MSNBC: «при Обаме такого не было» — Макфол прокомментировал телефонные переговоры Трампа

Бывший посол США в России Майкл Макфол поделился с MSNBC своим мнением о «скандальных» телефонных переговорах Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По словам экс-дипломата, в отличие от действующего американского правительства администрация Барака Обама никогда не приравнивала переговоры с иностранными лидерами к сверхсекретным разведданным, чтобы скрыть какой-либо конфуз.

Мы подробно обсудим этот вопрос с бывшим послом США в России и аналитиком MSNBC по международным отношениям Майклом Макфолом. Господин посол, как всегда рады вас видеть.

The New York Times опубликовала новую статью. В ней ссылаются на бывших и действующих чиновников, которые заявляют, что Белый дом хранит стенограммы переговоров с российским президентом Путиным и саудовской королевской семьёй в строго засекреченной компьютерной системе. Только небольшая группа избранных имеет к ней доступ.

Вы были одним из тех чиновников, которые слушали телефонные переговоры между президентом Обамой и российским лидером. Что вы думаете обо всём этом?

МАЙКЛ МАКФОЛ бывший посол США в России, аналитик MSNBC: Действительно, я три года работал в Совете национальной безопасности перед отправкой в Москву. Поэтому я присутствовал во время всех этих звонков, всех этих классификаций информации и, кстати говоря, я подчищал стенограммы, которые мы делали, чтобы привести их в надлежащий вид.

Погодите-погодите. Что значит «подчищал»?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Я думаю, этот вопрос окружает множество загадок. Предлагаю изучить всё поподробнее. Когда президент Обама звонил Путину или Медведеву — во-первых, он звонил из Овального кабинета, а не из резиденции, как в случае разговора президента Трампа с президентом Зеленским, — я всегда был в комнате. Я всегда сидел за другим телефоном в Овальном кабинете, слушал разговор, делал заметки. Как вы помните, я говорю по-русски, поэтому я делал заметки на английском и русском. И в Зале оперативных совещаний присутствовало обычно несколько человек, которые также слушали беседу, стенографирую в меру своих способностей. Кроме того, там присутствовал человек из моего ведомства. В результате мы могли реконструировать стенограмму, прилагая наши максимальные усилия.

Затем стенограммы классифицироавлись как «секретные», но не «сверхсекретные», что могло ещё сильнее ограничить к ним доступ. И на моей памяти они никогда не помещались в это изолированную систему хранения информации, о которой вы говорили. Это специальное отделение, в котором разведка хранит очень-очень деликатную информацию.

Какую? Какая информация, на ваш взгляд, могла бы быть помещена в это отделение?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Я не могу об этом говорить. В этом-то всё и дело!

(Ведущая и Макфол смеются)

МАЙКЛ МАКФОЛ: Но речь идёт о сверхсекретной информации о тайных операциях, наших данных о системах вооружения. В основе находится защита наших источников, а не сокрытие телефонного разговора с главами других государств.

И я хочу подчеркнуть ещё одну важную вещь. По крайне мере в эпоху Обамы при работе над украинским вопросом необходимо было знать содержание телефонных разговоров. Они имели чрезвычайно важное значение для ведения политики. И даже когда у меня не было права широко распространять их содержание, мы проводили встречи в Белом доме, заседания Совета национальной безопасности, где я говорил о содержании (телефонных переговоров. — ИноТВ), чтобы наши дипломаты и посол могли проводить соответствующую внешнюю политику. То есть, ограничивая доступ к этой информации, остальному правительству фактически говорят, что оно не является частью американо-украинских отношений.

По словам разоблачителя, представители Белого дома заявляют, что они помещали стенограммы переговоров в это, как вы выразились, отделение, чтобы так сказать сохранить лицо, чтобы не дать выйти наружу какой-нибудь постыдной информации. Во-первых, существует ли какое-либо оправдание скрывать конфуз? Во-вторых, случались ли при Обаме какие-нибудь конфузные ситуации, которые, как вам казалось, необходимо замять или спрятать?

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Во-первых, если не произошло ничего предосудительного, почему они (администрация Трампа. — ИноТВ) пытаются замять это дело? Почему они пытаются скрыть эту информацию? Нельзя усидеть сразу на двух стульях. Нельзя говорить: «Это был идеальный телефонный разговор», но потом помещать его туда, где его никто не увидит, ведь так?

Угу.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Я думаю, это фундаментальное противоречие, которое находится в центре этого вопроса. Что касается Обамы. Нет, я не помню ничего подобного. Потому что во время всех телефонных переговоров президента Обамы, на которых я присутствовал в течение трёх лет, и, кстати, я ещё участвовал во встречах, когда работал послом… как вы помните, речь идёт ещё о стенограммах, меморандумах о переговорах. Это ещё одна часть информации, которая нам неизвестна. Особенно переговоры между Владимиром Путиным и президентом Трампом. Но всех этих случаях он (Обама. — ИноТВ) пользовался нашими тезисами и продвигал американские национальные интересы, а не преследовал свои личные цели.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2019 года.