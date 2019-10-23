СТРАНА: в интернете раскритиковали наряд Елены Зеленской на интронизации японского императора
Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетил Токио, где президент Украины принял участие в интронизации японского императора Нарухито. Как пишет «СТРАНА», в социальных сетях раскритиковали наряд первой леди Украины. Многие отмечают, что платье не по фигуре, а личному стилисту Елены Зеленской есть над чем поработать.
«Первая леди на церемонии интронизации в Японии. Я прочитала на одном из сайтов, что её наряд — это «гармония и нежность». Ну, это можно написать только о цвете. Хотя здесь тоже есть протокольные нюансы: могут гости императорской семьи надевать жёлтое? И о платье. Я не знаю, кто это шил. Некрасиво. Госпожа Елена — симпатичная женщина с хорошей фигурой, ей надо найти свой стиль, своего дизайнера. Пока это не президентские наряды: не модно, не по размеру, акценты делаются не на том. А ещё часто Зеленскую можно наблюдать в костюмах с очень длинными рукавами и широкими юбками, что делает фигуру тяжёлой и непропорциональной. P.S. Никого не хочу обидеть. Президентская чета — презентация Украины. СМИ не разгоняйте фейкокомплименты, не забывайте, что на Украине немало профессиональных людей в fashion-индустрии», — считает Татьяна Мокриди, супруга политика Романа Бессмертного.
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