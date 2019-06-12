Fox: в Якутии нашли голову волка, жившего 40 тысяч лет назад

Российские учёные установили, что найденная в Якутии прошлым летом мумифицированная голова древнего волка принадлежала животному, жившему более 40 тыс. лет назад, сообщает Fox News. По данным канала, это самые древние останки взрослого волка, найденные человеком.
Прошлым летом житель Якутии Павел Ефимов, прогуливаясь на берегу местной реки Тирехтях, обнаружил голову древнего волка: «мрачная находка» отлично сохранилась благодаря вечной мерзлоте — на ней до сих пор были мех и зубы, пишет сайт Fox News. Как сообщает канал со ссылкой на другие СМИ, Ефимов передал голову учёным — и теперь тем удалось установить, что волк жил более 40 тыс. лет назад, в конце плейстоценового периода.
По данным Fox, российские исследователи также определили, что волк был взрослым — на момент смерти ему было от 2 до 4 лет.
Как подчёркивается в материале, древний хищник отличался солидными размерами: длина его головы — 40 см, что составляет примерно половину от длины всего тела современного волка (от 66 до 86 см).
Согласно информации, полученной Fox, голова волка из Якутии — первые обнаруженные человеком в хорошей сохранности останки взрослого волка времён плейстоцена. Вместе с тем, останки древних волков раньше уже находили: к примеру в Канаде некоторое время назад был найден мумифицированный волчонок, который жил более 50 тыс. лет назад.
Учёные из Музея естественной истории Швеции изучат ДНК якутского волка, дабы сравнить генетическую информацию с образцами от современных животных, упоминается в статье.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский обладает достаточными полномочиями, чтобы отменить повышение тарифов на коммунальные услуги, в том числе цен на газ.
Россиянка Мария Лазарева, осуждённая в Кувейте на десять лет, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров (более $3 млн), сообщил её адвокат из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
Польша купит у США дополнительно 2 млрд кубометров сжиженного природного газа почти на $8 млрд. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп после переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой.
Польша предоставит США базу и инфраструктуру для присутствия более чем 1 тыс. американских военнослужащих, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой.
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил, что его предполагаемый поединок с чемпионом в двух весовых категориях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо может получиться жёстким и интересным.
Пиротехники ГУ МЧС России по Республике Крым провели двухдневную операцию по обезвреживанию четырёх снарядов времён Великой Отечественной войны в акватории Двуякорной бухты. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов. По его словам, это «неудачная фраза».
Глава МИД Молдавии Николай Попеску вызвал в Кишинёв посла республики в США Кристину Балан, чтобы провести с ней консультации после того, как дипломат начала представлять интересы Демократической партии.