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Корреспондент: русскоязычные школы перейдут на украинский язык в 2020 году

Материал представлен в пересказе ИноТВ
С 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения. Однако, как передаёт «Корреспондент», по словам министра образования Украины Анны Новосад, в школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, всё равно будет сохраняться возможность изучать свой родной язык.
Корреспондент: русскоязычные школы перейдут на украинский язык в 2020 году
Reuters

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык обучения. Как пишет «Корреспондент», об этом заявила министр образования Украины Анна Новосад.

«Русскоязычные школы ещё есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», — заявила Новосад.

При этом министр отметила, что школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, перейдут на украинский язык обучения с сентября 2023 года. Министерство образования, по словам Новосад, подготовит обе категории школ к переходу на государственный язык обучения.

«Однако в таких школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, всё равно будет сохраняться возможность изучать свой родной язык», — подчеркнула министр образования.

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