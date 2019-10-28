«СТРАНА» выяснила, чем грозит перебранка Зеленского с националистами в Донбассе

Словесная перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским и активистом «Нацкорпуса» в Золотом, где никак не произойдёт разведение войск, облетела интернет и вызвала противоречивые реакции. Журналисты издания «СТРАНА» разобрались, что чувствует Зеленский к националистам и как это может повлиять на ситуацию в Донбассе.

Владимир Зеленский вступил в перепалку с активистом «Нацкорпуса» в Золотом, где никак не произойдёт разведение войск. Эта беседа уже облетела интернет и вызвала противоречивые реакции. Как пишет «СТРАНА», по ней заметно, что националисты, которые выступают против урегулирования в Донбассе, раздражают президента, и это чувство взаимно.

Одновременно по речи президента видно, что Зеленский не чувствует за собой силы в конфликте с радикалами, которые уже третью неделю срывают разведение войск. Они же ведут себя с Зеленским вообще без уважения: перебивают, спорят, говорят от имени чуть ли не всей Украины. В итоге президент сорвался и призвал их сдать оружие.

Видео разговора президента с находящимися в Золотом националистами опубликовали Telegram-каналы.

Чуть позже президент объяснил в соцсетях свою версию событий.

«От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооружённых людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить», — написал украинский президент.

Как продолжает издание, с одной стороны, эта беседа говорит о том, что президент явно пытался поставить своих собеседников на место. Заявляя по сути, что собравшиеся в Золотом всей Украины не представляют и права чего-то требовать от президента не имеют, тем более в ультимативной форме.

Во-вторых, угроза сорвать отведение войск и занять окопы автоматически переводит «Нацкорпус» в разряд незаконных воинских формирований, представители которых почему-то ставят условия главнокомандующему.

Однако этот разговор показал и слабость позиции президента, поскольку перепалка на повышенных тонах подобного рода роняет авторитет Зеленского.

Как заключает издание, в социальных сетях мнения, как водится, разделились. И хотя Зеленского в основном критикуют, особенно сторонники бывшего президента, нашлись и те, кто поддержал Зеленского.

«Нормально Зельц навалил п****гу. Убирайте уже с передовой свои немытые ж*пы вместе с оружием, дайте людям нормально жить», — пишет блогер Михаил Шпир.

«В этой ситуации можно лишь поддержать президента Зеленского. Президент ещё и главнокомандующий, и на нём лежит особая ответственность. А если каждый будет тыкать оружием и требовать исполнение своих условий, то в стране начнется полный коллапс и армагеддон. Кстати, видно, что этот упитанный военный, классический провокатор, который монотонно, последовательно, хладнокровно пытается вывести собеседника на конфликт и эмоции. Типичная школа ФСБ», — полагает активистка Марианна Моргенштерн.

Экс-министр транспорта Украины Владимир Омелян назвал Зеленского «маленьким ограниченным диктатором».

«Масштаб мышления и лексики выдающегося лидера современности абсолютно соответствует его уровню управления государством, в котором каждый день углубляется хаос. Жаль, что так по-хамски и пренебрежительно, как он тычет добровольцу, он не тычет Путину, Трампу или Макрону. Хотя, все маленькие ограниченные диктаторы одинаковы в своем поведении», — написал Омелян.

А активист Сергей Марченко назвал Зеленского «быдлом».

«Никак не могу привыкнуть, что президент – быдло. Но как же унизительно быть подданным быдла! Каждый день видеть обезьяньи ужимки моего главнокомандующего. Неуместное желание шутить там, где люди льют кровь. Слышать от него, что он президент Украины, а не лох. И это постоянное тыканье. Всем. И ладно бы тыкал Путину или Коломойскому. Нет. К ним на вы и шёпотом. Тыкает простым людям с высоты своего президентства. Сегодня уркой мурчал на солдата в Золотом: ты шо, ты чего, ты думаешь, что говоришь?! Стоит один воин без оружия, а напротив — президент-быдло со взводом автоматчиков. Офигенно равноправный разговор для перехода на ты с воином», — написал активист.