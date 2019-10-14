Hill: «разгневанные» республиканцы собираются отчитать Трампа за брошенных курдов

Республиканцы на Капитолийском холме негодуют в связи с решением Трампа о выводе войск с северо-востока Сирии, которое открыло путь для турецкого наступления, пишет The Hill. Теперь они готовят законопроект, который обяжет Белый дом ввести санкции против Анкары.

«Разгневанные» республиканцы в конгрессе США готовятся отчитать Трампа за его политику по Сирии и Турции, пишет The Hill. Произойдёт это после того, как законодатели вернутся на этой неделе к работе.

Республиканцы негодуют из-за решения Трампа о выводе войск с северо-востока Сирии, благодаря которому американский лидер открыл возможность для турецкого наступления против курдских сил. Они готовят законопроект, который обяжет администрацию ввести санкции в отношении Анкары.

В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин объявил о тогда ещё намерении Трампа подписать указ, который предоставит Минфину новые полномочия вводить «очень существенные» санкции против Анкары. Однако пока неясно, хватит ли этого для того, чтобы успокоить республиканцев на Капитолийском холме, указывается в статье.

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио назвал объявление Мнучина «желанной новостью», в то время как сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм призвал администрацию «приложить больше усилий».

«Мы становимся свидетелями этнических чисток в Сирии со стороны Турции, уничтожения надёжного союзника в лице курдов и возрождения ИГ*, — написал последний в Twitter. — Объявленные сегодня условные санкции будут восприняты Турцией как прохладный ответ и ещё больше ободрят Эрдогана. Турецкому правительству необходимо знать, что конгресс пойдёт другим путём — двухпартийные санкции будут болезненными».

Анкара, как напоминает The Hill, считает сирийских курдов террористами, связанными с курдскими повстанцами в Турции. Соединённые Штаты, между тем, стали партнёрами курдов в борьбе против ИГ и поддерживали их, когда те брали на себя самые опасные наземные бои.

Как отмечает The Hill, законодатели как от Демократической, так и от Республиканской партии назвали решение Трампа предательством курдов. Кроме того, по их мнению, этот шаг отправит тревожный сигнал всем странам или группировкам, которые в будущем могли бы вступить в союз с Соединёнными Штатами.





Они также выразили озабоченность в связи с тем, что боевики ИГ могут воспользоваться хаосом, чтобы сбежать из охраняемых курдами тюрем, и перегруппироваться, говорится в статье.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.