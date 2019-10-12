NTD: музей в Освенциме тщательно реставрируют к 75-летию освобождения

В январе 2020 года исполняется 75 лет со дня освобождения нацистского концлагеря Освенцим Советской армией. За эти годы многие здания и экспонаты музея Освенцима пришли в упадок. Сейчас польские реставраторы проводят в лагере кропотливые восстановительные работы, чтобы подготовить всё к памятным мероприятиям при участии гостей со всего мира, передаёт NTD.
Строения бывшего концлагеря и лагеря смерти Освенцим постепенно разрушаются. 20 польских реставраторов каждый день работают над их восстановлением. В 2020 году музей готовится отметить 75-летие освобождения узников.
Во время ремонта много трудностей. Здания построены на заболоченной местности, при их возведении часто использовали старые кирпичи.
АНДЖЕЙ ЦЫРАН, реставратор:Почти в каждом здании мы видим, что кладка едва держится. А мы хотим восстановить их так, чтобы нашего вмешательства не было заметно.
Реставраторы также обновляют внешний вид личных вещей узников. У этой работы свои сложности.
АЛЕКСАНДРА ПАПИС, сотрудница музея:Вещи, оставшиеся в лагере, были не в лучшем состоянии, поскольку ими активно пользовались. Часто они сделаны из материалов, состав которых не совсем известен. Поэтому на первом этапе нужно определить, что это за материал и как мы можем его сохранить.
Нацистский лагерь Освенцим, также известный как Аушвиц-Биркенау, был основан в 1940 году и просуществовал до 1945-го. В его стенах различными способами умертвили примерно полтора миллиона человек, миллион из них — евреи. Также среди погибших узников были поляки, цыгане, русские и люди других национальностей.
ПЁТР ЦЫВИНСКИЙ, директор музея:Сохранить Аушвиц-Биркенау важно хотя бы потому, что это место сегодня имеет фундаментальное значение для будущего мира. Это не место памяти в смысле оглядки на прошлое... Нет, это место напоминает нам о том, какое будущее мы хотим построить. И если мы знаем и понимаем всё это, тогда это место просто бесценно.
Советские войска освободили Освенцим 27 января 1945 года. В день 75-летия этого события на памятные мероприятия приедут 120 выживших узников и десятки лидеров стран.
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