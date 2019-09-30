24 канал: Зеленский обсудил с Генсеком ООН гуманитарную поддержку Украины

Украинский президент Владимир Зеленский провёл встречу с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем. Как передаёт «Телеканал новин 24», Зеленский призвал организацию к активному отслеживанию нарушений прав человека в Донбассе, а также поблагодарил ООН за «гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии».
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провёл встречу с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем. Как сообщает «Телеканал новин 24», Зеленский призвал ООН «к активному отслеживанию нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины».
В офисе президента Украины отметили, что глава государства поблагодарил Генсека ООН за «гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии».
Среди прочего украинский президент призвал Организацию Объединённых Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека в Донбассе.
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