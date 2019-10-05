Foreign Policy: три буквы и песня Маккартни стали на Украине причиной экзистенциального кризиса

Дональд Трамп употребил слово «Украина» с артиклем the, что вызвало бурное негодование у украинских политиков, журналистов и сторонников установившейся после «майдана» власти. Издание Foreign Policy выяснило, почему три буквы из английского алфавита, а также песня Пола Маккартни на Украине становятся причиной исторической травмы и экзистенциального кризиса.

Всего три буквы, составляющие в английском языке определённый артикль the, а также одна из песен группы Beatles вызывают сегодня на Украине грамматические споры и становятся причиной исторической травмы и экзистенциального кризиса. Как пишет Foreign Policy, во время конференции в Белом доме один из журналистов задал Трампу такой вопрос: какую именно информацию насчет Джо Байдена он просил у украинского президента Зеленского? Уклоняясь от прямого ответа, Трамп сказал: «Почему только мы предоставляем большие деньги Украине?» Трамп сказал «the Ukraine», то есть поставил перед названием этой страны определённый артикль.

Как отмечает издание, данное заявление Трампа противоречило фактам: Европейский союз предоставил Украине огромные суммы в период с 2014 года. Однако, отмечает автор статьи, его заявление не соответствовало действительности ещё и с точки зрения лингвистики, или, скорее, с точки зрения геополитики и лексикографии: уже в течение 30 лет считается ошибкой называть страну Украиной, используя при этом определённый артикль (the Ukraine). 24 августа 1991 года, за четыре месяца до развала Советского Союза, Украина заявила о своей независимости и приняла свою Конституцию. С того момента эта страна называется Украина (Ukraine), и не следует добавлять к ней определённый артикль.

По мнению экспертов, многие англоговорящие люди не спешили осознать новую реальность.

«Так много времени прошло с момента провозглашения независимости, что, по идее, больше людей должны иметь представление об этом», — считает Марк Андричик, руководитель программ по изучению Украины в Институте Гарримана при Колумбийском университете.

Однако не так просто избавиться от старых привычек. По словам Адриана Ивахива, профессора экологии Вермонтского университета и специалиста по Украине, «в Соединённых Штатах все привыкли употреблять слово «Украина» с определённым артиклем (the Ukraine), и то же самое было с Советским Союзом, который традиционно называли Россией, хотя это была всего лишь одна из нескольких федеративных республик».

По его мнению, в Соединённых Штатах и Канаде «сообщество эмигрантов следило за этой проблемой, поскольку для его членов важным был вопрос о том, получила ли Украина как таковая признание, или её продолжают рассматривать как территорию, принадлежащую к Российской империи, Советскому Союзу или Польше». Андричик сформулировал эту проблему более жёстко: добавление определённого артикля the к названию «Украина» является оскорбительным для украинцев, «потому что в этом проявляется колониальное наследие, а Украина воспринимается просто как какой-то регион».

Украинская журналистка Алёна Гончарова изложила особенности этого этимологического оскорбления в серии статей под названием «Честная история».

«Если сказать «the Ukraine», то это больше, чем грамматическая ошибка — это неправильная и неуважительная по отношению к Украине и украинцам форма. Добавление определённого артикля предполагает не только то, что Украина — это не страна, а составная часть или регион другой страны — как Фенские болота в Англии (the Fens in England), Алгарве в Португалии (the Algarve in Portugal) или Хайленд в Шотландии (the Highlands in Scotland). Это также предполагает, что Украина — вассальное государство, колониальная территория, тогда как, на самом деле, Украина больше не является частью какой-либо другой страны или империи. После многочисленных и тяжёлых сражений за своё освобождение она стала независимым, унитарным государством», — подчеркнула она.

В 2019 году подобная точка зрения требует постоянной защиты, и поэтому, как считает Марк Андричик, так много эмоций содержится в этом маленьком слове.

«С 1991 года Украина постоянно защищает свою независимость, и в один момент она даже находилась на грани того, чтобы её потерять. Если бы ситуация с того времени была стабильной, если бы не было страха, связанного с возможностью потери независимости, этот вопрос не был бы столь важным», — отмечает Андричик. Впрочем, у Андричика насчёт этой обычной ошибки имеются и более замысловатые подозрения: у нынешней путаницы есть, с его точки зрения, коварная «подкладка».

«Я считаю, что у поп-культуры большие возможности. Возьмем, к примеру, Пола Маккартни. Всего одна строчка из песни группы «Битлз» «Вновь в СССР» (Back in the U.S.S.R) и слова: «Девушки Украины просто сводят меня с ума» (the Ukraine girls really knock me out). Эти слова в течение полувека вводили в заблуждение поклонников этой группы. В таком виде это и закрепилось. Везде. Если бы он использовал сочетание «украинские девушки» (Ukrainian girls), то, возможно, этого вопроса вообще бы не было», — предположил Андричик.

Как поясняет автор материала, как правило, англоговорящие люди не используют определённый артикль в названии стран: если вы направляетесь в Париж или в Берлин, то вы не скажите другу, что собираетесь поехать в «эту» Францию (to the France) или в «эту» Германию (to the Germany). Однако существуют и исключения: артикль ставится перед названием тех стран, которые состоят из нескольких частей, как, например, это происходит в случае с Соединёнными Штатами (the United States) и с Багамами (the Bahamas).

Кроме того, артикль используется, когда речь идёт об определённых географических регионах, независимо от того, являются ли они странами, или нет, как в примере Гончаровой: Фенские болота в Англии (the Fens in England), Алгарве в Португалии (the Algarve in Portugal) или Хайленд в Шотландии (the Highlands in Scotland), не говоря уже о Конго (the Congo), Судане (the Sudan) или о Среднем Западе в Соединённых Штатах (the Midwest).

«Нет никакого вреда, если мы называем прибрежную болотистую местность в Англии Фенскими болотами или называем Индианаполис городом на Среднем Западе (a city in «the Midwest»). Однако у некоторых из подобного рода региональных названий имеются весьма значимые исторические ассоциации. Например, если сегодняшнюю Республику Конго (Republic of the Congo) и Демократическую Республику Конго (Democratic Republic of the Congo) назвать «the Congo», то это заставит вспомнить о короле Леопольде II, который безжалостным образом эксплуатировал Бельгийское Конго и народ этой страны в конце XIX и начале XX века. Если мы говорим «the Sudan», то это служит напоминанием о британской колонизации в начале XX века обширного региона, расположенного к югу от Сахары. А если сказать «the Ukraine», то преднамеренно или случайно в этом проявляется отношение к этой независимой нации как всего лишь к территории», — пишет автор материала.

Однако часть проблемы, связанной с представлением об Украине как о независимом государстве, объясняется ещё и тем, что её название происходит от украинского слова «окраина» или «пограничная область». Поэтому можно понять человека, который говорит «the Ukraine», если речь идёт о посещении «пограничного района», однако маловероятно, что американцы знакомы со всеми этими доисторическими значениями.

Более того, до сих пор ведутся споры о происхождении слова «Украина»: некоторые специалисты считают, что оно произошло от слова «краина», то есть «страна» — и тогда, по логике, «у-краине» означает «в моей стране». Однако здесь, по мнению Ивахива, можно «нарваться на лингвистическую минную растяжку, в которую могут попасть даже украинцы, если не будут внимательны».

«Среди украинцев ведутся похожие споры по поводу того, как следует говорить: «Я еду в Украину» или «Я еду на Украину». Последний вариант будет иметь территориальные коннотации — я еду на территорию Украины (the Ukraine), тогда как первый вариант предполагает наличие национального государства с формальными границами, где вас ещё и проверят с пристрастием, зачем вы туда приехали», — заявил эксперт.

Как заключает издание, если русский или украинец скажет «Я еду на Украину», то у него могут иметься враждебные намерения. Вот почему президент Украины, рассчитывающий получить «Джавелины» от американского президента, может не обратить внимание на грубую ошибку, когда нынешний американский президент в своих выступлениях или на своей странице в Twitter ставит перед Украиной определённый артикль. Однако большинство украинских политиков, журналистов и просто лоялистов в отношении установившейся после «майдана» власти настроены не столь оптимистично. По их мнению, употребление в английском языке слова «Украина» без артикля не является просто косметическим вопросом — это вопрос экзистенциальный.