.
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, заявили в пресс-службе Кремля. Как отмечается, стороны подчеркнули необходимость предотвращения конфликтов между турецкими и сирийскими военными.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с проявлением болельщиками расизма в матче восьмого тура квалификации на Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии.
В «Газпроме» заявили о важности разработок мобильных модульных компрессорных станций российского производства, так как в 2012 году компания уже сталкивалась с дистанционным отключением австрийских компрессоров LMF.
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил сообщения о том, что водителей новых машин с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП на Скандинавском шоссе. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Николай Гиляков в беседе с kp.ru рассказал о главных причинах ДТП с участием начинающих водителей.
В городе Ракка и ряде населённых пунктов провинции Дейр эз-Зор прошли митинги «против иностранной оккупации». Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.