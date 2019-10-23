СТРАНА: жители украинского посёлка хотят вернуть ему историческое название Нью-Йорк

Жители украинского посёлка Новгородское выступили за переименование населённого пункта в Нью-Йорк. Как пишет «СТРАНА», данный населённый пункт, основанный немецкими колонистами, носил такое название с 1877-го по 1951 год.

Жители посёлка Новгородское на Украине выступили за переименование населённого пункта в Нью-Йорк. Как пишет «СТРАНА», посёлок находится около пгт Нелиповка и подчиняется Торецкой военно-гражданской администрации. По словам главы области Павла Кириленко, он не против, чтобы село вернуло себе историческое название.

«Если жители имеют такое желание обоснованное и проговорённое совместно между собой, то ходатайство будет рассмотрено и принято положительно», — заявил Кириленко.

Как отмечает издание, название Нью-Йорк не является новым для посёлка. По информации издания «Этнографический Донбасс», населённый пункт основали в 1877 году немецкие колонисты. Посёлок городского типа пробыл с таким названием до 1951 года. Президиум Верховного Совета Украинской ССР издал указ о переименовании посёлка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.