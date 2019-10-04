Американские историки: президентов мы повидали всяких, но Трамп поразил даже нас

Дональд Трамп уникален — ещё ни один президент США до него не ставил личные интересы настолько выше национальных, считают американские историки Элизабет Коббс, Кайл Лонгли, Кеннет Осгуд и Джереми Сури. Как пишут эксперты в своей статье для CNN, в отличие от своих предшествеников, Трамп совершенно не гнушается использовать своё положение ради личной выгоды, и при этом совсем не думает о нуждах страны.

«Мы изучали каждого президента, начиная с Джорджа Вашингтона — и нам никогда не приходилось видеть ничего подобного», — признаются в своей статье о Дональде Трампе для сайта CNN американские историки Элизабет Коббс, Кайл Лонгли, Кеннет Осгуд и Джереми Сури.

Как отмечают авторы, когда Трамп беседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, он попросил у него об «одолжении» — и это был отнюдь не первый случай подобного поведения с его стороны. Американский лидер и раньше в общении с мировыми лидерами обращался к ним с просьбами для достижения «личной выгоды» и при этом прямым текстом говорил, что не видит в этом ничего предосудительного. Как свидетельствуют обнародованные ранее расшифровки его других переговоров, в том числе и состоявшихся в 2017 году, Трамп «постоянно пользуется Овальным кабинетом в личных интересах, судя по всему, не заботясь об интересах страны», сетуют историки.

Изучать, как президент общается с лидерами иностранных государств, в режиме реального времени специалистам доводится не так уж часто, продолжают авторы. «Будучи историками, специализирующимися на международных отношениях США, мы все вместе прочитали многие тысячи аналогичных документов, оставшихся от прошлых президентов. Мы также слушали аудиозаписи бесед между президентами и их коллегами из разных стран. В своих многочисленных книгах о президентах, начиная с Джорджа Вашингтона и заканчивая Бараком Обамой, мы подробно изучали, как лидеры США выстраивали внешнюю политику страны, и какими они бывали — хорошими, плохими или злыми, — пишут они. — Нас уже ничем по-настоящему не удивить. Вернее, так было до сегодняшнего момента».

По мысли Коббс, Лонгли, Осгуда и Сури, документальные свидетельства о деятельности Трампа показывают, что он кардинальным образом отличается от своих предшественников — через каждую из его бесед красной нитью проходит его «сосредоточенность на собственной судьбе в ущерб национальной безопасности Соединённых Штатов». Примеров множество: так, в упомянутой беседе с Зеленским, Трамп упорно просил украинского лидера помочь ему «дискредитировать политического оппонента» — бывшего вице-президента США Джо Байдена, — но при этом ни разу не упомянул о национальных интересах США и о «сдерживании России», которое является «общей целью» Киева и Вашингтона и «краеугольным камнем их отношений», возмущаются авторы

Всего несколькими днями ранее Трамп заблокировал предоставление Украине американской военной помощи, что обеспокоило членов конгресса, говорится в материале. Хотя Зеленский заявил, что не ощущал со стороны Вашингтона никакого давления, блокирование военной помощи несомненно «дало украинцам понять, что им нужно активнее ублажать президента США», а кроме того ударило по безопасности Украины, Западной Европы и даже самих США, убеждены авторы. Как подчёркивают Коббс, Лонгли, Осгуд и Сури, им не удалось отыскать ни одного другого случая в истории страны с момента вступления на пост первого президента США Джорджа Вашингтона, когда американский лидер просил бы зарубежного коллегу вмешаться во внутреннюю политику Америки.

В 2017 году Трамп просил мексиканского президента Энрике Пенья Ньето помочь ему выбраться из «политической передряги» — отказ Мексики финансировать строительство стены на границе с США мешал Трампу исполнить одно из ключевых предвыборных обещаний, пишут историки. Трамп тогда признавался Ньето, что ему важно лишь «не ударить в грязь лицом», и подчёркивал, что молчание Мексики не имеет значения для национальной безопасности США, но «очень важно в политическом плане».

В том же 2017-м «нарциссизм» Трампа проявился и в его телефонной беседе с премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом когда речь зашла о 1250 беженцах из зон боевых действий, пытавшихся получить в Австралии убежище, говорится в статье. Поскольку Австралия принципиально не пускает лиц, прибывающих к её берегам нелегально и морем, предшественник Трампа Барак Обама ранее согласился обдумать предложение Канберры об обмене этих беженцев на граждан центральноамериканских стран, пытающихся получить убежище в США; Трамп же во время переговоров с Тёрнбуллом объявил о том, что не будет исполнять обещание Обамы, поскольку такой шаг станет для него «позором», выставит его «дураком» и нанесёт ему политический урон. Таким образом, общая с одним из ближайших союзников США внешнеполитическая проблема превратилась в глазах зацикленнного на себе Трампа в личный вопрос, констатируют авторы.

Трамп — далеко не первый президент, которого волнует то, как международные проблемы влияют на его рейтинг внутри страны, признают Коббс, Лонгли, Осгуд и Сури. Вместе с тем, он, в отличие от своих предшественников, почти никогда не обсуждает в своих беседах проблемы США, неизменно уводя разговор в сторону своей персоны, своего имиджа и своих чаяний. «Вместо того, чтобы обсуждать на своих встречах политический курс, Трамп заключает на них краткосрочные договорённости, совершенно не задумываясь о долгосрочных последствиях. Он постоянно твердит о том, как он ценит взаимность, но при этом рассматривает подобную взаимность исходя из того, что он получает от сделки лично. Ни один другой президент не действовал с таким пренебрежением к ключевым интересам страны», — убеждены историки.

Наконец, Трамп регулярно предоставляет иностранным лидерам компромат на себя же — к примеру, попросив Зеленского помочь ему ослабить позиции своего главного потенциального оппонента, Трамп, в сущности, пошёл против конституции США, и этот факт уже может дать украинскому президенту возможность при желании надавить на американского коллегу, полагают авторы. Аналогичным образом благодаря кампании Трампа по налаживанию связей с Россией в 2016 году «Владимир Путин смог получить компрометирующие данные о нём», считают эксперты.

Учитывая информацию, появившуюся в последние дни, а также те качества Трампа, которые он демонстрирует вот уже три года, верить в то, что опытные советники смогут «укротить» президента, больше не приходится, подытоживают Коббс, Лонгли, Осгуд и Сури. Америке придётся оценить беседу с Зеленским и сопоставить её с прошлыми свидетельствами о том, что Трамп не способен ставить интересы страны выше собственных, считают историки. Рассудит ли конгресс, что проступки Трампа достаточно серьёзны для его импичмента, неизвестно; между тем, уже сейчас понятно, что история «строго осудит» президента, поскольку он не выполняет главный долг каждого американского лидера — защищать страну, подчёркивают они.