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Fox: в Якутии нашли голову волка, жившего 40 тысяч лет назад

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российские учёные установили, что найденная в Якутии прошлым летом мумифицированная голова древнего волка принадлежала животному, жившему более 40 тыс. лет назад, сообщает Fox News. По данным канала, это самые древние останки взрослого волка, найденные человеком.
Fox: в Якутии нашли голову волка, жившего 40 тысяч лет назад

Прошлым летом житель Якутии Павел Ефимов, прогуливаясь на берегу местной реки Тирехтях, обнаружил голову древнего волка: «мрачная находка» отлично сохранилась благодаря вечной мерзлоте — на ней до сих пор были мех и зубы, пишет сайт Fox News. Как сообщает канал со ссылкой на другие СМИ, Ефимов передал голову учёным — и теперь тем удалось установить, что волк жил более 40 тыс. лет назад, в конце плейстоценового периода.

По данным Fox, российские исследователи также определили, что волк был взрослым — на момент смерти ему было от 2 до 4 лет.

Как подчёркивается в материале, древний хищник отличался солидными размерами: длина его головы — 40 см, что составляет примерно половину от длины всего тела современного волка (от 66 до 86 см).

Согласно информации, полученной Fox, голова волка из Якутии — первые обнаруженные человеком в хорошей сохранности останки взрослого волка времён плейстоцена. Вместе с тем, останки древних волков раньше уже находили: к примеру в Канаде некоторое время назад был найден мумифицированный волчонок, который жил более 50 тыс. лет назад.

Учёные из Музея естественной истории Швеции изучат ДНК якутского волка, дабы сравнить генетическую информацию с образцами от современных животных, упоминается в статье.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Fox News США Северная Америка
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