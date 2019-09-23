Euronews: европейцы опасаются сетей 5G и требуют доказать их безопасность

В Швейцарии прошла демонстрация протеста против массового внедрения новых мобильных сетей формата 5G. У многих европейцев есть опасения, что новая технология может пагубно отразиться на здоровье человека и экологии. Ранее сотни учёных из разных стран призвали руководство ЕС дождаться точных данных всех научных исследований, прежде чем разворачивать сети нового поколения, передаёт Euronews.
В швейцарском Берне несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против внедрения в стране стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения. Участники демонстрации уверены, что новая технология пагубным образом может влиять на здоровье человека и окружающую среду, и требуют дождаться данных научных исследований, прежде чем разворачивать сети по всей стране.
ПАТРИЯ БЕЧАЛАНИ, лидер движения Frequencia:Цель нашей демонстрации — мораторий на внедрение технологии. Мы также хотим отказаться от насильственного облучения и добиться повышения порога допустимых значений дозы облучения. Мы хотим информировать население, чтобы люди задумались об опасности электромагнитных волн.
В Швейцарии уже работают свыше 300 антенн с частотами мобильной связи пятого поколения. В начале года более 180 учёных из 36 стран обратились к властям ЕС с призывом остановить внедрение технологий до завершения всестороннего изучения возможных рисков.
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