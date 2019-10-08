Business Insider: США подумывают о выходе из Договора по открытому небу

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Telegraph: в день рождения Ганди неизвестные похитили его прах Daily Telegraph
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Юрист опровергла сообщение о признании якутского «шамана» невменяемым
Адвокат Ольга Тимофеева, которая представляет интересы называющего себя шаманом Александра Габышева, заявила, что в заключении психолого-психиатрической экспертизы слова «невменяемость» в отношении её клиента не было.
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Владелец «Спартака» высказался о ситуации с поиском нового главного тренера
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после собрания руководителей клуба ответил на вопрос о новом главном тренере команды.
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Трамп пообещал продолжить помогать курдам
Американский президент Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что Соединённые Штаты не бросили курдов и направляют им материальную помощь и оружие.
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«Торонто» победил «Хьюстон» в предсезонном матче НБА в Японии
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в японской Сайтаме.
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Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию на северо-востоке Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых министры уделили особое внимание ситуации на северо-востоке Сирии.
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Подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове арестован
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в подмосковном городе Домодедово. Об этом сообщило ГСУ Следственного комитета России по Московской области.
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Бастрыкин возбудил дело на краснодарского судью
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с тер Штегеном
Руководство «Барселоны» намерено продлить соглашение с основным вратарём команды — Марком-Андре тер Штегеном.
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Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Суд отменил возврат уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» прокурору, оно будет направлено на новое рассмотрение.
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Чеченского бойца призывают уйти из спорта после смерти его соперника из Узбекистана
Российский боец смешанных единоборств Беслан Исаев получает сообщения от болельщиков с призывом уйти из спорта после того, как его оппонент из Узбекистана Бекзод Нурматов умер от инсульта.
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Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах
Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах. Об этом сообщила пресс-служба российского Минфина.
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В Крыму планируется увеличить годовой объём добычи газа
В Крыму планируется увеличить годовой объём добычи газа, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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Бывший соперник Усика назвал «подставой» проваленный допинг-тест.
Нидерландский боксёр Тайрон Спонг заявил, что не принимал препараты, указанные в отчёте Добровольного антидопингового агентства (VADA).
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Президент Азербайджана назначил Али Асадова премьер-министром
Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана, об этом распорядился глава государства Ильхам Алиев.
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Новак прокомментировал ситуацию с ограничением «Газпрома» по OPAL
Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в том, что ситуация с ограничением объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL «вернётся на место» и газопровод будет использоваться в полном объёме.
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Учёный рассказал о важности открытий нобелевских лауреатов по физике
Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе объяснил в беседе с RT важность научных достижений Джеймса Пиблза, Мишеля Майора и Дидье Келоза, которые стали лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год.
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«Дни московской конкуренции» начнутся в конце октября
Городской проект «Дни московской конкуренции» начнётся в конце октября, сообщает НСН.
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Власти Германии считают терактом инцидент с грузовиком в Гессене
Власти Германии рассматривают инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (Гессен) с грузовиком, протаранившим восемь автомобилей, как террористический акт, передаёт телеканал ZDF.
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СМИ: Тедеско не достиг договорённости с руководством «Спартака»
Претендент на должность главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско возвращается из Москвы без договорённости о контракте.
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Мосгорсуд отменил приговор участнику «Нового величия» Ребровскому
Московский городской суд отменил приговор участнику экстремистской организации «Новое величие» Павлу Ребровскому, осуждённому на 2,5 года колонии.
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Песков назвал нежелательной политизацию экономических процессов
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» назвал нежелательной и неверной политизацию экономических процессов в мире.
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В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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Андрей Федун заявил, что совет директоров «Спартака» не обсуждал выбор главного тренера
Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун заявил, что на последнем собрании руководители клуба не обсуждали кандидатуру нового наставника.
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В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.
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Более 46 тысяч заявок пришло на конкурс «Лидеры России» с начала регистрации
С начала регистрации на конкурс «Лидеры России» через сайт проекта пришло 46,57 тыс. заявок. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции.
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В Екатеринбурге представили проект нового генплана развития города до 2035 года
Мэрия Екатеринбурга опубликовала на своём сайте проект нового генерального плана развития города до 2035 года, сообщает URA.RU.
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В Крыму прокомментировали сроки запуска грузового движения по Крымскому мосту
Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал заявление Минтранса о начале движения грузовых поездов по Крымскому мосту в июне 2020 года в связи с переносом участка керченского подхода для сохранения уникального памятника археологии — античной усадьбы.
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Ковалёв назначен главным тренером женской сборной России по баскетболу
Наставником женской сборной России по баскетболу стал 50-летний специалист Александр Ковалёв.
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Проекты RT стали лауреатами международного форума Best in Heritage в Хорватии
Мультимедийные проекты RT #1917LIVE и #Romanovs100 стали лауреатами ежегодного международного форума Best in Heritage в Хорватии.
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«Нефтехимик» расторг контракт с экс-игроком НХЛ Райкелом
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» и канадский форвард Керби Райкел расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
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С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
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Общий объём рынка нелегального такси в России вырос на 35% с 2017 года
Общий объём рынка нелегального такси в России оценили в 101 млрд рублей, что на 35% больше по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
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В Петербурге обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны
В городе Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
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Драчёв — об отказе IBU рассматривать восстановление СБР: на решение повлиял комплекс причин
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал отказ конгресса Международного союза биатлонистов рассмотреть вопрос о восстановлении организации в правах.
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Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина Игорь Долгополов, комментируя сообщения СМИ о выписке из больницы актрисы Анастасии Заворотнюк, заявил, что это может быть связано с перерывом в лечении.
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На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
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СМИ: Гвардиола раскритиковал Сильву во время матча АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил недовольство действиями 33-летнего полузащитника Давида Сильвы в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вулверхэмптоном» (0:2).
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Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году
Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году в связи с запуском БелАЭС, сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич.
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Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.
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В Союзе потребителей оценили вероятность исчезновения крафтового пива
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал RT заявление Росстандарта о том, что в России могут прекратить производство крафтового пива.
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Хачанов и Рублёв проиграли в первом раунде парного разряда «Мастерса» в Шанхае
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили канадцу Денису Шаповалову и индусу Рохану Боппане в первом раунде парного разряда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс-1000» в Шанхае.
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Назначен новый директор ФСИН
Пост директора Федеральной службы исполнения наказаний занял Александр Калашников. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
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Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви и его партнёру по индустрии финансового сектора гражданину Франции Филиппу Дельпалю до 13 января 2020 года по ходатайству следствия.
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Исполком IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении СБР
На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) не будет рассматриваться вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России (СБР).
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В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе
Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Менеджер Усика опроверг информацию о бое с Устиновым
Александр Красюк, представляющий интересы украинского боксёра-тяжеловеса Александра Усика, опроверг информацию о том, что его подопечный проведёт следующий бой против россиянина Александра Устинова.
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Песков: смысл слов Трампа «поладить с Россией» не раскрыт до сих пор
Слова американского президента Дональда Трампа о стремлении «поладить с Россией» расходятся с действительностью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Фьюри устроил потасовку со звездой реслинга
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри устроил потасовку с рестлером Броном Строумэном в рамках шоу SmackDown.
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Расследование дела о смерти актёра Дмитрия Марьянова завершено
В Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где умер актёр Дмитрий Марьянов, сообщает пресс-служба СК России.
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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.