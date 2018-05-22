Politico: Трамп отказывается заходить в Twitter с защищённого телефона из-за «неудобств»

Президент США Дональд Трамп пользуется смартфоном, в котором отсутствуют специальные средства защиты данных, утверждает Politico. По информации издания, помощники главы Белого дома просят его менять смартфон, который он использует для публикации твитов, хотя бы раз в месяц. Но Трамп не поддаётся их уговорам.

Дональд Трамп пользуется мобильным телефоном, который не оборудован высокотехнологичной системой защиты данных, пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных работников Белого дома. По мнению издания, в результате американский президент может стать мишенью для взлома или слежки.

Осведомлённые источники сообщили Politico, что у президента как минимум два смартфона iPhone. Один он использует для звонков, а другой — для чтения нескольких новостных приложений и Twitter.

Помощники призывают президента менять телефон с Twitter не реже одного раза в месяц. Но Трамп не поддаётся их уговорам, заявляя, что это «слишком неудобно», утверждает издание.

По данным Politico, мобильный аппарат с Twitter не проверялся экспертами спецслужб на протяжении как минимум пяти месяцев. О проверках или замене второго смартфона также ничего не известно.

У используемого для звонков телефона Трампа есть камера и микрофон, которых не было у президентского мобильного Барака Обамы. Наличие этих компонентов создаёт риск, что хакеры могут получить доступ к данным главы Белого дома или отследить его передвижение, полагает Politico.

Опрошенные изданием бывшие представители национальной безопасности также сходятся во мнении, что уязвимостью мобильных телефонов главы государства могут воспользоваться внутренние или внешние силы. Эксперты признают, что Трамп вправе игнорировать советы окружения ради своего удобства, но не должен принебрегать интересами собственной страны.

Примечательно, что во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Хиллари Клинтон, которая на посту госсекретаря пользовалась частным почтовым сервером. Он заявлял, что подобная практика представляет «огромную опасность для американских граждан» и призывал «упечь в тюрьму» свою соперницу, напоминает Politico.