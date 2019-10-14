WP: курды договорились с Дамаском о сдерживании турецкой агрессии

На фоне всё более шаткого положения американских войск в регионе Сирийские демократические силы (СДС) заключили соглашение с президентом Башаром Асадом. В рамках этой сделки курды собираются передать контроль над своими поселениями правительственным войскам, чтобы отразить турецкое наступление, сообщает The Washington Post.

Накануне сирийские правительственные войска начали продвигаться к городам рядом с турецкой границей в рамках соглашения с курдами. Всё это происходит на фоне «развала» американской военной миссии в регионе, пишет The Washington Post.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в интервью CBS объявил, что президент Трамп приказал полностью вывести 1000 солдат с северо-востока Сирии. Но к этому моменту уже было ясно, что американское присутствие стало «неустойчивым», отмечает издание со ссылкой на правительственные источники.

После сообщения о том, что Сирийские демократические силы (СДС) заключили договор с правительством Башара Асада, которое поддерживают Россия и Иран, дальнейшее присутствие США в стране оказалось под ещё большим вопросом. В результате этой сделки лояльные президенту силы вернутся в поселения, которые в течение семи лет находились под контролем курдов, поясняет The Washington Post.

Соглашение было достигнуто после трёх дней организованных Москвой переговоров между сирийским правительством и СДС. Курды пришли к выводу, что они больше не могут рассчитывать на Соединённые Штаты, которые на протяжении пяти лет были их главным союзником в борьбе с «Исламским государством»*, подчёркивается в статье.

«Было достигнуто соглашение с сирийским правительством, в обязанности которого входит защита границ страны и сохранение суверенитета. Благодаря этому сирийская армия войдёт и развернётся вдоль сирийско-турецкой границы, чтобы помочь СДС остановить агрессию (со стороны Турции. — ИноТВ)» — говорится в заявлении курдских повстанцев.

Пока неясно, когда и где именно подконтрольные Дамаску силы будут дислоцированы в регионе. Также непонятно, покинули ли войска США места своего базирования. Представители Вашингтона отказались подтверждать The Washington Post сообщения СМИ о том, что американцы уже вышли из городов Манбидж и Кобани, в которых, по словам местных властей, должны разместиться правительственные силы.

Согласно показаниям очевидцев, войска Асада заняли некоторые районы и аэропорт в Камышлы. Местному ополчению было приказано не противостоять сирийским военным. Они прибыли, чтобы поддержать небольшой контингент, который оставался в городе после того, как курды захватили его в 2012 году, утверждает издание.

Между тем события последних дней продемонстрировали «стремительное ухудшение способности» СДС и США сдерживать неожиданно быстрое наступление Турции вглубь сирийской территории. Когда поддерживаемые Анкарой повстанцы подошли к городу Айн-Исса, расположенному в 20 км от турецкой границы, сотни родственников боевиков ИГ воспользовались неразберихой, возникшей после миномётного обстрела, и сбежали из местного лагеря.

Айн-Исса, где находился штаб курдской администрации, имеет стратегическую ценность благодаря своей близости к шоссе М4. Это основной маршрут поставок для 1000 американских военнослужащих, дислоцированных на северо-востоке Сирии, отмечается в статье.

Поддерживаемые Анкарой боевики установили контрольно-пропускные пункты на шоссе возле Айн-Иссы, «отрезав» доступ к силам США на базах в Манбидже и Кобани. В пятницу вечером американские войска подверглись обстрелу турецкой артиллерии, что, как подозревают в Вашингтоне, было намеренной попыткой отогнать их дальше на восток.

США шлют противоречивые сигналы о том, намерен ли Трамп немедленно вывести все войска или просто собирается перебросить тех, кто находился ближе к линии фронта, на более безопасные позиции. Но с учётом того, что линии поставок разорваны, регион охвачен хаосом и курдские союзники сосредоточены на борьбе с Турцией, а не с ИГ, положение войск США на северо-востоке Сирии становится «всё более уязвимым», заявил The Washington Post представитель американских властей.

По мнению издания, курды, которые, судя по всему, не обеспечили никаких гарантий выживания своей автономии, ведут рискованную игру. Но высокопоставленный курдский чиновник Бадран Джиа Курд считает, что после «американского предательства» у его народа нет другого выбора, кроме как обратиться к Дамаску.

Заявление Дамаска о том, что его войска направляются на северо-восток, чтобы получить от СДС контроль над регионом и дать отпор туркам, вселяет надежду на скорое завершение хаоса. Об этом изданию заявила курдская женщина, которая три дня назад покинула свой дом недалеко от линии фронта и нашла убежище в Камышлы.

«Если сделка с режимом — это то, что нужно, чтобы остановить эту бойню, пусть будет так. В конце концов, мы все сирийцы, и режим — тоже сирийцы», — заявила собеседница The Washington Post. «Американцы нас предали. Мы им больше не доверяем», — добавила она.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

