Foreign Affairs: украинский журналист разглядел в прошлом своей страны будущее Америки

Ситуация после обнародования разговора Зеленского и Трампа напомнила украинскому автору Foreign Affairs 90-е годы прошлого столетия, когда на Украине, погрязшей в коррупции, всё делалось через «решал», которые проникли во все эшелоны власти. Сегодня, по мнению автора издания, Украина очистилась от коррупции, однако если США не последуют данному примеру, то украинское прошлое вполне может стать американским будущим.

Расследование, на основе которого президент США Дональд Трамп может подвергнуться импичменту, поставило Украину в центр внимания. Как пишет украинский журналист Максим Эристави в статье для Foreign Affairs, когда он просмотрел распечатку телефонного разговора между Зеленским и Трампом, у него возникло чувство, будто он переместился в прошлое и оказался в 90-х годах, в восточной части Украины.

Как отмечает автор статьи, Трамп поставил украинского лидера перед нежеланным выбором: Зеленский должен был или нарушить украинские законы, чтобы сфабриковать обвинения против оппонента действующего президента США на предстоящих выборах, или восстановить против себя Белый дом. Выбор в пользу законности означал прекращение поставок оружия. Украина оказалась зажатой внутри этих двух вариантов, как начинка внутри сэндвича, этот сценарий напомнил Эристави ситуацию, в которой оказался его отец, когда его стали «трясти» рэкетиры.

«До 1991 года мой отец был украинским водителем грузовика и в советское время работал на государственное предприятие. Но когда Советский Союз развалился в 1991 году, чтобы спасти нашу семью от голода, отцу пришлось быстро сварганить свой собственный малый бизнес. И вот тут в дело вступила мафия. Одна банда навязала папе «кредитную линию», очень напоминающую долговую ловушку. А другая банда предложила за деньги защитить отца от первой банды. Его малый бизнес скончался, толком не начавшись. Впоследствии мой отец сравнивал свой опыт с судьбами других жертв рэкета, и ему стало ясно, что «решалы» из этих двух банд просто координировали свои действия», — вспоминает журналист.

По его мнению, именно «решалы» — это то звено, которое роднит ситуацию его отца с положением Владимира Зеленского, когда ему позвонил Трамп.

«В своих операциях на Украине Трамп действовал через своего ныне посаженного за решётку «решалу» Пола Манафорта. А впоследствии — через своего юриста Руди Джулиани. В свою очередь, Джулиани обратился к помощи двух других «решал» рангом пониже», — пишет автор материала.

Однако ирония истории состоит в том, что власть украинских «решал» в последние 15 лет как раз уменьшилась, сведясь к минимуму — и всё благодаря антикоррупционным реформам, навязанным западными союзниками, в первую очередь США. Американцы просто потребовали удаления «решал» в качестве предварительного условия для иностранной помощи.

Как заключает автор материала, Зеленский во время разговора с Трампом понаделал собственных ошибок, однако если оставить тот звонок в стороне, украинцы могут научить американцев парочке полезных навыков в условиях нынешнего политического кризиса.

«Пережив две антикоррупционные революции, я не решусь предложить американцам сделать такую же революцию у себя в качестве опции номер один для борьбы с политическим злом. Но нынешний период может оказаться «окном возможностей», когда американцы могут извлечь уроки из коррупции, которую Украина оставила в прошлом, — таким образом, чтобы это наше прошлое не стало американским будущим», — подводит итог автор материала.