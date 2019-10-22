CNN: южнокорейские подростки борются с зависимостью от смартфонов в специальных лагерях

По данным южнокорейских властей, порядка 30% подростков страны страдают зависимостью от смартфонов, что может негативно сказываться как на отношениях в семье, так и на здоровье, вызывать депрессию и тревожность, передаёт CNN. Чтобы справиться с проблемой, правительство организовало специальные лагеря, где детям помогают забыть о телефонах и заняться «альтернативной деятельностью».

Давайте теперь обсудим тему, которой мы уже коснулись минуту назад. Южная Корея — одна из наиболее привязанных к технологиям стран на земле.

Да, только у широкой распространённости интернет-технологий есть свои минусы. Как утверждают власти, порядка 30 процентов молодёжи Южной Кореи привязаны к своим смартфонам уж слишком сильно. Пола Хэнкок расскажет, как корейцы справляются с этой проблемой.

В четыре утра Ю Чхэ Рин осознала, что за своим телефоном она провела 13 часов. В тот момент 16-летняя девушка решила, что пора обратиться за помощью.

Ю отправилась в особенный летний лагерь — для тех, кто испытывает зависимость от смартфонов. Это один из 16 финансируемых правительством лагерей по всей Южной Корее. Эти девушки на 12 дней лишились возможности использовать свои мобильные телефоны.

Ю ЧХЭ РИН, участница программы лагеря: Сначала я стала чаще сидеть в телефоне из скуки. Но сейчас я сижу просто так.

Эти подростки ходят на терапию — лично, в группах и с родителями — и участвуют в «альтернативных видах деятельности», которые могут заменить тягу к смартфонам. Также существуют программы, в рамках которых всю необходимую информацию могут получить родители.

Ю СУН ТЫК, директор Центра поддержки молодёжи провинции Кёнгидо: В первый день в лагере на лицах детей читается отчаяние. Они говорят: «Я хочу домой! Мне здесь не нравится. Зачем меня сюда отправили?» Но это продолжается лишь первые пару дней.

В 2018 году смартфонами в Южной Корее пользовались 98 процентов подростков. По данным властей, почти 30 процентов из них страдают зависимостью от своих телефонов.

Ю СУН ТЫК: Эти подростки становятся одержимыми игрушками в телефонах и отказываются ходить в школу. Также более серьёзный оборот принимают проблемы кибербуллинга и ссоры с родителями.

Отец Ю всё сильнее переживал за неё и ограничил время пользования смартфоном для дочери до двух часов в день.

Ю ДЖЭ ХО, отец Ю Чхэ Рин: Я не знал, что она делает в телефоне — смотрит YouTube или играет в игры. Когда я пытался с ней об этом поговорить, всё выливалось в ссору.

Появляется всё больше опасений относительно негативных последствий слишком длительного использования смартфонов для здоровья. Как считает один психиатр, это может ослабить лобную долю головного мозга.

ЛИ ДЖЭ ВОН, психиатр: Одни из основных симптомов ослабления лобной доли мозга — депрессия и тревожность. Человеку становится труднее контролировать свои импульсы, гнев. Страдает способность подавлять вызываемые проблемами эмоции и справляться с трудностями.

Спустя месяц после возвращения из лагеря Ю говорит, что такая терапия ей помогла.

Ю ЧХЭ РИН: Я совру, если скажу, что совсем перестала сидеть в телефоне. Но правда в том, что сижу в нём меньше и реже. Я даже посоветовала моему младшему брату съездить в лагерь. Ему действительно придётся нелегко без телефона.

Пола Хэнкок, CNN, Сеул.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 октября 2019 года.