Le JDM: у Трампа пора отобрать телефон — ради его же блага и безопасности США

За последнее время всего двумя телефонными звонками Дональду Трампу удалось ухудшить ситуацию в Сирии и спровоцировать запуск процедуры импичмента в отношении себя самого, пишет обозреватель Le JDM Пьер Мартэн. Речь идёт о разговорах американского лидера с Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уточняет издание. По мнению автора, ради блага США и самого Трампа приближённым пора задуматься о том, чтобы отобрать у него телефон.

«Отличный» телефонный разговор Дональда Трампа с украинским президентом войдёт в историю как событие, запустившее отныне неизбежную процедуру импичмента, пишет обозреватель Le JDM Пьер Мартэн. Как напоминает автор, во время звонка американский президент явно попросил своего собеседника оказать ему услугу, проведя расследование деятельности сына главного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

Как отмечает журналист, у Владимира Зеленского не было выбора в беседе с Трампом, поскольку его страна «полностью зависит» от американской военной помощи для противостояния «вездесущей российской угрозе». Несмотря на утверждения главы Белого дома о том, что просьба о расследовании в отношении Хантера Байдена не была напрямую связана с вопросом поставок вооружений, частичная расшифровка разговора почти не оставляет сомнений в наличии этой связи, подчёркивает автор.

Таким образом, выменивая партийное преимущество на военную помощь Украине, Трамп поставил под угрозу национальную безопасность США, однако всё же не так, как в ходе другого телефонного разговора — с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отмечает обозреватель. После серии протестов и неудач на выборах внутри страны турецкий лидер решил «подпитать националистические чувства», на волне которых он пришёл к власти, с помощью мощного удара по курдским ополченцам в Сирии. Единственное, что ему требовалось, — это чтобы президент США «оказал ему маленькую услугу», и американские войска — союзники курдов в борьбе против «Исламского государства»* — освободили Анкаре путь к наступлению.

После этого около тысячи американских военных на севере Сирии «собрали вещи», а Дональд Трамп объявил, что выполняет своё обещание о выводе войск США с Ближнего Востока, тем самым спровоцировав освобождение сотен боевиков ИГ, находившихся в тюрьмах под охраной курдов, а также сведя к нулю доверие союзников к Америке.

Как отмечает автор, это «импульсивное и непродуманное решение» было принято Трампом без консультаций с конгрессом или советниками по национальной безопасности, по всей видимости, с единственной целью — понравиться своему турецкому коллеге Эрдогану, «авторитарному лидеру, какие, похоже, в его вкусе». При этом главными выгодоприобретателями этого «грубого промаха» стали русские, подчёркивает журналист.

«В общем, простого телефонного звонка достаточно, чтобы Дональд Трамп нарушил хрупкое равновесие на сирийской пороховой бочке», нанеся огромный урон позиции США в регионе, бросив на произвол судьбы курдских союзников и освободив сотни бойцов «Исламского государства», замечает автор. Другого телефонного звонка хватило для того, чтобы сделать Трампа третьим президентом в истории США, получившим официальное обвинение палаты представителей. Более того, именно с телефона американский лидер отправляет большинство своих твитов, воспринимаемых большинством населения как неуместные и неприемлемые.

«Для его собственного блага и блага его страны, кто-то должен замыслить отобрать у него этот аппарат», — пишет Мартен. Или, как минимум, напомнить президенту США о том, что внешняя политика великой державы не может быть делом одного человека.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.