Вести: Зеленский пообещал, что не допустит в Донбассе «второго Приднестровья»

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал Донбассу, что не допустит второго Приднестровья. Как пишут «Вести», Зеленский также добавил, что вопрос войны в регионе невозможно будет решить без проведения переговоров.
Владимир Зеленский убеждён, что без переговоров нельзя решить вопрос с войной в Донбассе. Как пишут «Вести», украинский президент заявил, что не допустит второго Приднестровья.
«Все понимают, что никто не будет сдавать территории. Никто не хочет, чтобы у нас было Приднестровье. Пусть не обижаются наши молдавские коллеги, такой пример я принвел, но без дипломатии нельзя решить этот вопрос. Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без прекращения огня нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос», — заявил украинский президент.
По его словам, такие вопросы решаются встречами на высшем уровне. В частности, переговорами в нормандском формате.
«Разговорами дома, в средствах массовой информации, в ток-шоу нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят люди на высшем уровне, когда говорит «нормандская четвёрка». Если мы хотим просто на Украине, ни с кем не встречаясь, ни о чём не договариваясь, ничего не обсуждая, решить вопрос о прекращении войны — это абсурд. Как можно знать все условия? Чтобы знать все условия, нужно их обсуждать», — пояснил Владимир Зеленский.
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