CBS News: Facebook хочет создать «верховный суд» для надзора за высказываниями пользователей

Крупнейшая социальная сеть к концу года обзаведётся специальной надзорной комиссией, которая будет принимать решения о допустимости и недопустимости того или иного контента, сообщает CBS News. Кто войдёт в состав комиссии, пока неизвестно.

Facebook объявил, что планирует к концу года создать новую надзорную комиссию, которая будет принимать решения по спорному контенту — в том числе решения о том, когда записи в соцсетях должны считаться разжиганием ненависти.



Генеральный директор компании Марк Цукерберг ранее приравнял эту комиссию к верховному суду. Подробности — у наших партнёров из BBC. Из Сан-Франциско передаёт Дэйв Ли.



ДЭЙВ ЛИ, корреспондент BBC по делам Кремниевой долины: Facebook, по сути, отчаянно пытается сложить с себя бремя ответственности за то, что могут и чего не могут писать в Facebook более двух миллиардов его пользователей. В настоящий момент эта власть приносит всевозможные проблемы: одни говорят, что компания предвзята по отношению к консерваторам, другие говорят, что она не предпринимает достаточных мер по искоренению контента, разжигающего ненависть, и иных злоупотреблений.



Первые дела эта комиссия рассмотрит в следующем году. В её составе будет не менее 11, но не более 40 человек. Каждый год она будет рассматривать всего около дюжины дел — дела, переданные наверх командой модераторов Facebook. При этом решения комиссии будут иметь больший вес, чем собственная политика Facebook по допустимости того или иного контента.



Критики заявляют, что комиссия может оказаться не такой уж независимой. Facebook пока будет полностью её финансировать. И о том, кто может в неё войти, будет много споров. Придётся набрать людей, удовлетворяющих весь политический спектр, и не только в США, но и по всему миру. Пока не говорят, кто это может быть, но обещают, что, когда определятся, общественность об этом узнает. И обо всех их решениях тоже. Элейн?



Дэйв Ли, спасибо.



Дата выхода в эфир 17 сентября 2019 года.