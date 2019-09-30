24 канал: Зеленский обсудил с Генсеком ООН гуманитарную поддержку Украины

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03:00 Минздрав предложил отменить налог на землю для врачей первичного звена Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила отменить налог на недвижимое имущество и землю для медработников, работающих в первичном звене здравоохранения.

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03:00 Спортсменка из Гондураса собрала деньги в интернете для поездки на ЧМ по боксу в Улан-Удэ Спортсменка из Гондураса Мария Антунез приехала на чемпионат мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ, собрав деньги в интернете.

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