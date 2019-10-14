Die Welt: Трамп посоветовал курдам отступить — победить турков будет «очень сложно»

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал курдских бойцов отступить от границы с Турцией, сообщает Die Welt. По его словам, они не смогут победить армию, у которой в отличие от них самих есть военная авиация. При этом критики считают, что его решение о выводе американских солдат из региона — это был «зелёный свет» Анкаре для начала операции.
Президент США Дональд Трамп посоветовал курдским бойцам отступить из пограничных районов на севере Сирии, где проходит турецкая военная операция, сообщает Die Welt. По его словам, им будет «очень сложно» победить войска, у которых в отличие от них самих есть военная авиация.
Незадолго до начала операции Трамп вывел из региона американских солдат, напоминает издание. Критики считают, что тем самым он дал «зелёный свет» Анкаре для начала военных действий. В своё оправдание глава Белого дома заявил: «Я не считаю, что следующие 50 лет наши солдаты должны охранять границу между Турцией и Сирией в то время как мы не можем защитить нашу собственную». Он имел ввиду ситуацию на южной границе США с Мексикой, где постоянно фиксируются незаконные пересечения.
В операции на севере Сирии на данный момент погибло уже большое количество людей. Во многих городах Европы в знак протеста против действий Анкары прошли многотысячные протесты. В одном только Кёльне на демонстрации вышло 10 000 человек. Во Франкфурт-на-Майне — 4 000, в Гамбурге и Ганновере — по 3 000. Митинги прошли в том числе и в Берлине, Бремене и Саарбрюккене. Схожая картина наблюдалась во Франции и Швейцарии.
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