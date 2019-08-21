ERR: борцам за восстановление независимости Эстонии вручили мемориальные камни

В рамках торжественных мероприятий в годовщину восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд наградила борцов против советского режима мемориальными камнями, сообщает ERR. Эти камни ежегодно откалываются от валуна, которым в 1991 году эстонцы, опасавшиеся вторжения советских войск, перекрыли вход в замок Тоомпеа, где располагался Верховный Совет ЭССР, принявший решение о восстановлении независимости Эстонской Республики.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в 28-ю годовщину восстановления независимости вручила мемориальные камни диссиденту и борцу за независимость Эстонии в годы советской власти Энну Тарто, а также одному из организаторов акции «Балтийский путь» Рейну Вейдеманну. Мемориальные камни ежегодно откалываются от валуна, защищавшего Тоомпеа в 1991 году, и вручаются 20 августа главой государства людям и организациям, сыгравшим важную роль в восстановлении независимости Эстонии.



«Первый камень прошу принять господина Энна Тарто, одного из четырёх эстонцев, которые 40 лет назад подписали Балтийский меморандум. Если Балтийскому меморандуму в этом году исполняется 40 лет, то десятью годами позже уже сотни тысяч эстонцев, латышей, литовцев стояли вместе в Балтийской цепи. Второй камень — поклон и благодарность организаторам этого выдающегося во всей мировой истории выступления за свободу. Прошу принять его господина Рейна Вейдеманна», — заявила в своей речи президент Эстонии Керсти Кальюлайд.



Вместе с Кальюлайд награду вышел вручать и президент Литвы Гитанас Науседа.



«Благодарю всех, кто поддерживал борцов за свободу и переживал за них в тяжёлое время оккупации! Благодарю эстонский народ, который осуществил нашу общую мечту — восстановил независимость Эстонской Республики!» — сказал Тарто.



«Как член первого состава правления Народного фронта Эстонии, принимая этот маленький, но имеющий большое символическое значение памятный камень, хочу поклониться тем поколениям, которые поддерживали Эстонию все 50 лет за железным занавесом, не оставляя надежду на то, что однажды историческая несправедливость будет преодолена и Эстония вернётся в семью свободных европейских государств», — отметил Вейдеманн.



«В Балтийской цепи, стоя рука об руку со своими латвийскими и литовскими братьями и сёстрами, мы превратили эту надежду в твёрдую решимость довести миссию освобождения до конца, сколько бы ни понадобилось для этого времени. Оказалось, что понадобилось не более двух лет. 30 лет спустя мы видим, что свобода — это всё же не действующая сама по себе стихия, а состояние, требующее ежедневного оправдания, главной отправной точкой которого является ответственность», — добавил Вейдеманн.



Дата публикации 20 августа 2019 года.