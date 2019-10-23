СТРАНА: в интернете раскритиковали наряд Елены Зеленской на интронизации японского императора

Пользователи интернета раскритиковали наряд супруги Владимира Зеленского Елены, в котором она была на интронизации японского императора Нарухито. Как пишет «СТРАНА», многие отмечают, что платье было не по фигуре, а личному стилисту Елены Зеленской есть над чем поработать.

Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетил Токио, где президент Украины принял участие в интронизации японского императора Нарухито. Как пишет «СТРАНА», в социальных сетях раскритиковали наряд первой леди Украины. Многие отмечают, что платье не по фигуре, а личному стилисту Елены Зеленской есть над чем поработать.

«Первая леди на церемонии интронизации в Японии. Я прочитала на одном из сайтов, что её наряд — это «гармония и нежность». Ну, это можно написать только о цвете. Хотя здесь тоже есть протокольные нюансы: могут гости императорской семьи надевать жёлтое? И о платье. Я не знаю, кто это шил. Некрасиво. Госпожа Елена — симпатичная женщина с хорошей фигурой, ей надо найти свой стиль, своего дизайнера. Пока это не президентские наряды: не модно, не по размеру, акценты делаются не на том. А ещё часто Зеленскую можно наблюдать в костюмах с очень длинными рукавами и широкими юбками, что делает фигуру тяжёлой и непропорциональной. P.S. Никого не хочу обидеть. Президентская чета — презентация Украины. СМИ не разгоняйте фейкокомплименты, не забывайте, что на Украине немало профессиональных людей в fashion-индустрии», — считает Татьяна Мокриди, супруга политика Романа Бессмертного.

Однако стилист и художник Елена Тихая рассказала «СТРАНЕ», что чета Зеленских в целом выдержала дресс-код.

«К Владимиру вообще нет вопросов. Отсутствие атласных лампасов на брюках — это не повод говорить о том, что дресс-код проигнорирован. Елена же выбрала лимонный жёлтый. Асимметричный крой и аскетизм выреза соответствуют дресс-коду даже слишком, Елена могла бы позволить себе тональные акценты, более выразительный декор и фактуру, но предпочла скромный образ. Платье слишком глухо в нижней части, от этого впечатление тяжести. Чувствуется, что на этом масштабном событии наш президент с женой не хотели слишком выделяться среди гостей», — объясняет Тихая.

Как отмечает издание, гости на мероприятии должны были соблюдать самый строгий дресс-код — white tie. Его модные законы неизменны с 50-х годов ХХ века. Для мужчины: только чёрный фрак и фрачные брюки с шёлковыми или атласными лампасами, накрахмаленная белая рубашка и такого же цвета жилет (обязательно застёгнутый на все три пуговицы), белый галстук-бабочка и белый нагрудный платок, подтяжки, лакированные чёрные туфли и чёрные носки. Тонкая трость, белые перчатки и карманные часы только лишь желательны.

Для женщин white tie предусматривает длинное платье в пол, перчатки, соответствующие длине рукавов, клатч в тон и обязательно закрытые туфли. Волосы должны быть уложены, глаза и губы накрашены.