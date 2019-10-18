SCMP: «преступление против истории и культуры» — жители Улан-Батора возмущены сносом построек советской эпохи

Жители Улан-Батора протестуют против сноса знаковых культурных построек советской эпохи в центре столицы, включая Музей естествознания, Драматический театр и Центральную библиотеку, сообщает South China Morning Post. Хотя власти утверждают, что здания находятся в аварийном состоянии, а после сноса их построят в том же виде за городом, активисты обещаниям не верят и считают, что таким образом правительство хочет освободить дорогостоящую землю.

7 октября Мемориальный музей жертв политических репрессий Монголии, который располагался в одном из старшейших зданий в центре Улан-Батора, был снесён, пишет South China Morning Post.

Некогда в этом небольшом деревянном доме проживал бывший премьер-министр Пэлжидийн Гэндэн, которого в 1937 году забрали в Москву и казнили за отказ следовать указаниям Иосифа Сталина и подвергнуть гонениям монгольских религиозных лидеров, интеллигенцию, диссидентов и национальные меньшинства. Когда Гэндэна не стало, советская власть уничтожила порядка 20—35 тыс. монголов — до недавнего времени Мемориальный музей рассказывал историю этих людей.

Как известно, сегодня в Улан-Баторе монгольские власти планируют снести и другие известные постройки, включая Музей естествознания, Театр оперы и балета, Драматический театр и Центральную библиотеку. Первым под снос пойдёт Музей естествознания — 30 октября.

По словам издания, монгольские власти собираются уничтожить наиболее красивые постройки столицы с их яркими фасадами и колоннами в античном стиле. По изначальной планировке эти здания обрамляют площадь Сухэ-Батора, главного места для городских собраний. Эти постройки символизируют «переходный этап» в истории Монголии — при советской власти город «развивался вокруг культуры и знаний».

«Мы хоть и были кочевниками, не стали строить город из лохмотьев. Мы готовились преобразить кочевую культуру в новое интеллектуальное общество. Несмотря на то что это была советская эпоха, это часть нашей истории», — говорит одна из активистов, настаивающих на защите исторических зданий, Уянга Цоггэрэл.

Решение о сносе построек советской эпохи монгольские власти объясняют потенциальным аварийным состоянием зданий, которые могут разрушиться из-за сейсмической активности. В ответ на возмущения жителей города правительство пообещало построить «похожее здание музея» за городом, что явно усложнит для многих процесс приобщения к культуре и отпугнёт потенциальных посетителей, комментирует South China Morning Post.

С конца сентября жители Улан-Батора проводят сидячие забастовки возле Музея естествознания. На протестные акции приходили исполнять свои композиции музыканты, художники усиленно работали, чтобы запечатлеть здание в его первозданном виде, пока ещё есть возможность.

Организатором забастовок была Цоггэрэл Уянга, представляющая руководство неправительственной организации «Форум граждан Улан-Батора». «Сохранение исторических памятников не означает снести что-то, а потом отстроить заново, как было», — считает активистка. Она вообще сомневается, что власти будут строить новое здание для музея, поскольку в бюджете числятся средства лишь на снос, но не на постройку: «Наши власти нарушили уже множество подобных обещаний».

Как подчёркивает газета, история Улан-Батора уникальна, город не похож на другие мировые столицы. Он был основан в 1639 году как кочевое буддистское поселение Урга. В 1778 году жители города осели в слиянии рек Сэлбэ и Туул, к северу от горы Богд-Хан-Уул. В 1924 году, когда город оказался под контролем СССР, он был переименован в Улан-Батор, что означает «красный богатырь».

Поскольку долгое время большая часть монголов жила в гэрах, юртах, исторические здания в стране — редкость, оттого они особенно ценны. Самые старые постройки, дошедшие до наших дней, датируются началом XX века. Здания, в скором времени идущие под снос, были построены в конце 40-х — начале 60-х годов.

«Эти постройки, выполненные в стиле неоклассицизма, отличаются захватывающей архитектурой и считаются произведениями урбанистического искусства», — объясняет научный сотрудник Музея истории Улан-Батора Гэрэл Очбаяр. По словам эксперта, постройки сочетают в себе «социалистический посыл с национальными мотивами», что делает эти памятники уникальными. К примеру, над интерьером Драматического театра работали лучшие монгольские скульпторы и художники, которые исполнили работы в духе своего времени.

Как обращает внимание South China Morning Post, за последние 20 лет население Улан-Батора выросло на 70%, и земля в городе с каждым годом становится всё дороже. Многие жители, не сомневающиеся в коррумпированности своих властей, считают, что снос исторических памятников — очередная попытка присвоить дорогую землю в центре города.

В 2014 году Оюунгэрэл Цэдэвдамба, на тот момент занимавшая пост министра культуры, спорта и туризма, сумела отстоять и вернуть в государственное ведение Центральный музей Улан-Батора, который Монгольская народная партия втайне продала, чтобы оплатить свою избирательную кампанию в 2012 году. Теперь политик переживает, что со сносом новых зданий происходит нечто подобное. «К сожалению, за последние два десятилетия на наших глазах в Улан-Баторе исчезли многие исторические здания… Землю продают или дают в залог за внушительные политические займы», — полагает экс-министр. А следующие парламентские выборы как раз состоятся весной 2020 года.

Впрочем, не все в правительстве согласны с планами на снос. «Уничтожение музеев и театров — преступление против нашей истории и культуры», — утверждает депутат Лувсанвандан Болд и призывает недовольных продолжать выступать в защиту города.