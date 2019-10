CBS: американские политтехнологи ищут подход к избирателям через их мобильники

Благодаря технологии геозонирования, информация об образе жизни американских избирателей попадает в руки политтехнологов, сообщает CBS News со ссылкой на статью в The Wall Street Journal. Эта информация, пересылаемая мобильными приложениями без ведома пользователей, используется для повышения эффективности агитации.

Политические организации теперь используют для сбора данных телефоны, которые вы носите в карманах. Как пишет The Wall Street Journal, избирательные штабы и сторонние организации определяют местонахождение избирателей, их место жительства и место работы, вплоть до точной широты и долготы. Знание о том, где бывают избиратели, помогает политическим организациям понять, кого стоит агитировать и как тратить деньги.



С нами Пейшенс Хэггин, она освещает цифровую агитацию для The Wall Street Journal. Большое спасибо, что пришли, Пейшенс. Это поразительно! Я читала вашу статью, и этот уровень микро… микроадресации, эта конкретика просто не укладываются в голове! Думаю, люди могут этого не сознавать… Объясните нам для начала, что такое геозонирование и как компаниям удаётся собирать информацию со смартфонов ничего не подозревающих людей.



ПЕЙШЕНС ХЭГГИН, репортёр The Wall Street Journal: Конечно. Геозонирование — это метод, при котором вокруг определённого места, по сути, проводится невидимая линия, а потом компания засекает мобильные телефоны, входящие в эту зону.



Например, на митинг?



ПЕЙШЕНС ХЭГГИН: Именно! Это применялось на бесчисленных политических митингах. Когда мобильный телефон входит в эту зону, если используется приложение, которому разрешён доступ к местоположению пользователя, это приложение посылает координаты и уникальный идентификационный номер телефона большому количеству AdTech-компаний и рекламных бирж.



И оттуда доступ к этим данным могут получить политические кампании?



ПЕЙШЕНС ХЭГГИН: Именно.



Итак, эта технология не совсем новая. Помогите нам разобраться, кто использовал это, прежде чем это вошло в мир политики?



ПЕЙШЕНС ХЭГГИН: Много лет это использовали коммерческие бренды. К примеру, универмаг может геозонировать все универмаги конкурентов, чтобы понять, кто их покупатели, а потом попытаться переманить их к себе с помощью адресованной им рекламы.



Интересно! Во время последних президентских выборов был скандал с Cambridge Analytica: фирма, занимающаяся сбором данных и связанная с избирательной кампанией президента Трампа, получила доступ к информации в Facebook без согласия пользователей. Чем эта форма сбора данных отличается от того, что было в скандальной истории с Cambridge Analytica? И отличается ли?



ПЕЙШЕНС ХЭГГИН: Отличается. В данном случае всё совершенно законно и соответствует политике конфиденциальности. Сходство в том, что избиратели не ожидают, что о них собираются данные такого рода…



Да!



ПЕЙШЕНС ХЭГГИН: Но в геозонировании нет ничего, что противоречило бы политике конфиденциальности.



Вот момент, который показался мне особенно интересным. Кое-какая информация о местонахождении, например, частое посещение церкви, может помочь установить политические симпатии избирателя. Приведите другие примеры мест, которые могут помочь компаниям разузнать что-то об избирателе.



ПЕЙШЕНС ХЭГГИН: Церкви были очень важны на прошлых выборах. Вдобавок в Калифорнии мы видели даже геозонирование центров гемодиализа с целью понять, кто их пациенты. Геозонируют медицинские центры, дома молитвы, спортзалы и другие места, которые вы можете посещать и которые могут указывать на определённый образ жизни. Если человек бывает в школе, это указывает на наличие детей.



В случае с церковью какими могут быть последствия? Если, скажем, избирательный штаб знает, что такой-то человек посещает церковь, это может иметь значение для волонтёра, который хочет встретиться с этим человеком. Так?



ПЕЙШЕНС ХЭГГИН: Именно так! На прошлых выборах использовали организацию под названием CatholicVote, чтобы установить, кто часто посещает католические церкви. И эта организация заявляет, что рассматривает вопрос о применении таких методов в будущем, чтобы выбирать волонтёров, посещающих ту же католическую церковь. Так что волонтёр, который приходит к вам домой, может оказаться человеком, с которым вы увидитесь на следующей неделе в церкви. Наверное, вы не хлопнете дверью у него перед носом!



Дата выхода в эфир 17 октября 2019 года.