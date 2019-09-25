ERR Оригинал

ERR: впервые со времён СССР на заседаниях горуправы Таллина заговорили по-русски
По итогам последних выборов сотрудники, для которых эстонский язык является родным, оказались в мэрии Таллина в меньшинстве. Поэтому впервые с советских времён на заседаниях городской управы теперь звучит русская речь, чтобы участникам заседаний было проще договориться. Однако все официальные решения по-прежнему оформляются на эстонском языке, сообщает ERR.
ERR: впервые со времён СССР на заседаниях горуправы Таллина заговорили по-русски
Reuters

Впервые с советских времён заседания Таллинской городской управы снова стали двуязычными. Это вызвано национальным делением управы, где русскоязычных больше, чем эстонцев — четверо против троих, пишет в среду, 25 сентября, еженедельник Eesti Ekspress.

Эстонцы в мэрии Таллина: Калле Кландорф, Айвар Рийсалу и Эха Вырк. Неэстонцы: Михаил Кылварт, Вадим Белобровцев, Бетина Бешкина и Андрей Новиков.

Когда возникают споры, русскоязычным легче говорить друг с другом на русском языке. Но все решения оформляются на эстонском языке, отмечает издание.

Дата публикации 25 сентября 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ERR Эстония Европа
теги
депутат Прибалтика русский язык свобода слова Советский Союз сотрудничество Эстония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров