Les Echos: мирная инициатива Макрона может заставить Киев пойти на уступки

Киев опасается, что для урегулирования конфликта в Донбассе Европа может потребовать от Украины слишком больших уступок, сообщает Les Echos. Как рассказывает издание, мирная инициатива президента Франции Эммануэля Макрона уже привела к ощутимым результатам, однако, по мнению некоторых украинских политиков, Париж может использовать их страну в попытках наладить свои отношения с Россией.

Спустя пять лет после начала конфликта в Донбассе, унёсшего 13 тыс. жизней, возобновление мирных переговоров по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона создало «новое направление на ослабление напряжённости», которым, как пишет Les Echos, Киев и Москва не преминули воспользоваться. Благодаря маленьким шагам по восстановлению доверия страны добились реального прогресса: обмена пленными, прекращения огня, точечного разминирования на демаркационной линии.

Как рассказывает издание, такие действия могут привести к беспрецедентным предложениям, например, к новой встрече в нормандском формате. Главы четырёх государств — России, Украины, Франции и Германии — впервые участвовали в подобных переговорах в июне 2014 года во время празднования высадки союзных войск в Нормандии. Эта встреча привела к подписанию Минских соглашений 12 февраля 2015 года, которые так и остались только на бумаге. Тем не менее Макрон обещал провести новый саммит в Париже «в ближайшие недели».

Однако возможные уступки украинцев в пользу большей автономии на прорусских сепаратистских территориях подняли в Киеве волну общественного недовольства: по сообщению французской газеты, около 10 тыс. протестующих осудили такую «капитуляцию». Выступления оппозиции могут помешать намеченному Парижем плану действий для активизации русско-украинского диалога.

Если с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко любой договор был невозможен из-за его жёсткой позиции, то новый глава государства, обещавший восстановить мир в истощённой войной стране, с самого начала своего срока принёс ощущение перемен. Тем не менее, отмечается в статье, всё ещё сложно представить сбалансированный диалог между двумя президентами, у которых нет ничего общего. Бывший шпион КГБ правит Россией на протяжении 20 лет, уверенный в себе и в своих способностях к «вредительству», а бывший комик перевернул украинскую политику, но остался новичком, который по привычке забавляется, выставляя напоказ свою неопытность.

Своей неумеренностью, которая задевает Владимира Путина, Зеленский может добиться больше, чем более традиционные главы европейских государств. В конечном счёте игры президента Украины могут ослабить положение хозяина Кремля даже в его собственной стране, которая сбита с толку демократически избранным главой соседнего государства, сломавшим статус-кво. Пока же это вызов для России, которая сохраняет неясность относительно своих империалистических взглядов на Украине и больше озабочена расширением НАТО, чем европейскими санкциями.

В Киеве некоторые политики сожалеют, что США с их политикой военного сдерживания не входят в «нормандскую четвёрку», но в то же время сомневаются в целесообразности приглашать не в меру активного в Twitter Дональда Трампа за стол переговоров. Недавний скандал с телефонным разговором лидеров двух стран подлил масла в огонь: подхалимничая перед Трампом, Зеленский раскритиковал Европу и этим оскорбил Германию и Францию.

Как отмечает издание, в глазах Эммануэля Макрона Украина остаётся проверкой, «кусочком паззла» в его политике открытости, который позволит «переосмыслить» отношения с Россией. В Киеве французского президента считают доверчивым политиком, который надеется возобновить диалог с Кремлём там, где провалилась попытка перезагрузки Барака Обамы. Многие опасаются, что ради нормализации отношений с Россией Европа может потребовать от Украины пойти на слишком большие уступки, сделав её предметом переговоров. В то время как ЕС продлил санкции против России на фоне многочисленных голосов за их ослабление, Владимир Зеленский предупредил, что они являются «налогом ради мира».

Как напоминает Киев, конфликт на Украине возник из-за территориальных притязаний России в Крыму, в Донбассе и затем в Керченском проливе. Многие указывают на возможность проведения второго референдума под эгидой ООН, который должен подтвердить решение первого, организованного под давлением военных в 2014 году. Официально Украина продолжает требовать возврата Крыма, однако в кулуарах многие признаются, что это безнадёжное дело. В остальном же, как пишет в заключение Les Echos, украинские политики надеются, что Европа не забудет защищать с помощью своих актов принципы территориальной целостности государств.