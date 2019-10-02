Экс-советник Госдепа: помогая коррумпированной Украине, США толкают Россию в объятия Китая

Острая фаза кризиса на Украине давно миновала, а многомиллионная помощь со стороны США лишь усугубляет украинскую коррупцию, заявил в интервью Fox News бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон. По его словам, амбиции американского внешнеполитического истеблишмента приводят к сближению России с Китаем, а Соединённым Штатам невыгодно одновременно противостоять двум великим державам.

Как обычно, почти никто в Вашингтоне не отслеживает историю до её истоков, но это всегда стоит делать. И в данном случае сага об импичменте восходит к военной помощи Украине на сотни миллионов долларов. Почему мы отправляем эту помощь? Открыто говорится, что цель — помочь Украине воевать с Россией. Ясно. Можно понять, почему Украина это одобряет. Но почему это должны одобрять вы? Это помогает Америке? Это укрепляет вашу безопасность?



Сегодня с нами Кристиан Уитон — бывший старший советник Госдепартамента. Большое спасибо, что пришли, Кристиан!



КРИСТИАН УИТОН, бывший сотрудник Госдепартамента США: Рад быть здесь, Такер.



Итак, повторюсь: всё очень просто, если бы я был украинцем, я бы полностью это одобрял; но почему я как американец должен это одобрять?



КРИСТИАН УИТОН: Наверное, вам и не следует одобрять. Знаете, кризис прошёл, острый период кризиса, который наступил, когда Владимир Путин направил… взял небольшую часть Украины, а потом взял Крым, который, кстати, населён по большей части этническими русскими.



Да.



КРИСТИАН УИТОН: А сейчас на Украину поступают большие объёмы помощи. Это почти 1,5 миллиарда долларов, если вернуться к 2014 году, когда там произошли эти политические преобразования…



Проблема в том, что там творятся всякие махинации. Страна коррумпирована. И многие страны, куда мы на протяжении многих лет вливали помощь, коррумпированы, и от этого коррупции становится только больше. По версии Transparency International, она (Украина. — ИноТВ) примерно на 120-м месте из 180 по коррупции, это значит, что это самая коррумпированная страна во всей Европе, исключая Россию.



Я немного сбит с толку позицией, которую я часто слышу в Вашингтоне: мол, если я не так уж огорчён тем, что Россия творит что-то на Украине, или в Эстонии, или в Крыму, или ещё где, то я предатель Америки. Почему нам это так важно? Я сбит с толку.



КРИСТИАН УИТОН: Почему нам важно? Есть причина. Мы не хотим, чтобы Россия волей-неволей вторгалась в другие страны, хотя сейчас они этим не угрожают, но нам должно быть до этого дело.



Настоящий вопрос в том, почему до этого нет дела Европе. Они прямо там! Именно они… Взять хотя бы Германию. Экономика Германии в 2,5 раза больше экономики России. А если взять ЕС в целом, это в 13 раз больше российской экономики. В конце месяца, когда Великобритания выйдет, будет поменьше. Но у них есть ресурсы, чтобы самим справляться!



Забавно, что в мою страну на самом деле вторгаются другие страны, расположенные к югу от нас. Посмотрите на приток населения в Соединённые Штаты, причём мы не давали на это разрешения! И никому нет дела! А если вам есть дело, это само по себе считается аморальным. Но мы должны быть возмущены — морально возмущены! — тем, что Россия делает воинственные заявления в адрес Украины. Вам это не кажется странным?



КРИСТИАН УИТОН: Кажется. Мне кажется, что в среде наших дипломатов и внешнеполитического истеблишмента есть эта европейская мафия, для которой на дворе всегда 1942-й, или 1944-й, или 1991 год. И они обожают решать, кто там должен править, и раздавать деньги. Но что мы получаем взамен?



И, кроме того, нужны ли нам такие ужасные отношения с Россией? Это буквально толкает Россию в объятия Китая. Мы действительно хотим противостоять двум великим державам одновременно? Нам стоит подумать об этом. Нам следует обсудить это, прежде чем это станет нашей политикой.



Почему бы нам не быть с Россией друзьями? Никто мне так и не объяснил. Говорите помедленнее, чтобы я понял! Я никогда этого не понимал. Китай — угроза, это совершенно ясно. Однако Вашингтон, в котором полно тупиц, принуждает нас воевать с Россией! Думаю, это самое странное, что я когда-либо видел. Но ведь в таком случае я предатель!



Рад был видеть вас сегодня, Кристиан. Спасибо!



КРИСТИАН УИТОН: Спасибо, Такер!



Дата выхода в эфир 30 сентября 2019 года.