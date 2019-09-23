Euronews: европейцы опасаются сетей 5G и требуют доказать их безопасность

03:00 Лукашенко наградил Пугачёву орденом Дружбы народов Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил народную артистку России Аллу Пугачёву орденом Дружбы народов.

03:00 Жена Мамаева анонсировала интервью со своим мужем Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, анонсировала в социальных сетях интервью со своим мужем.

03:00 Глушаков отреагировал на лайк Цорна под шуткой про Кононова Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на лайк генерального директора красно-белых Томаса Цорна под шуткой про главного тренера команды Олега Кононова в социальных сетях.

03:00 МИД ФРГ приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения Германия приветствует готовность России присоединиться к Парижскому соглашению по климату, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

03:00 Отец Нурмагомедова включён в Книгу рекордов России Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, включён в Книгу рекордов России.

03:00 Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей Мексики достигла 50% Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что загрузка производственных мощностей в нефтепереработке в стране выросла до 50%.

03:00 Умер актёр Сид Хэйг Американский актёр Сид Хэйг скончался в возрасте 80 лет.

03:00 Политолог оценил слова Генсека ООН о конституционном комитете в Сирии Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев прокомментировал RT заявление Генсека ООН Антониу Гутерреша, который объявил о создании конституционного комитета в Сирии.

03:00 Цорн лайкнул комментарий «Кличко курит в сторонке» под видео с Кононовым Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн лайкнул шуточный комментарий под видео в социальных сетях, на котором главный тренер команды Олег Кононов произносит мотивационную речь.

03:00 В Пакистане призвали США «не загонять Иран в угол» В Пакистане призвали США «не загонять Иран в угол». Как заявил зампредседателя пакистанского сената Салим Мандвивалла, любые обвинения против Тегерана должны быть подкреплены вескими доказательствами.

03:00 Kick It Out считает публикацию Силвы по отношению к Менди расизмом Организация Kick It Out, которая занимается борьбой с дискриминацией, осудила публикацию полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который выложил в социальных сетях мем про своего одноклубника Бенжамена Менди.

03:00 Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время Президент США Дональд Трамп не исключил новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшее время.

03:00 Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в сессии Новая украинская делегация в ПАСЕ, возмущённая возвращением России в ассамблею, официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Об этом говорится в заявлении делегации.

03:00 СМИ: «Реал» интересуется футболистом «Манчестер Сити» Стерлингом Испанский футбольный клуб «Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника английского «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

03:00 Премьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.

03:00 «Сибирь» прервала шестиматчевую победную серию «Ак Барса» в КХЛ Новосибирская «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Посольство подтвердило гибель россиянина на Кипре Посольство России на Кипре подтвердило гибель российского туриста, отдыхавшего в Протарасе.

03:00 Лукашенко: Белоруссия находится в горячей политической точке Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности.

03:00 FA начала проверку после мема футболиста «Манчестер Сити» про темнокожего одноклубника Федерация футбола Англии (FA) начала проверку в отношении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, после того как он опубликовал мем в социальных сетях про своего одноклубника Бенжамена Менди.

03:00 Британский адвокат допустил «криминализацию потребления мяса» Британский адвокат Майкл Мэнсфилд призвал приравнять к преступлению «нанесение умышленного ущерба окружающей среде», который, по словам юриста, наносится в том числе мясной индустрией.

03:00 WADA: данные о положительных пробах удалены из базы московской лаборатории Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор сообщил, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории были удалены данные о некоторых положительных допинг-пробах.

03:00 В Москве могут изменить регламент по подаче тепла Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Елена Николаева сообщила, что в Москве планируется с 1 октября изменить регламент по подаче отопления. Тепло будут включать и выключать исключительно в зависимости от температурного режима, передаёт РИА Новости.

03:00 Кафельников: у «Спартака» квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников, который является болельщиком московского футбольного клуба «Спартак», написал в социальных сетях сообщение о тренере команды.

03:00 При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.

03:00 В Госдуме оценили позицию Эстонии по освобождению страны от фашизма Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление Министерства иностранных дел Эстонской Республики о том, что документы об освобождении Советским Союзом Эстонии от немецко-фашистских захватчиков являются «исторически неточными».

03:00 Зариф: Иран не закрывает дверь для переговоров по ядерной сделке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов к продолжению переговоров по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

03:00 В Совфеде оценили идею Зеленского запустить антикоррупционный флешмоб Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT обращение украинского президента Владимира Зеленского к гражданам страны с предложением провести флешмоб по борьбе с коррупцией.

03:00 Мать Медведева рассказала, как её сын начал заниматься теннисом Ольга Медведева, мать четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказала, как её сын начал заниматься теннисом.

03:00 МИД Белоруссии рассказал о работе над визовым соглашением с ЕС В Министерстве иностранных дел Белоруссии рассказали, как продвигается работа над соглашением с Европейским союзом относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии.

03:00 На Кубани наказали 11 полицейских из-за дела о принуждении к сексу В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

03:00 Роскомнадзор подготовил поправки по ответу на решения Ofcom по RT Роскомнадзор подготовил поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения Ofcom по RT. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

03:00 Зариф заявил о возможности встречи с представителями США в формате «5 + 1» Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что встреча представителей Ирана и США возможна в формате «5 + 1», но не на двусторонней основе, передаёт РИА Новости.

03:00 Богданов и посол Саудовской Аравии обсудили подготовку к визиту Путина Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Раид Кримли обсудили подготовку визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.

03:00 Глава WADA высказался о ситуации вокруг РУСАДА Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал ситуацию вокруг начала ускоренного рассмотрения вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

03:00 Генсек ООН объявил о создании конституционного комитета в Сирии Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета в Сирии, сообщает ТАСС.

03:00 В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией Министерство иностранных дел Эстонской Республики возмутилось публикацией документов об освобождении Советским Союзом Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

03:00 Скончался коммерческий директор ФК «Урал» Пресс-служба екатеринбургского ФК «Урал» сообщила о скоропостижной кончине коммерческого директора клуба Евгения Яковлева.

03:00 Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал RT возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне игр.

03:00 Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге Народную артистку СССР солистку Мариинского театра Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинки.

03:00 Женская сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по боксу в Улан-Удэ Женская сборная Украины не примет участия в чемпионате мира по боксу, который пройдёт в российском городе Улан-Удэ.

03:00 Аскеров прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров прокомментировал RT возвращение Александра Друзя в телеклуб в следующем сезоне игр.

03:00 МОК будет следовать правилам WADA в вопросе допуска сборной России к ОИ-2020 Международный олимпийский комитет (МОК) будет следовать правилам Всемирного антидопингового агентства WADA в вопросе допуска сборной России к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

03:00 Посольство России напомнило строки Маршака к банкротству Thomas Cook Посольство России в Великобритании напомнило строки сатирической поэмы «Мистер Твистер» Самуила Маршака в связи с банкротством старейшей в мире туристической компании Thomas Cook.

03:00 Скипский поддержал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» Игрок клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский в беседе с RT оценил возвращение Александра Друзя в телеклуб в следующем сезоне игр.

03:00 В России разработан проект о регулировании выбросов парниковых газов Российский вице-премьер Алексей Гордеев в ходе совещания председателя правительства Дмитрия Медведева сообщил о разработке законопроекта, который будет регулировать выбросы парниковых газов в России.

03:00 Депутат оценил заявление об угрозе энергетической независимости Украины Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил в беседе с RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.

03:00 Павлюченкова проиграла Кенин на старте турнира WTA в Ухане Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от американки Софии Кенин в матче первого тура турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

03:00 Друзь вернётся в игры «Что? Где? Когда?» Телекомпания «Игра-ТВ» сообщила, что Александр Друзь вернётся в шоу «Что? Где? Когда?».

03:00 Журова прокомментировала ситуацию вокруг РУСАДА и манипуляции с данными московской лаборатории Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала в беседе с RT ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.