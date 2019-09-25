ERR: впервые со времён СССР на заседаниях горуправы Таллина заговорили по-русски

По итогам последних выборов сотрудники, для которых эстонский язык является родным, оказались в мэрии Таллина в меньшинстве. Поэтому впервые с советских времён на заседаниях городской управы теперь звучит русская речь, чтобы участникам заседаний было проще договориться. Однако все официальные решения по-прежнему оформляются на эстонском языке, сообщает ERR.
Впервые с советских времён заседания Таллинской городской управы снова стали двуязычными. Это вызвано национальным делением управы, где русскоязычных больше, чем эстонцев — четверо против троих, пишет в среду, 25 сентября, еженедельник Eesti Ekspress.
Эстонцы в мэрии Таллина: Калле Кландорф, Айвар Рийсалу и Эха Вырк. Неэстонцы: Михаил Кылварт, Вадим Белобровцев, Бетина Бешкина и Андрей Новиков.
Когда возникают споры, русскоязычным легче говорить друг с другом на русском языке. Но все решения оформляются на эстонском языке, отмечает издание.
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