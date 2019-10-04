Корреспондент: русскоязычные школы перейдут на украинский язык в 2020 году

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03:00 Порошенко заявил о готовности представить план реализации «Минска» Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов представить нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому план реализации Минских соглашений.

03:00 Верховная рада назначила новый состав ЦИК Верховная рада назначила 17 новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передаёт сайт парламента.

03:00 Лукашенко и Зеленский встретились в Житомире Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский встретились на втором форуме регионов двух стран в Житомире.

03:00 СМИ: Ушёл из жизни призёр ОИ-2002 Пернер Бывший австрийский биатлонист Вольфганг Пернер ушёл из жизни в возрасте 52 лет после продолжительной болезни.

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03:00 Менеджер заявил, что UFC ведёт переговоры с Сен-Пьером о бое против Нурмагомедова Ризван Магомедов, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о переговорах по поводу потенциального поединка с бывшим обладателем титула в двух категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.

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03:00 Песков оценил подготовку к саммиту в нормандском формате Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту в нормандском формате по Украине ведётся на уровне помощников президентов.

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03:00 МВД Украины назвало тяжёлым состояние пострадавших при аварии Ан-12 Состояние трёх членов экипажа самолёта Ан-12, который совершил аварийную посадку во Львове, оценивается как тяжёлое. Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.

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03:00 Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.

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03:00 Проворов рассказал, как относится к своему рекордному контракту в НХЛ Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» россиянин Иван Проворов заявил, что играет в хоккей не ради денег.

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03:00 Рябинский заявил, что ведёт переговоры по бою Поветкина с Фьюри Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о переговорах по поводу боя боксёров-тяжеловесов Александра Поветкина и Тайсона Фьюри.

03:00 Вооружённые люди напали на завод в Краснодарском крае Сотрудники полиции задержали семь человек после стрельбы на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на районный отдел МВД России.

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03:00 В Москве рассказали о ходе благоустройства территорий у девяти станций метро Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что благоустройство территорий у девяти станций метрополитена завершается.

03:00 Проворов высказался по поводу возможности проведения матча НХЛ в России Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов считает, что российские любители данного вида спорта хотели бы увидеть матч лиги в своей стране.

03:00 Мосгорсуд признал законным приговор Владиславу Синице Мосгорсуд подтвердил законность приговора блогеру Владиславу Синице, который был осуждён на пять лет колонии за пост в Twitter, истолкованный как призыв к насилию над детьми силовиков.

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03:00 Азербайджанская федерация футбола подала жалобу в УЕФА из-за политической акции на матче «Карабаха» Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) уведомила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об инциденте, который произошёл во время встречи группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» — «Карабах» (1:4).

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