ERR: впервые со времён СССР на заседаниях горуправы Таллина заговорили по-русски

03:00 «Рубин» крупно уступил «Химкам» и вылетел из Кубка России по футболу Казанский «Рубин» потерпел поражение от подмосковных «Химок» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

03:00 В России закрыли 87 клиник пластической хирургии с начала года В России закрыли 87 из почти 1,5 тыс. клиник пластической хирургии за первые шесть месяцев 2019 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

03:00 В «Москвариуме» бесплатно покажут двух детёнышей азиатской кошачьей акулы В «Москвариуме» на ВДНХ бесплатно покажут двух детёнышей азиатской кошачьей акулы, сообщают «Известия».

03:00 В Курганской области завели дело по факту задержки зарплат на сельхозпредприятии В Курганской области завели уголовное дело по факту задержки зарплат на сельхозпредприятии, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

03:00 «Краснодар» потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» в 1/16 финала КР «Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

03:00 Группа «Ундервуд» рассказала о новом альбоме Группа «Ундервуд» рассказала о своём новом альбоме «Дети портвейна», сообщает НСН.

03:00 Сезон фонтанов в Москве завершат 1 октября Сезон фонтанов в Москве планируют завершить 1 октября. Как сообщает ФАН, об этом заявил заммэра Пётр Бирюков.

03:00 Спасатели предупредили о гололёде в Татарстане Спасатели предупредили об интенсивности метеорологического явления в ночное и утреннее время 26, 27 и 28 сентября. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

03:00 В Госдуме назвали чрезмерно вежливым разговор Трампа и Зеленского Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление Министерства юстиции США о том, что после рассмотрения содержания разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского не было выявлено нарушений законодательства Соединённых Штатов.

03:00 Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

03:00 Гендиректор «Монако» считает Головина удивительным футболистом Генеральный директор «Монако» Олег Петров поделился эмоциями от игры российского полузащитника Александра Головина в матче седьмого тура французской Лиги 1 с «Ниццей».

03:00 «Ростов» переиграл «Мордовию» и встретится со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России «Ростов» взял верх над «Мордовией» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

03:00 Дубль Понсе принёс «Спартаку» победу над КАМАЗом в 1/16 финала КР Московский «Спартак» переиграл КАМАЗ из Набережных Челнов в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

03:00 Пелоси расценила стенограмму звонка Трампа как повод для импичмента Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского лишь подтверждает необходимость импичмента главы Белого дома.

03:00 Шевченко обошла Макгрегора в рейтинге UFC Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе среди женщин Валентина Шевченко поднялась на 11-е место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

03:00 Эксперт оценил законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин прокомментировал RT принятие Государственной думой законопроекта об использовании данных геолокации для поиска пропавших.

03:00 Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

03:00 Трамп и Абэ подписали торговое соглашение Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали торговое соглашение, сообщает NHK.

03:00 «Уфа» одолела «Чайку» в 1/16 финала Кубка России по футболу «Уфа» переиграла «Чайку» из села Песчанокопского в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

03:00 После жёсткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы четверо После возгорания стойки шасси при посадке самолёта Boeing 767 в Барнауле в медицинские учреждения госпитализированы четыре человека. Об этом заявили в региональном Минздраве.

03:00 ЦСКА обыграл «Аланию» и вышел в 1/8 финала Кубка России Московский ЦСКА одолел владикавказскую «Аланию» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

03:00 СМИ: «Зенит» пытался подписать Тиля до трансфера футболиста в «Спартак» Петербургский футбольный клуб «Зенит» летом проявлял интерес к полузащитнику Гусу Тилю до его перехода из голландского «АЗ Алкмар» в московский «Спартак».

03:00 При землетрясении в Пакистане погибли 38 человек В результате землетрясения, которое произошло накануне на границе между Пакистаном и Индией, погибли не менее 38 человек, более 640 получили травмы.

03:00 Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

03:00 Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ» Украинские специалисты, обеспечивавшие работу системы управления ракет-носителей «Союз ФГ», эксплуатация которых завершилась в среду, 25 сентября, 70-м пуском, работали с «Роскосмосом» профессионально. Об этом, как пишет Интерфакс, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

03:00 Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

03:00 «Ак Барс» забросил шесть безответных шайб «Трактору» в КХЛ Казанский «Ак Барс» разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара Президент России Владимир Путин получил в подарок от венесуэльского лидера Николаса Мадуро копию сабли, которая принадлежала национальному герою латиноамериканской страны Симону Боливару.

03:00 Трамп был недоволен бывшим послом США на Украине Президент США Дональд Трамп был недоволен американским послом на Украине Мари Йованович. Об этом свидетельствует стенограмма его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

03:00 Скончался бывший футболист сборной Литвы Римкявичюс Бывший форвард сборной Литвы по футболу Артурас Римкявичюс умер в возрасте 36 лет.

03:00 Семак считает, что у «Зенита» и «Енисея» были равные шансы на победу Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу (2:1).

03:00 Рухани: Иран не будет вести переговоры с США в условиях санкций Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Тегеран будет готов к переговорам с Вашингтоном только в случае снятия санкций.

03:00 Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством назвал одной из причин снижения инфляции в России «подкрутку» ЦБ.

03:00 Фанаты «Спартака» призвали Кононова подать в отставку на матче с КАМАЗом Болельщики московского «Спартака» призвали главного тренера команды Олега Кононова подать в отставку во время матча 1/16 финала Кубка России по футболу с КАМАЗом из Набережных Челнов.

03:00 В Госдуме прокомментировали расшифровку разговора Трампа и Зеленского Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT опубликованную Белым домом расшифровку разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого Германия и Франция обвинялись в несоблюдении санкций в отношении России.

03:00 СМИ: «Бока Хуниорс» интересуется Ибрагимовичем Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» проявляет интерес к шведскому нападающему американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу.

03:00 В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.

03:00 Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал публикацию расшифровки его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которую сделал Белый дом.

03:00 Муфтий Москвы предложил узаконить многожёнство в России Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал легализовать многожёнство по всей России, сообщает РИА Новости.

03:00 Аршавин: Кононову лучше не возвращаться в Москву, если «Спартак» проиграет Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может отправиться в отставку в случае поражения от КАМАЗа из Набережных Челнов в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

03:00 Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

03:00 Суд отправил под арест генерал-майора МВД России Мельникова Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова. Он обвиняется в попытке мошенничества.

03:00 Хохлов взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Луча» Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от владивостокского «Луча» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

03:00 СК начал проверку в связи с пожаром на российском траулере в Норвегии Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту пожара, который произошёл на российском траулере в норвежском Тромсё.

03:00 Зеленский жаловался Трампу на несоблюдение санкций ФРГ и Францией Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом пожаловался на Францию и Германию в связи с тем, что они «не соблюдают санкции» в отношении России.

03:00 Барцальи назначен помощником главного тренера «Ювентуса» Бывший защитник туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи назначен ассистентом главного тренера команды Маурицио Сарри.

03:00 Корабль «Союз МС-15» с космонавтами вышел на орбиту Космический корабль «Союз МС-15», в экипаж которого входит первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, вышел на орбиту.

03:00 При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси Пассажирский самолёт Boeing 767 сел в Барнауле, серьёзно повредив стойку шасси. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник.

03:00 «Спартак» огласил стартовый состав на матч Кубка России с КАМАЗом Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России по футболу с КАМАЗом из Набережных Челнов.