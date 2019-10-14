France Inter: от турецкого наступления в Сирии в первую очередь выигрывает Путин

Наступление турецких войск на сирийские территории, находившиеся под контролем курдов, стало возможным из-за вывода американских войск из региона. А выгоду от этого получит в первую очередь Владимир Путин, убеждён обозреватель France Inter Пьер Аски. Как отмечает автор, в отсутствие США этот конфликт даёт России возможность выступить в роли единственной державы, способной повлиять на ситуацию.

Спустя всего пять дней после начала турецкого наступления в Сирии, «зелёный свет» которому дал Дональд Трамп, можно уже назвать победителя этой операции, притом что в боях он не участвует, — это Владимир Путин, уверен обозреватель France Inter Пьер Аски. Как отмечает журналист, российский президент извлекает огромную выгоду из ухудшения ситуации на северо-востоке Сирии после турецкого вмешательства.

Как поясняет автор, «брошенные Соединёнными Штатами» курды выбрали единственную оставшуюся им альтернативу — сирийский режим, «меньшее зло» по сравнению с «историческим врагом» Турцией. Начиная с вечера воскресенья, сирийские войска принялись окружать города, ранее находившиеся под контролем курдов. Сегодня, когда американцы объявили о выводе своего контингента из Сирии, а Франция и Великобритания не могут противостоять предательству американцами своих союзников, происходит «масштабная перетасовка карт», ведь существенная часть сирийской территории до недавнего времени удерживалась курдами.

Что касается Владимира Путина, для него Сирия стала ареной возвращения России к статусу «державы, с которой считаются», подчёркивает обозреватель. По его словам, российский лидер воспользовался американским решением не участвовать в конфликте ещё в 2013 году: поскольку «природа не терпит пустоты», на помощь Башару Асаду пришли Москва и Тегеран.

Сегодня Россия снова пользуется американским «помрачением», чтобы остаться единственной внешней державой, присутствующей в регионе, — к тому же единственной, кто ведёт диалог со всеми, отмечает Аски. Как напоминает журналист, Дональд Трамп объяснил своим избирателям, что США нечего делать на Ближнем Востоке, и присутствие там было огромной ошибкой. Тем самым глава Белого дома освободил место другим, гораздо менее изоляционистским державам.

Автор сомневается, что Владимир Путин, по примеру своих коллег из Парижа и Берлина, введёт эмбарго на поставки оружия Реджепу Тайипу Эрдогану из-за наступления на курдов, учитывая свои «интригующие» отношения с турецким лидером.

«Каким выйдет Ближний Восток из потрясений, вызванных турецким вторжением? Сможет ли Путин воспользоваться своим преимуществом? И с какой целью?» — задаётся вопросом автор в заключение.