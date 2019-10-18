Fox News: я бы в блогеры пошёл — в итальянском онлайн-университете учат делать деньги на соцсетях

Итальянский онлайн-университет eCampus предлагает абитуриентам трёхлетний курс, цель которого — научиться зарабатывать на ведении социальных сетей, передаёт Fox News. К рекламной кампании университета подключился Криштиану Роналду, однако обозреватель американского телеканала считает, что инфлюэнсеру диплом не нужен — достаточно найти свою нишу и целевую аудиторию.

ЧАРЛЬЗ ПЕЙН, ведущий Fox News: Вот такой для вас вопрос: вы бы хотели зарабатывать сотни тысяч долларов просто за посты в социальных сетях? Существует онлайн-курс, который помогает это сделать. С нами Карли Шимкус из круглосуточного обзора новостных заголовков от Fox News, и у неё есть подробности. Мне нравится эта история!

КАРЛИ ШИМКУС, обозреватель: Мне жаль разочаровывать будущих американских влогеров — может быть, ты один из них? — но этот курс идёт в Италии, и университет…

ЧАРЛЬЗ ПЕЙН: Но он же идёт онлайн? Я могу его пройти онлайн, нет?

КАРЛИ ШИМКУС: А ты говоришь по-итальянски? (Смеётся.) Потому что это может стать для тебя проблемой. Этот курс идёт в онлайн-университете, который называется eCampus. Там предлагают получить диплом по специальности «инфлюэнсер в социальных сетях». Моё мнение: сейчас существует множество успешных инфлюэнсеров в соцсетях, и никто из них для этого не посещал университет. Так что просто на основе этой статистики — определённо, не такой уж необходимый диплом.

ЧАРЛЬЗ ПЕЙН: Но если спросить у людей, как этим заниматься, что они ответят? Что нужно знать? Моду? Музыку?

КАРЛИ ШИМКУС: Да. Множество денег вкладывается в модную индустрию и косметологию, и у многих из этих инфлюэнсеров есть что-то помимо собственно того факта, что они инфлюэнсеры. Они являются визажистами или моделями или они просто довольно харизматичные люди, а этому нельзя научить. Также много денег в сфере видеоигр. Вы можете заработать до 250 тысяч долларов за один только пост в индустрии видеоигр. Так что там крутятся большие деньги, я не думаю, что для этого необходимо получать полноценное образование.

ЧАРЛЬЗ ПЕЙН: Однако этот университет продвигает Роналду. У него 186 миллионов подписчиков в Instagram, и он фактически говорит: «Вы можете быть почти такими же, как я».

КАРЛИ ШИМКУС: Ну, вы можете быть «почти как он» за исключением того, что не все являются успешными футболистами. И вот почему инфлюэнсеры в соцсетех стали настолько влиятельными: это те люди, которые кажутся такими же, как вы и я, они могут не быть Томами Брэди или Роналду. И я понимаю, почему сейчас 72 процента компаний признаются, что тратят большую часть своего маркетингового бюджета на инфлюэнсеров в соцсетях, потому что если у вас есть 2—3—4 млн подписчиков и вы надеваете что-то определённой марки, обязательно найдутся люди, которые это купят. И, возможно, это буду я. Так что я, очевидно, целевая аудитория для них.

ЧАРЛЬЗ ПЕЙН: Не пойми меня неправильно, но я думаю, что у тебя есть всё необходимое, чтобы стать инфлюэнсером.

КАРЛИ ШИМКУС: Спасибо, Чарльз!

ЧАРЛЬЗ ПЕЙН: Я правда так думаю. У тебя есть индивидуальность, ты жизнерадостная и харизматичная…

КАРЛИ ШИМКУС: Подписывайся на меня во всех соцсетях! Спасибо, мне очень приятно.

ЧАРЛЬЗ ПЕЙН: Спасибо. Приятно видеть тебя у нас.

КАРЛИ ШИМКУС: Очень рада быть здесь.

Дата выхода в эфир 15 октября 2019 года.