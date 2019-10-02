Le Figaro: сменит «удочку на сеть» — налоговики Франции отследят неплательщиков на онлайн-платформах

В бюджете Франции на следующий год предусмотрено создание системы, которая будет собирать и анализировать персональные данные пользователей социальных сетей для поиска тех, кто уклоняется от уплаты налогов, пишет Le Figaro. Такое нововведение уже раскритиковала Национальная комиссия по информационным технологиям и правам человека, которая сомневается в его эффективности и опасается нарушения гражданских свобод.

В пятницу французское правительство передало в парламент утверждённый бюджет на 2020 год, в котором предусмотрен сбор персональных и общедоступных данных для боробы с уклонением от уплаты налогов, сообщает Le Figaro. Статья 57 законопроекта «разрешает администрации собирать в больших количествах» эту информацию из социальных сетей (Facebook, Twitter...) и сайтов для онлайн-торговли (например Le Bon Coin). Затем данные пропустят через алгоритм, который улучшит выбор цели для налоговых проверок.

Как рассказывает французская газета, цель такого нововведения — борьба с незарегистрированными онлайн-торговцами. Налоговая служба объясняет, что в интернете благодаря соцсетям легко вести «скрытую» экономическую активность, не выполняя налоговых и таможенных обязательств, в частности, продавая запрещённые товары. Однако сбор данных также позволит выполнить широкомасштабную проверку и выявить тех, кто не задекларировал своё жильё в Бельгии или другом иностранном государстве, а также проводит большую часть времени в соседней стране.

Отмечается, что вначале речь пойдёт о трёхлетнем эксперименте. Национальная комиссия по информационным технологиям и правам человека (Snil) очень сдержанно отозвалась об этом проекте. «Такая система отражает переворот методов работы в администрации, — подчёркивается в опубликованном анализе. — Он опирается на общий предварительный сбор данных, имеющих отношение к определённой группе людей, что даёт доступ к информации на указанных онлайн-платформах для того, чтобы сфокусировать внимание для дальнейшего контроля». Le Figaro проводит аналогию с рыбалкой: благодаря новой статье налоговая служба поменяет удочку на сеть и сможет собирать тонны данных, которые после автоматической классификации помогут ей осуществлять контроль в случае выявленных аномалий.

В связи с этим Национальная комиссия по информационным технологиям и правам человека задаётся вопросом: не слишком ли большой массив данных готовится изучать налоговая служба для отлова «халявщиков»? В таком случае это нововведение, предупреждает Snil, «способно нанести ущерб свободе выражения мнения и свободе слова», потому что налогоплательщики будут знать, что всё написанное могут прочитать алгоритмы налоговой службы. В заключение комиссия выразила «сомнения как в эффективности, так и в возможности технической реализации подобной системы».

Французское издание замечает, что правительство старается сузить радиус действия спорной статьи: поиск будет осуществляться по ключевым словам, а человек сможет увидеть только результаты работы алгоритма. Однако Национальная комиссия указывает, что для эффективного анализа необходимо «собирать массив данных», и призывает парламент дать «надёжные гарантии» и «строгую оценку» новой системы.

Как уточняет налоговая служба, данные будут храниться только месяц, если они не указывают на правонарушение, и максимум год, если не фигурируют в уголовном процессе. Национальная комиссия по информационным технологиям и правам человека отмечает, что министерство обязуется не использовать автоматический контроль на основе используемой системы, однако в законопроекте об этом не сказано ни слова.