RP: годовщины освобождения Освенцима и смоленской катастрофы дают России и Польше шанс на примирение

Несмотря на то что Варшава не желает видеть Москву — которая не признаёт советской агрессии в отношении Польши — среди гостей на памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, она, по всей видимости, будет рада принять своего восточного соседа на 75-й годовщине освобождения Освенцима, пишет журналист Ежи Хащчиньский. В издании Rzeczpospolita он подчёркивает, что приближающаяся 10-я годовщина смоленской катастрофы тоже даёт сторонам шанс на примирение, но вопрос в том, захотят ли они им воспользоваться.

От Кремля зависит, как будут выглядеть в разгар польской избирательной президентской кампании памятные мероприятия, посвящённые 10-й годовщине смоленской катастрофы, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.

1 сентября 2019 года, 27 января 2020 года и 10 апреля 2020 года состоятся три символические годовщины. Первая — 80-я годовщина начала Второй мировой войны — внесла раздор между Варшавой и Москвой. Иначе дело может обстоять с 75-й годовщиной освобождения Аушвица (Освенцима. — ИноТВ) и 10-й годовщиной смоленской катастрофы, подчёркивает автор.

«Очевидно, что решение сделать мероприятие закрытым является ещё одним проявлением искривлённого мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим «приоритетам» систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода. Пусть это останется на совести нынешних польских властей», — написал в специальном комментарии МИД РФ в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Когда дело касается 80-й годовщины начала Второй мировой войны, принцип составления списка приглашённых лидеров других государств носит современный, а не исторический характер. Однако памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения немецкого нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау должны выглядеть уже совершенно иным образом. Однако мы поддерживаем идею музея Аушвиц-Биркенау касательно того, чтобы принципы участия иностранных делегаций в торжествах, посвящённых 75-й годовщине освобождения лагеря, соотносились с исторической ролью государств, которые были связаны с этим событием, — следовательно, конечно, и с ролью России. Мы не руководствуемся логикой Гжегожа Схетины 2015 года, который отказал России в праве участия в торжествах годовщины освобождения Аушвица, утверждая, что лагерь освободили украинцы», — говорит изданию Rzeczpospolita глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Польские источники объясняют, что разница в характере торжеств обусловлена ролью, сыгранной Москвой в событиях, которые будут чтиться. Мало того что в 1939 году Советский Союз был агрессором, но даже и современная Россия не хочет этого признать. Более того, Россия и сегодня не соблюдает международного права и принципов демократии. Однако в 1945 году Кремль внёс значительный вклад в победу над гитлеровским Рейхом.

«Однако дело здесь не только в истории. Участие России в мероприятиях, посвящённых освобождению Аушвица, в особенности если бы в Польшу приехал премьер или даже президент России, могло создать совсем другую атмосферу для памятных мероприятий по случаю 10-й годовщины катастрофы самолёта Ту-154м в Смоленске с президентом Лехом Качиньским на борту», — объясняет автор.

Пока неизвестно, согласится ли Москва, чтобы на место трагедии поехал Анджей Дуда и глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Это событие будет вдвойне символическим, потому что оно состоится на самом горячем этапе кампании перед президентскими выборами, подчёркивает журналист. «Москва, однако, пока что не раскрывает карты относительно торжеств и в Освенциме, и в Смоленске», — подчёркивает он.

«В настоящее время мы не располагаем официальной информацией о том, будут ли приглашены на торжества в связи с 75-й годовщиной освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в январе 2020 года иностранные делегации. Следовательно, сейчас нет темы для комментариев о том, прибудет ли по этому случаю российская делегация и на каком уровне», — говорит изданию Rzeczpospolita посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев. По его словам, тема памятных мероприятий в Смоленске в апреле 2020 года в связи с десятилетием со дня катастрофы самолёта президента Польши между польской и российской стороной не обговаривалась.

На то, примет ли Россия участие 27 января 2020 года в торжествах, посвящённых 75-й годовщине освобождения немецкого нацистского концентрационного лагеря смерти, повлияет дирекция музея Аушвиц. Это учреждение традиционно организует торжества, и это оно спрашивает посольства нескольких десятков стран, прибудут ли их делегации. Но там будут присутствовать не только политики, подчёркивает Ежи Хащчиньский.

«В первых рядах во время памятных мероприятий будут стоять бывшие узники, на настоящий момент предполагается, что их будет от 120 до 150 человек. Государственные лидеры, конечно, тоже будут присутствовать, ведь таково общественное ожидание в их странах, но они не будут выступать», — говорит польскому изданию Пётр Цывиньский, директор Музея Аушвиц.

Это десятки заинтересованных стран, как объясняет Пётр Цивиньский, государства ЕС, а также все остальные, которые принимали участие в фонде сохранения мест памяти. Кроме стран ЕС, это США, Швейцария, Израиль, Россия, Австралия, Канада, Норвегия, Азербайджан, Новая Зеландия, Турция, Ватикан, Грузия, Монако, Аргентина, Лихтенштейн.

«Информация поступит также в Посольство Российской Федерации. Пока, однако, нет никакой конкретной информации касательно присутствия политиков из какой-либо страны», — отмечает журналист.

Перед предыдущей важной годовщиной, 27 января 2015 года, как говорит Пётр Цивиньский, несколько государств ответило под конец лета предыдущего года, большинство — в начале декабря, внушительная группа стран — лишь в январе.

«Та годовщина сопровождалась напряжённостью на линии Запад — Россия, связанной с российской агрессией на Украине. Владимир Путин не приехал. Но он был на торжествах в Аушвице в 2005 году», — добавляет он.

Из информации издания следует, что решение о том, будет ли Россия принимать участие в мероприятии, и если да, то кто будет представлять её в Аушвице, примут на самом высоком уровне в Кремле. Потому что это решение может означать перелом во взаимоотношениях с Польшей, обращает внимание автор.

На уровне глав стран польско-российские контакты приостановились практически десять лет назад, после того как с визитом в Польшу прибыл тогдашний президент Дмитрий Медведев. Но сейчас даже на министерском уровне отношения между Варшавой и Москвой практически отсутствуют. В декабре в Польшу прилетал российский министр природных ресурсов и экологии, двумя годами ранее Польшу посетил министр культуры.

Другим символом охлаждения двусторонних отношении выступает судьба обломков президентского Ту-154м, которые, несмотря на многократные просьбы о возвращении со стороны польских властей, продолжают находиться в Смоленске.

«В этом вопросе всё остаётся без изменений, мы руководствуемся российским правом, которое гласит, что, пока следствие в России продолжается, улики должны оставаться в распоряжении российских следственных органов», — утверждает посол Андреев.

«Неофициально известно, что Москва не вернёт обломки самолёта, пока польская сторона окончательно не закроет следствие и не признает официально, что имела место катастрофа, а не теракт, совершённый россиянами», — подчёркивает польский журналист.

Польско-российские отношения рухнули, прежде всего, из-за кризиса на Украине. Москва не может простить того, что именно Польша была инициатором идеи «Восточного партнёрства», без которого, скорее всего, не было бы «майдана». Тем более что Варшава входит в число тех столиц ЕС, которые сильнее всего оказывают давление с целью сохранения санкций в отношении России, остановки строительства газопровода «Северного потока — 2» и укрепления присутствия США на восточном фланге НАТО, отмечает в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащчиньский.