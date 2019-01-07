Fox: спрос на слоновую кость вызвал «мамонтовую лихорадку» в Сибири

Рост цен на слоновую кость и запреты на продажу бивней слонов привели к началу «мамонтовой лихорадки» в Сибири, сообщает Fox News. На сайте телеканала отмечается, что, по данным местных властей, в Якутии обнаружено около 500 тыс. тонн закопанных бивней обитавших там десятки тысяч лет назад мамонтов.
Высокий спрос на слоновую кость вызвал настоящую «мамонтовую лихорадку» в Сибири, благодаря нахождению там сохранившихся бивней мамонтов и международным запретам на торговлю бивнями слонов, пишет Fox News.
Так, в последние несколько лет торговцы слоновой костью устремились в Якутию в поисках останков вымерших предков слонов, чтобы обойти этот запрет. Это не только открывает новые возможности для жителей региона, но и позволяет спасать жизни африканских слонов, страдающих от рук браконьеров.
По данным властей Якутии, в регионе, благодаря зоне вечной мерзлоты, обнаружено около 500 тыс. тонн закопанных бивней обитавших там десятки тысяч лет тому назад мамонтов.
Множество торговцев отправились в Сибирь после того, как Китай запретил импорт и продажу бивней слонов. При этом, согласно статистике, около 80% российского экспорта слоновой кости направляется именно в Китай.
Fox News отмечает, что о наличии в Якутии останков мамонтов известно уже много десятилетий, однако «лихорадка» началась только сейчас с резким ростом цен на слоновую кость.
«Обычные люди должны знать, что могут поднять что-то с земли, продать это, заплатить налог и мирно жить», — приводит Fox News слова одного из сборщиков бивней.
Тем не менее, несмотря на прибыльность, бизнес по продаже бивней мамонтов сталкивается с трудностями в области логистики и регулирования на законодательном уровне.
Кроме того, местные жители жалуются и на негативные последствия «мамонтовой лихорадки», полагая, что она разрушает экологически чувствительные районы и повышает спрос на слоновую кость, сообщает Fox News.
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