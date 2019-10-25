Факты: пользователи интернета не поддержали предложение Сивохо вернуть пенсии жителям Донбасса

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо взбудоражил сеть своим отчётом о выездном заседании в Краматорске. Как пишут «Факты», Сивохо призвал начать выплачивать жителям Донбасса украинские пенсии, что вызвало негативную реакцию у пользователей интернета.
Сергей Сивохо, недавно назначенный советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, взбудоражил сеть своим отчётом о выездном заседании в Краматорске. Как пишут «Факты», на своей странице в социальных сетях он написал, что пенсионеры, проживающие в Донбассе, «не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги», и заявил, что переселенцев «унижают постоянными проверками».
«Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года. И последнее, очень сложно пройти контроль. Особенно детям, которые пересекают границу с одним родителем», — пишет Сивохо.
Под этим постом завязалась жаркая дискуссия, многие участники которой указывали на тот момент, что Украина не может выплачивать пенсии гражданам, не выезжающим из Донбасса, поскольку территории оккупированы и государственные институции там не представлены.
«Есть идея — разбрасывать деньги над ЛДНР с вертолётов», «Так тебя представителем ДНР на Украине назначили?», «А Сивохо точно украинский политик?Не ДНРовский часом? Добрый фей, иди назад в КВН», — написали пользователи под постом Сивохо.
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