24 канал: американские конгрессмены требуют внести «Азов» в список террористических группировок

Американские конгрессмены подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором потребовали внести украинский полк «Азов» в список иностранных террористических организаций. Как передаёт «Телеканал новин 24», обращение подписали 40 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

40 членов палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео. Как передаёт «Телеканал новин 24», они требуют внести украинский полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз сказал, что обращение подписали 40 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

Американцы обратили внимание на связь между «Азовом» и террористом, который устроил массовую стрельбу в городе Крайстчёрч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

Конгрессмены утверждают, что в своём манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с «Азовом» на Украине и постоянно носил символ, связанный с ним.

«Оба стрелка в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчёрче. Связь между «Азовом» и терактами в Америке очевидна», — заявили конгрессмены.

Как напоминает канал, полк «Азов» был создан добровольцами 5 мая 2014 года в Мариуполе. Впоследствии полк перешёл в состав Национальной гвардии Украины. Бойцы полка «Азов» воюют в Донбассе с начала вооружённого конфликта. Они участвовали в ожесточённых боях за Мариуполь, Иловайск и Марьинку.