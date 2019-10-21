CNN: в Египте нашли тайник с 30 мумиями, нетронутый временем

Группа египетских учёных обнаружила тайник с 30 саркофагами, внутри которых оказались нетронутые мумии, передаёт CNN. Как рассказал в эфире телеканала египетский археолог, это уникальная находка, которая даёт множество новой информации о Древнем Египте.

Взгляните — перед вами тридцать древнеегипетских саркофагов, которым более 3 тысяч лет, и да, внутри них находятся мумии. Саркофаги нашли в городе Луксор на юге страны. Археологи называют находку крупнейшей в своём роде за последний век.

А со мной на связь из Каира выходит Захи Хавасс, египетский археолог и бывший министр страны по делам древностей. Очень приятно вас видеть!

ЗАХИ ХАВАСС, египетский археолог: Большое вам спасибо!

Так насколько вас лично поразила эта находка?

ЗАХИ ХАВАСС: Я считаю, что — как вы и сказали, — это важнейшая в своём роде находка. Тайник с саркофагами был найден ровно в таком состоянии, в котором его оставили древние египтяне: сначала 18 саркофагов, а под ними — ещё 12; 23 — с телами мужчин, пять — с телами женщин и ещё два с останками детей. Два из саркофагов мы открыли под объективами камер.

Они очень красиво расписаны, на них изображены Хатхор — богиня красоты и любви, — а также сцена из «Книги мёртвых» и сцена жертвоприношения фараону Аменхотепу I, ставшему после смерти богом. Кроме того, есть и сцены жертвоприношений другим богам.

Цвета просто прекрасны — будто саркофаги сделали вчера. А ведь тайник сделали во времена XXII династии, более 2700 лет назад. Это уже пятый найденный тайник; из предыдущих, два были королевскими, а ещё два — для жрецов. Этот тайник сделал жрец XXII династии.

Как вы знаете, мумии трогают сердца всех людей. Эта находка поражает всех!

И хорошая новость: мы прямо сейчас готовим большой зал в Большом Египетском музее, который откроем в конце следующего года. Там мы покажем этот тайник как первый тайник с мумиями и саркофагами, который обнаружила египетская команда.

Какую информацию это даёт вам о той эпохе, какое значение оно имеет?

ЗАХИ ХАВАСС: Прежде всего, нам это говорит о том, что было одно место, где производили эти красивые саркофаги. А во-вторых, это говорит нам о религии и верованиях древних египтян во времена XXII династии. И в-третьих, это говорит нам о том, какие трудности переживал Египет в этот период. Существовала проблема воровства из могил и мумий, и поэтому жрецы из этой династии стали спасать мумии и гробницы, пряча их.

Когда смотришь на них, кажется, что их только вчера раскрасили, потому что они были спрятаны под песком больше 2700 лет назад. Это углубит наши познания о многих важных вещах этого периода истории Египта.

Дата выхода в эфир 20 октября 2019 года.

Материал предоставлен CNN International.