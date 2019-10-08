Business Insider: США подумывают о выходе из Договора по открытому небу

США рассматривают возможность выйти из жизненно важного Договора по открытому небу, в котором также участвуют Россия и европейские союзники Вашингтона, сообщает Business Insider со ссылкой на председателя комитета палаты представителей по международным делам Элиота Энгела.

В письме, направленном советнику президента США по национальной безопасности Роберту О’Брайену, конгрессмен-демократ выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями о том, что Белый дом рассматривает подобное развитие событий.

«Я прошу вашего личного участия в этом вопросе, чтобы гарантировать, что Соединённые Штаты не будут неразумно и опрометчиво выходить из [договора], который продолжает служить интересам американской национальной безопасности и особенно важен в качестве средства против дальнейшей агрессии России против Украины», — написал Энгел.

Договор об открытом небе изначально был подписан в 1992 году Россией, США и ещё 22 странами в целях продвижения прозрачности в отношениях между государствами. Теперь в соглашении участвуют 34 страны.

Участник этого договора за 72 часа до запланированного наблюдательного полёта должен уведомить другие государства о своих планах. А страна, в воздушном пространстве которой будет совершаться полёт, должна дать ответ в течение суток, напоминает Business Insider.