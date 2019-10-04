Корреспондент: русскоязычные школы перейдут на украинский язык в 2020 году

С 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения. Однако, как передаёт «Корреспондент», по словам министра образования Украины Анны Новосад, в школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, всё равно будет сохраняться возможность изучать свой родной язык.
С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык обучения. Как пишет «Корреспондент», об этом заявила министр образования Украины Анна Новосад.
«Русскоязычные школы ещё есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», — заявила Новосад.
При этом министр отметила, что школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, перейдут на украинский язык обучения с сентября 2023 года. Министерство образования, по словам Новосад, подготовит обе категории школ к переходу на государственный язык обучения.
«Однако в таких школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, всё равно будет сохраняться возможность изучать свой родной язык», — подчеркнула министр образования.
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